Охотник из Курской области 5 дней искал под землёй свою собаку

На трассе у Александра стояла машина. Он съездил домой за ломом и лопатой, вернулся и стал копать. Сначала вырыл одну яму глубиной два метра. Наткнулся на один из проходов норы и стал звать собаку.



– Ответа не было. На тот момент уже стемнело, я поехал домой. На следующий день отпросился с работы и попросил друзей помочь мне. Несколько человек откликнулось. Один друг был со мной от начала и до конца. В общей сложности нас было человек шесть. Просто кто-то периодически приходил и уходил. Им же тоже на работу надо было, – говорит охотник.



Ребята не знали, в каком из отнорков находится собака, поэтому стали копать наугад. Просовывали палку в нору, потом доставали и отмеряли на земле это расстояние, предполагая, что там Норы быть не может.



– Мы копали примерно по три ямы в день дотемна. Земля проморожена на 20 – 30 см. Но сложность ещё и в том, что там вокруг много деревьев и нужно было копать аккуратно, чтобы не повредить их корни. Залезали в норы, кричали и свистели, но ничего не было слышно. Я в те дни практически не спал. А 8 февраля я попросил друга из Коренево пустить в нору его таксу. Думал, что она сможет обозначить, где моя Нора. Запустили. Но такса унюхала барсука, а не мою собаку, и увела нас по ложному следу. Зря прокопали не в том направлении. Она нас немного сбила. Но в тот момент, когда мы отдыхали, совсем в другом направлении мы услышали глухие звуки. Как удары под землёй, – объясняет Александр.