Ксения Собчак исполнила мечту пострадавшей в ДТП в Сочи

"С Оксаной Садовник жизнь нас свела при трагических обстоятельствах: мы обе стали жертвами той самой аварии, - сообщила Собчак на своей странице в Instagram. - И когда я пришла в себя, я, конечно, связалась с Оксаной и спросила, могу ли я чем-то помочь".

Выяснилось, что девушка мечтала о студии, где сможет работать фотографом. Ксения Собчак осуществила ее мечту. Фотостудия открылась в подмосковном Звенигороде.

Помещение для фотостудии Оксана присмотрела еще до аварии. Когда ее выписали из больницы и к ней приехала Собчак и спросила, чем может помочь, Оксана показала предварительную смету. В итоге Собчак оплатила расходы на оснащение 1 млн 150 тысяч рублей и сама приехала на открытие фотостудии.

Я никакого отношения к водителю и его адвокатам не имею, - ещё раз заверила Собчак, когда речь зашла о ДТП, - Требовать с него ничего не буду, денег мне не надо, тем более ситуация у обвиняемого плачевная: там довольно бедная семья, жена, дети, кредиты. Он точно получит срок, в любом случае. И я считаю, что это справедливо.