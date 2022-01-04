ВОЗ признала игроманию психическим расстройством: есть ли польза от игр

Причины у каждого свои. И всё это на фоне вечных споров «светлых умов» о пользе или вреде гейминга. Ученые всего мира неоднократно проводили исследования, подтверждающие, что от компьютерных игр немало пользы, а основные проблемы от них выражаются в физическом здоровье.





Тем не менее ВОЗ признала игроманию болезнью, которую теперь будут относить к психическим расстройствам. Для этого у геймера должны наблюдаться признаки зависимости, негативно влияющие на социальные, образовательные или какие-либо другие аспекты жизни.



