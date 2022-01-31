Обнинск - новая колония мигрантов

Удивительно, что по словам министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олега Калугина, мигранты выбирают Обнинск, потому что это благополучный город. "Обнинск — благополучный город. Из Обнинска добираться быстрее до места работы, чем из некоторых дальних районов Москвы. Жильё стоит дешевле, чем в столице. Очень благоустроенный и комфортный город. Поэтому ничего удивительного в том, что эти граждане выбрали Обнинск для места жительства", — сказал Олег Калугин. Так может его оставить благополучным для местных жителей, а не разрушать всё, закрывая глаза на беспредел, который творится в этом городке?