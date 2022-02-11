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Охотник из Курской области 5 дней искал под землёй свою собаку

Охотник из Курской области 5 дней искал под землёй свою собаку (5 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 18:58
Метки: добро   спасение песика   ягдтерьер   
536
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Нора случайно попала в барсучий городок, и чтобы найти её, хозяину пришлось выкопать 10 ям глубиной по 2 метра

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Метки: добро   спасение песика   ягдтерьер   
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16  комментариев
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19k
SolomonA 3 часа назад
Вообще ягдтерьер - это не собака. Это отбитое на всю голову биологическое оружие.
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4k
Димка Смола/67 5 минут назад
У меня так тесть ушел на охоту, пять дней звонили, писали, тихо............... пришел, три миски воды выпил, поел и спать на сутки ))))
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9k
Izrin Maria 51 минуту назад
Моя такса-щенок залезла в лисью нору. Часа два под землёй пробыла. То-ли заигралась, то-ли застряла.
Я думала уже идти нанимать экскаватор.
Но потом догадалась послать за ней старую собаку - её приёмную мамашу. Команда "Где Линда? Приведи!"
Минут через пять обе вышли.
Лисы всё это время сидели на пригорке - наблюдали.
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39k
Alex Час назад
Мужик!
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450
яков джугашвили Час назад
Друг не оставит в беде
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39k
Сергей Час назад
Охота пуще неволи.
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2k
Сладких снов 2 часа назад
Молодца – спасли пёсиля! А барсучёныш то де? Тиснул? – Тогда и он герой, ловко свалил от такой оравы любителей селфи убитой фауны.
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1k
Mixan 2 часа назад
Ну слава Богу песеля спасли ..Серьезная собаченка ! ОХОТНИК
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802
Трям 3 часа назад
Нора попала в нору.
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41k
Карандаш 3 часа назад
Мне вот интересно, а для кого эта фраза? <<...там вокруг много деревьев и нужно было копать аккуратно, чтобы не повредить их корни...>> Чтобы "зелёные" не обиделись? Если бы мне пришлось откапывать собаку, то срать бы мне на деревья, я бы сосны валил лишь бы пёселя достать. А тут какой то чахлый валежник и ишь ты - "чтобы корни не повредить".
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61k
Опиум для народа 3 часа назад
Ох"енный помощник на охоте, самого искать надо.)))
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4k
Горожанин 3 часа назад
Не из ружья - так собакой. Гуманисты, блин.
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