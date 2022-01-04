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ВОЗ признала игроманию психическим расстройством: есть ли польза от игр

ВОЗ признала игроманию психическим расстройством: есть ли польза от игр (18 фото)

Автор:
04 января 2022 23:43
Сообщество : Игромир
Метки: воз   зависимость   игромания   компьютерные игры   польза от игр   ученые   
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Люди разных полов и возрастов по всему миру играют в компьютерные игры. Кто-то для того, чтобы снять стресс, побывать тем, кем никогда не сможет стать, и делать то, чего нельзя в реальной жизни, или же просто повеселиться.

Причины у каждого свои. И всё это на фоне вечных споров «светлых умов» о пользе или вреде гейминга. Ученые всего мира неоднократно проводили исследования, подтверждающие, что от компьютерных игр немало пользы, а основные проблемы от них выражаются в физическом здоровье.


Тем не менее ВОЗ признала игроманию болезнью, которую теперь будут относить к психическим расстройствам. Для этого у геймера должны наблюдаться признаки зависимости, негативно влияющие на социальные, образовательные или какие-либо другие аспекты жизни.


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При этом в 2019 году было проведено исследование, показавшее, что у игровой зависимости нет признаков болезни.  Но так ли «страшен черт, как его малюют»?

Самое интересное, что отдельно ВОЗ отметил нарушение умственных способностей. Не будем сейчас касаться случаев смерти от многочасового гейминга. Чаще всего подобные истории происходят в азиатских странах, где люди стремятся попасть на профессиональный уровень и рубить бабло.

Например, в Тайване 18-летний парень скончался после 40 часов игры в Diablo. Но не потому что играл, а из-за отказа отвлекаться на такие «неважные вещи» как сон, туалет и еда. Тут уже и правда, попахивает неадекватностью, если человек отказывается от первичных потребностей.

Но подобные случаи случаются довольно редко. Тем не менее, это не мешает политикам и телевидению обвинять во всех бедах «стрелялки» (как будто других жанров нет). Какое же влияние оказывают игры на человеческий мозг?

Объединим наиболее часто встречающееся мнение среди ученых, проверявших свои выводы опытным путем, и врачей. Например, игры снимают накопленный стресс.


Также из плюсов можно отметить: развитие реакции, внимания к деталям и моторики. Последнее особенно оттачивается во время игры в различные платформеры.

Стоит выделить и поддержание рабочей памяти, вынуждающей хранить и запоминать важную информацию и вычленять нужные детали. Подобное можно встретить в квестах или различных детективных приключениях, коих сейчас навалом.

Кроме того, игры развивают воображение и учат решать некоторые задачи творчески и нестандартно. Если говорить о детях, то через некоторые из игр их можно научить работе в разных программах. Особенно это касается симуляторов каких-либо профессий.

Игры, предназначенные для кооператива, помогают весело провести время в компании и улучшить отношения.

Но самое главное, они способны улучшить производительность труда. К такому выводу пришли в результате произведенных исследований на работниках профессий, требующих хорошей координации. Так, выяснилось, что хирурги, играющие в игры, на 37% совершают меньше ошибок и заканчивают операцию на 27% быстрее.

 Теперь о минусах. В основном они касаются ухудшения зрения, болезни суставов и позвоночника (если сидеть буквой зю). В некоторых случаях можно говорить и о зависимости или асоциальности, но для этого нужно вообще не вылезать из компьютера, как этот товарищ из Тайваня.

Но всё же большинство геймеров имеют голову на плечах, а посему дозировано проводят время за играми. Особенно это касается взрослых людей, у которых и так хватает забот, а «на поиграть» находится пара часов в день, а то и в неделю.

Кого же тогда слушать, когда одни говорят, что игры – болезнь, другие доказывают их пользу опытным путем? Непонятно. Но если уж вы любите посидеть за компьютером пару часов, то делайте это размеренно, не заменяя играми свою основную жизнь.

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Метки: воз   зависимость   игромания   компьютерные игры   польза от игр   ученые   
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1k
GoInDown Час назад
Всего должно быть в меру.
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3k
мемфрид 7 минут назад
Я 12 лет назад защитил диплом на тему лудомании и игромании. Прочел бездну западной литературы и свои исследования так же. Уже всё давно понятно специалистам в области психологии. Зависимость сродни традиционной лудомании, только бабки можно не спускать. Единственное лечение- исключить игры из жизни. Никакие "мам, я 5 минуточек и всё!" Не работают. Регулировать режим тоже бесполезно, так как эндорфин [мат] в мозг и человеку нужна очередная доза. Польза от игр есть только тогда, когда у тебя на них патологически нет времени)
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7k
Serjio 17 минут назад
Чикатило и Джек потрошитель точно на играх свернулся...
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12k
Александр 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Сережа 45 минут назад
А больничный лист будут выписывать? Или сразу в дурку?
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