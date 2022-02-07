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Ксения Собчак исполнила мечту пострадавшей в ДТП в Сочи

Ксения Собчак исполнила мечту пострадавшей в ДТП в Сочи (2 фото)

Автор:
07 февраля 2022 15:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Звенигород   Оксана Садовник   Сочи   дтп   пострадавшие   собчак   фотостудия   
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Выжившей в смертельной аварии в октябре прошлого года в Сочи Оксане Садовник телеведущая подарила фотостудию.

Напомним, резонансное ДТП произошло 9 октября прошлого года на трассе Красной Поляны. В салоне автомобиля Mercedes, 40-летний водитель которого признал свою вину в аварии, находилась Ксения Собчак. При обгоне он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen, 35-летняя пассажирка которого скончалась на месте. Водитель и вторая пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Об этом пишет "Российская Газета".

Спустя почти четыре месяца после нашумевшей аварии с участием телеведущей, в которой погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, выжившая пассажирка Оксана Садовник постепенно пришла в себя. "Ее спасение врачи называют не иначе как чудом: тяжелые травмы головы и позвоночника, перелом ребер пи челюсти, ушиб легких, разрыв и в последствии удаление селезенки, осложнения после операций. Полтора месяца девушка не могла говорить, дышала через трубку в горле, заново училась ходить", - пишет "Комсомольская правда".


"С Оксаной Садовник жизнь нас свела при трагических обстоятельствах: мы обе стали жертвами той самой аварии, - сообщила Собчак на своей странице в Instagram. - И когда я пришла в себя, я, конечно, связалась с Оксаной и спросила, могу ли я чем-то помочь".

Выяснилось, что девушка мечтала о студии, где сможет работать фотографом. Ксения Собчак осуществила ее мечту. Фотостудия открылась в подмосковном Звенигороде.

Помещение для фотостудии Оксана присмотрела еще до аварии. Когда ее выписали из больницы и к ней приехала Собчак и спросила, чем может помочь, Оксана показала предварительную смету. В итоге Собчак оплатила расходы на оснащение 1 млн 150 тысяч рублей и сама приехала на открытие фотостудии.

Я никакого отношения к водителю и его адвокатам не имею, - ещё раз заверила Собчак, когда речь зашла о ДТП, - Требовать с него ничего не буду, денег мне не надо, тем более ситуация у обвиняемого плачевная: там довольно бедная семья, жена, дети, кредиты. Он точно получит срок, в любом случае. И я считаю, что это справедливо.

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Метки: Звенигород   Оксана Садовник   Сочи   дтп   пострадавшие   собчак   фотостудия   
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15  комментариев
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4k
Димка Смола/67 Час назад
Ну вот вроде правое дело, но как то не вериться, хоть убейте, може очередной хайп ?
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42k
Соломей 12 минут назад
а мечту погибшей пассажирки, она сможет осуществить? а её мужа и детей, а родителей?
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2k
Дарвин и аморальная премия 14 минут назад
Злые люди,Ксюша добро делает,а вы не верите
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6k
Виталий Касандров 17 минут назад
С паршивой овцы, хоть шерсти клок .
Интересно кто то поверил, что светская Б.... Собчак сделала это не пиара ради а из добрых побуждений . Скажем я не так наивен .
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2k
Frank Borman 42 минуты назад
На Собачушку глубоко похер.
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3k
Умница-красавица 42 минуты назад
Интересно, а у второй женщины и у водителя, тех что погибли, может быть семьи, дети, престарелые родители? Им кто-то помощь предложил? Ничего тупее, чем фотостудия, которая достаточно скоро накроется звездой, в такой ситуации и придумать нельзя. Ну и не говоря, что для Ксении Анатольевны этот лимон- не более чем траты на туалетную бумагу в месяц.
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1k
Dorell 49 минут назад
Что-то маловато для оснащения фотостудии. Маловато.
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15k
ВОВЧЕГ 51 минуту назад
Ну и будет у тебя много денег и что?
Куплю всех!
И меня?
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3k
foggen2 56 минут назад
Молодец.
Хайпожорка-несомненно.
Сделала сама себе рекламу-тоже да.
Та сука из пиарщиц-несомненно.
НО!
Взяла и,помимо хайпа сделала доброе дело.
Молодец.
А про "да лучше бы всем больным детям помогла,всех уличных котят пристроила,всех беспризорных накормила,всем девственникам дала.....!"-начните с себя.......
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834
Chaim Kushnir 56 минут назад
как бы вот эта мразь вообще исчезла из информационного поля. Тупая, русофобствующая, ненавидящая всех и вся дрянь.
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13k
Паша Эмильевич Час назад
Ну и норм... Хайп, не хайп... Помогла человеку - плюс в карму.
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63k
физраствор. Час назад
Ты попросил меня,Но как то неискренне...
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2k
Broscan Час назад
Ну хз,хз


Это просто широко освещалось, а так как повела бы реально никто уже не узнает!

Да и после слов её на детей"гадёныши",мне как то эта персона из "Дом2" вообще не интересует.
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