Обнинск - новая колония мигрантов

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Стало известно точное количество официально зарегистрированных выходцев из Средней Азии, которые разместились в Калужской области городе Обнинск.
Согласно данным Росстата, на 105 тысяч населения 37 тысяч приезжие. Об этом заявил директор Многофункционального миграционного центра в Обнинске (Калужская область) Александр Гладкий телеграм-каналу Readovka. По словам Гладкого, это гораздо больше, чем количество рабочих мест: «В районе 25 тысяч нам требуется для успешной работы наших предприятий. Мы не имеем права их не принять". Получается, что, раз уж приехали, то отказать им нельзя. И это, притом, что "необходимость рабочих рук" уже явно неактуальна. Мигранты получают все социальные пособия, при этом не удосужились выучить русский язык. В школах дети мигрантов постоянно травят местных детишек, парни постарше домогаются и не дают прохода местным жительницам.
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По словам Кирилла Кабанова, члена Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), за 9 месяцев 2021 года мигранты получили пособия в размере 170 млн рублей. Это вызвано тем, что они переезжают огромными семьями. Кабанов подчеркнул, что речь идёт о мигрантах, уже получивших гражданство. Едва приехав они сразу начинают оформлять пособия на всю многочисленную орду, которая приехала вместе с ""кормильцем".
Директор обнинской школы №10 сообщил, что в его школе 15% учеников дети мигрантов. При этом русским языком они не владеют. Единственное требование их родителей - это бесплатное питание и продлёнка. "И русский язык им не нужен. Зачем? У нас чуть не треть населения — их соотечественники. Всё удобно — в магазине поймут, в маршрутке проблем не возникнет» - негодует Петров. Ранее мы писали, что ситуация с мигрантами в Калужской области достигло предела. Видимо, в наступившем году проблема не будет решена, мигранты практически колонизировали этот городок, а власти просто разводят руками. Что уж сделать, раз приехали. Наверное, нужно ждать, пока они кого-то изнасилуют, убьют и местные сами выйдут вершить самосуд, как это было в Залари, где местные жители сожгли заживо мигрантов.
Удивительно, что по словам министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олега Калугина, мигранты выбирают Обнинск, потому что это благополучный город. "Обнинск — благополучный город. Из Обнинска добираться быстрее до места работы, чем из некоторых дальних районов Москвы. Жильё стоит дешевле, чем в столице. Очень благоустроенный и комфортный город. Поэтому ничего удивительного в том, что эти граждане выбрали Обнинск для места жительства", — сказал Олег Калугин. Так может его оставить благополучным для местных жителей, а не разрушать всё, закрывая глаза на беспредел, который творится в этом городке?
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Метки: Обнинск калужская область межнациональные конфликты мигранты нашествие мигрантов проблемы с мигрантами
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Они сейчас начнут плодиться как гниды
Каждый рубль, выплаченный мигранту, нанесёт убыток бюджету на 60 копеек.
Каждый рубль, выплаченный мигранту, будет выведен за границу. Не сам рубль, а его платёжеспособность.
Итого: 3 рубля 60 копеек убытка для экономики страны.
Говорите дешёвая рабочая сила? Ну-ну...
Ты чё в маршрутке едешь?