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Российский рыбак показывает монстров из глубин

Российский рыбак показывает монстров из глубин (31 фото)

Автор:
10 января 2022 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Роман Федорцов   глубоководная рыбалка   глубоководные рыбы   монстры глубин   рыбы   фото   фотограф   фотографии   
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Фотограф Роман Федорцов увлекается глубоководной рыбалкой. В своем новом проекте он объединил работу и хобби: для него Роман снимает глубоководных рыб, демонстрируя зрителям самых невероятных созданий, которых можно встретить в глубинах океана.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Роман Федорцов   глубоководная рыбалка   глубоководные рыбы   монстры глубин   рыбы   фото   фотограф   фотографии   
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Князь Игорь Полчаса назад
Лавкрафт точно что-то знал! :-)
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