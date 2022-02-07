Ксения Собчак исполнила мечту пострадавшей в ДТП в Сочи

Выжившей в смертельной аварии в октябре прошлого года в Сочи Оксане Садовник телеведущая подарила фотостудию.
Напомним, резонансное ДТП произошло 9 октября прошлого года на трассе Красной Поляны. В салоне автомобиля Mercedes, 40-летний водитель которого признал свою вину в аварии, находилась Ксения Собчак. При обгоне он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen, 35-летняя пассажирка которого скончалась на месте. Водитель и вторая пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Об этом пишет "Российская Газета".
Спустя почти четыре месяца после нашумевшей аварии с участием телеведущей, в которой погибла 35-летняя Екатерина Тарасова, выжившая пассажирка Оксана Садовник постепенно пришла в себя. "Ее спасение врачи называют не иначе как чудом: тяжелые травмы головы и позвоночника, перелом ребер пи челюсти, ушиб легких, разрыв и в последствии удаление селезенки, осложнения после операций. Полтора месяца девушка не могла говорить, дышала через трубку в горле, заново училась ходить", - пишет "Комсомольская правда".
"С Оксаной Садовник жизнь нас свела при трагических обстоятельствах: мы обе стали жертвами той самой аварии, - сообщила Собчак на своей странице в Instagram. - И когда я пришла в себя, я, конечно, связалась с Оксаной и спросила, могу ли я чем-то помочь".
Выяснилось, что девушка мечтала о студии, где сможет работать фотографом. Ксения Собчак осуществила ее мечту. Фотостудия открылась в подмосковном Звенигороде.
Помещение для фотостудии Оксана присмотрела еще до аварии. Когда ее выписали из больницы и к ней приехала Собчак и спросила, чем может помочь, Оксана показала предварительную смету. В итоге Собчак оплатила расходы на оснащение 1 млн 150 тысяч рублей и сама приехала на открытие фотостудии.
Я никакого отношения к водителю и его адвокатам не имею, - ещё раз заверила Собчак, когда речь зашла о ДТП, - Требовать с него ничего не буду, денег мне не надо, тем более ситуация у обвиняемого плачевная: там довольно бедная семья, жена, дети, кредиты. Он точно получит срок, в любом случае. И я считаю, что это справедливо.
Источник:
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Интересно кто то поверил, что светская Б.... Собчак сделала это не пиара ради а из добрых побуждений . Скажем я не так наивен .
Куплю всех!
И меня?
Хайпожорка-несомненно.
Сделала сама себе рекламу-тоже да.
Та сука из пиарщиц-несомненно.
НО!
Взяла и,помимо хайпа сделала доброе дело.
Молодец.
А про "да лучше бы всем больным детям помогла,всех уличных котят пристроила,всех беспризорных накормила,всем девственникам дала.....!"-начните с себя.......
Это просто широко освещалось, а так как повела бы реально никто уже не узнает!
Да и после слов её на детей"гадёныши",мне как то эта персона из "Дом2" вообще не интересует.