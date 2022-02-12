Айя Окава - фотограф, который ищет формы мира

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Мы часто не замечаем инфраструктуру и системы, которые незаметно формируют жизнь отдельных людей и общества в целом. Занимаясь своими повседневными делами, мы не задумываемся о том, что обеспечивает ток в розетках, еду в магазинах, технику в доме. А вот японский фотограф Айя Окава думает об этом - и изображает на своих снимках структуры, определяющие форму мира.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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