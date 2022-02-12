Айя Окава - фотограф, который ищет формы мира

Мы часто не замечаем инфраструктуру и системы, которые незаметно формируют жизнь отдельных людей и общества в целом. Занимаясь своими повседневными делами, мы не задумываемся о том, что обеспечивает ток в розетках, еду в магазинах, технику в доме. А вот японский фотограф Айя Окава думает об этом - и изображает на своих снимках структуры, определяющие форму мира.

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Отвоевано у воды, 2017 0 Источник:

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Центр силы, 2021 0 Источник:

Транспорт, 2018 0 Источник:

Цветочная ферма, 2017 0 Источник:

Перевалочный пункт, 2017 0 Источник:

Аквакультура, 2017 0 Источник:

Добыча материала, 2016 0 Источник:

Щупальца магистрали, 2017 0 Источник:

Связующее звено, 2021 0 Источник:

Ирригация для сельского хозяйства, 2021 0 Источник:

Нефтеперерабатывающие сети, 2017 0 Источник:

Жилищное строительство, 2017 0 Источник:

Фуры, 2016 0 Источник:

Промышленная соледобыча, 2017 0 Источник:

Поля без края, 2019 0 Источник:

Промышленная химия, 2018 0 Источник: