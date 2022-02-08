Тренд на игровые экранизации вернулся: самые ожидаемые и интересные адаптации

Сейчас же за перенос игр в формат фильмов или сериалов активно взялись стриминговые сервисы. Вполне вероятно, что далеко не все адаптации получатся интересными, однако обратить внимание на них стоит, хотя бы из-за сюжета первоисточника и представленного в нём необычного виртуального мира.

Например, студия dj2 Entertainment, экранизировавшая «Соника», решила перенести на экраны It Takes Two. Правда, в формате кино или сериала ещё не определились.