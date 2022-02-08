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Тренд на игровые экранизации вернулся: самые ожидаемые и интересные адаптации

Тренд на игровые экранизации вернулся: самые ожидаемые и интересные адаптации (11 фото + 3 видео)

Автор:
08 февраля 2022 20:40
Сообщество : Игромир
Метки: игровые адаптации   игровые экранизации   игры   компьютерные игры   сериалы   стриминговые сервисы   фильмы по играм   
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Игровые экранизации снова возвращаются в тренды. Долгое время киноделы или забрасывали проекты, или создавали весьма посредственный продукт, хотя, казалось бы, готовый материал и деньги есть, остается только грамотно перенести всё на экран. Но как-то не складывалось.

Сейчас же за перенос игр в формат фильмов или сериалов активно взялись стриминговые сервисы. Вполне вероятно, что далеко не все адаптации получатся интересными, однако обратить внимание на них стоит, хотя бы из-за сюжета первоисточника и представленного в нём необычного виртуального мира.


Например, студия dj2 Entertainment, экранизировавшая «Соника», решила перенести на экраны It Takes Two. Правда, в формате кино или сериала ещё не определились.

В любом случае в игре была представлена крепкая история со множеством сумасшедших моментов и прекрасной главной мыслью про пару на грани развода, превратившуюся в игрушки своей дочери. К слову, за права на данную экранизацию сейчас борются несколько крупных стриминговых сервисов.


Студия dj2 Entertainment также занимается производством сериалов по нашумевшей ролевой игре Disco Elysium и боевику про копа под прикрытием в гонконгских триадах Sleeping Dogs. По крайней мере, звучит весьма интересно.

На что же ещё стоит обратить внимание?


Например, на экранизацию Uncharted, которая выйдет на большие экраны уже в феврале этого года. Фильм будет посвящен молодому искателю приключений Нейтану Дрейку, роль которого досталась находящемуся на пике Тому Холланду. В картине также засветятся Марк Уолберг и Антонио Бандерас.

Кроме того, уже совсем скоро стартует сериал по Halo. Желающих увидеть борьбу Мастера Чифа с Ковенантом уже собралось немало, что неудивительно. Ведь сценарий к оригинальной игре писал сам Стивен Спилберг. Главное, чтобы создатели картины бережно обошлись с первоисточником, а не так, как поступил Netflix с «Ведьмаком».


Привлечь к экранизациям игр решили и режиссера серии фильмов про Джона Уика. Например, он будет снимать картину по Ghost of Tsushima, рассказывающей историю последнего самурая из своего клана, противостоящего вторгнувшимся монголам.

Также он снимет сериал с рейтингом «R» по простенькой игре My Friend Pedro о киллере в маске, общающимся с говорящим бананом по имени Педро. Учитывая то, какой эффектной вышла трилогия «Джона Уика», оба проекта должны выдаться динамичными.

Ожидаемо, что от экранизаций игр не откажутся и крупнейшие стриминговые платформы. Например, HBO (в частности создатели «Чернобыля») возьмутся за перенос на экраны The Last of Us, Amazon снимет сериал по Fallout, а Netflix примется за производство сериала по относительно свежему Cyberpunk.

Насколько эти идеи будут удачными, покажет время. А какие экранизации вы бы посмотрели?

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Метки: игровые адаптации   игровые экранизации   игры   компьютерные игры   сериалы   стриминговые сервисы   фильмы по играм   
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8k
Янус Полуэктович Полчаса назад
сняли бы фильм по Dead Space. Сняли трейлер и на этом успокоились... Ну или пусть уж 4 часть выпускают.
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5k
tamin 48 минут назад
Halo жду. Ооочень интересно
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15k
Поручик 49 минут назад
"А какие экранизации вы бы посмотрели?"(с)
Вторую часть Варкрафта бы доделали и выпустили. Обещали еще два с лишним года назад, в 2019-м году, до начала всей этой их массовой истерии с Ковидом, убийством нигры-рецидивиста Флойда и выборами Байдена вместо Трампа... Теперь обещают в середине будущего лета, "но это не точно", как всегда...
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