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Обнинск - новая колония мигрантов

Обнинск - новая колония мигрантов (2 фото)

Автор:
31 января 2022 22:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Обнинск   калужская область   межнациональные конфликты   мигранты   нашествие мигрантов   проблемы с мигрантами   
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Стало известно точное количество официально зарегистрированных выходцев из Средней Азии, которые разместились в Калужской области городе Обнинск.
Согласно данным Росстата, на 105 тысяч населения 37 тысяч приезжие. Об этом заявил директор Многофункционального миграционного центра в Обнинске (Калужская область) Александр Гладкий телеграм-каналу Readovka. По словам Гладкого, это гораздо больше, чем количество рабочих мест: «В районе 25 тысяч нам требуется для успешной работы наших предприятий. Мы не имеем права их не принять". Получается, что, раз уж приехали, то отказать им нельзя. И это, притом, что "необходимость рабочих рук" уже явно неактуальна. Мигранты получают все социальные пособия, при этом не удосужились выучить русский язык. В школах дети мигрантов постоянно травят местных детишек, парни постарше домогаются и не дают прохода местным жительницам.
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По словам Кирилла Кабанова, члена Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), за 9 месяцев 2021 года мигранты получили пособия в размере 170 млн рублей. Это вызвано тем, что они переезжают огромными семьями. Кабанов подчеркнул, что речь идёт о мигрантах, уже получивших гражданство. Едва приехав они сразу начинают оформлять пособия на всю многочисленную орду, которая приехала вместе с ""кормильцем".
Директор обнинской школы №10 сообщил, что в его школе 15% учеников дети мигрантов. При этом русским языком они не владеют. Единственное требование их родителей - это бесплатное питание и продлёнка. "И русский язык им не нужен. Зачем? У нас чуть не треть населения — их соотечественники. Всё удобно — в магазине поймут, в маршрутке проблем не возникнет» - негодует Петров.  Ранее мы писали, что ситуация с мигрантами в Калужской области достигло предела. Видимо, в наступившем году проблема не будет решена, мигранты практически колонизировали этот городок, а власти просто разводят руками. Что уж сделать, раз приехали. Наверное, нужно ждать, пока они кого-то изнасилуют, убьют и местные сами выйдут вершить самосуд, как это было в Залари, где местные жители сожгли заживо мигрантов
Удивительно, что по словам министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олега Калугина, мигранты выбирают Обнинск, потому что это благополучный город. "Обнинск — благополучный город. Из Обнинска добираться быстрее до места работы, чем из некоторых дальних районов Москвы. Жильё стоит дешевле, чем в столице. Очень благоустроенный и комфортный город. Поэтому ничего удивительного в том, что эти граждане выбрали Обнинск для места жительства", — сказал Олег Калугин. Так может его оставить благополучным для местных жителей, а не разрушать всё, закрывая глаза на беспредел, который творится в этом городке?

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Метки: Обнинск   калужская область   межнациональные конфликты   мигранты   нашествие мигрантов   проблемы с мигрантами   
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37  комментариев
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276
Eugene 2 часа назад
Мигранты захватывают целые города - власти разводят руками. Собаки бродячие атакуют уже почти все населенные пункты - власти опять ничего поделать не могут. Потому что сами нам такие законы понапридумывали. Тогда зачем они нам вообще нужны. Может уже самим надо эти проблемы решать.
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15k
Hairy. 15 минут назад
Обнулок то молодец, со своими картавыми корешами, без войны титульную нацию выкашивает и замещает чурбаньём.
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6k
Slowly 19 минут назад
Слуште, ну не постите вы эти рожи, и так трэша полно...
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210
Карл Такойто Полчаса назад
Так граждане России чего то вымирают,кто то говорит от пандемии,хотя в других странах такой смертности нет,кто то говорит демографическая яма,а кто то что от хорошей жизни и стабильности
Вот их на замену и завозят,они в любых условиях лучше размножаются чем коренное население,да и не требуют особо ничего-удобные граждане.
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2k
Moon24 36 минут назад
Загадили все своими мигрантами . Тьфу на это зачуханное правительство
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8k
Barachek_Obachek 55 минут назад
Иногда думаешь, что не так уж и плохо жить в бедном городишке
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4k
Сергей Борисов 58 минут назад
Теперь и у нас...
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5k
Бу Час назад
Ну это пипец
Запустило черножопых
Они сейчас начнут плодиться как гниды
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2k
Тт Час назад
Русские кто имел хоть малейшую возможность уезжают ,и рожают по четыре десять детей ,потому что в России с двоими уже тяжело.Русские не вымирают,русские уезжают.И удержать их на исторической родине у нашего правительства нечем ,они везут мигрантов чтобы восполнить избирателей в.в.Но явно ситуация уже выходит из под контроля ,думаю через лет пять русским на улице будут кричать езжай свой Америка.
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6k
Думай о хорошем! Час назад
нетолерантненько...
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13k
Великий Кормчий Час назад
Лучше первый канал посмотрю. Там по новостям всё хорошо и идёт по плану...
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−140
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
массовые расстрелы спасут Обнинск.
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852
Alex 2 часа назад
рождаемость у русских с каждым годом падает ,людей все меньше- вот власть и хочет затыкать пробелы мигрантами...
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1k
Вадим Курбатов 2 часа назад
Тараканы лезут изо всех щелей, пора вызывать дезинсекцию.
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1k
Стебан Шуткин 2 часа назад
Каждый рубль, выплаченный мигранту, снизит зарплату российского работяги на 2 рубля.
Каждый рубль, выплаченный мигранту, нанесёт убыток бюджету на 60 копеек.
Каждый рубль, выплаченный мигранту, будет выведен за границу. Не сам рубль, а его платёжеспособность.
Итого: 3 рубля 60 копеек убытка для экономики страны.
Говорите дешёвая рабочая сила? Ну-ну...
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6k
Илларион Забродов 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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35k
Антон 2 часа назад
Еще одно азиатское иго. Как бы все не закончилось еще одним Куликовским побоищем.
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6k
Андрей Крылов 2 часа назад
Везде5 уже рстосто зиамели мигнранты! Вы виделио сколько такиз в Севастополе? Городд уже н ресскизх моряков. а муслимов и узбекистана и таддикистана! Зачем? Куда мотрит вся система госбезопастости?Я Или надо принимать узбекистан и таддикистанв в состам РОссии. или гнать ссех нахрен! Ибо теально тема - та ещё1... И это говорю я! Тот кто рождё1н и воспинат с СССР! . Или эти "страны" наши и пусть интегри\рируются или пошли они все нахрен иликуда дальше!
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0
Varelik Андрей Крылов Час назад
Фух! Еле прочитал.
Ты чё в маршрутке едешь?
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6k
BenderRodriguez 2 часа назад
А почему именно разрушать и какой беспредел там творится? Приехали мигранты законно, работают на местных предприятиях. О каком беспределе речь? Просто не нравится? Ну так это вопрос к власти.
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40
Аванес Мефодиевич 2 часа назад
Не трогать мигрантов! Это высококвалифицированные атомщики-ядерщики! Мы без них в каменный век вернёмся!
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