Российский рыбак показывает монстров из глубин

210
31
Фотограф Роман Федорцов увлекается глубоководной рыбалкой. В своем новом проекте он объединил работу и хобби: для него Роман снимает глубоководных рыб, демонстрируя зрителям самых невероятных созданий, которых можно встретить в глубинах океана.
×
×
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Фотограф-путешественник раскрывает тайны Азии
- Отец фотографирует дочку в антураже классики
- Пугающе наглядные следы времени
- Фотограф заснял, как природа наносит ответный удар человечеству
- Два брата делают захватывающие фото с дронов по всему миру
Метки: Роман Федорцов глубоководная рыбалка глубоководные рыбы монстры глубин рыбы фото фотограф фотографии
17
Понравилось17
Новости партнёров