15 увлекательных фотографий интересных редкостей

Мы слишком заняты своей работой и многочисленными проблемами, и часто забываем, что в мире ещё так много неизведанного и увлекательного. В этом посте вы увидите невероятные места и редкие вещи, которые попались удачливым пользователям.

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Карта Никосии, Кипр, XVI века и аэрофотоснимок города-крепости 0 Источник:

Невероятно редкий вид: Ближневосточный Дамасский козел 0 Источник:

Оба резервуара заполнены одной и той же водой, единственное отличие состоит в том, что в резервуаре справа есть устрицы 0 Источник:

Лестница, спроектированная Леонардо да Винчи, 1516 год 0 Источник:

Красочный окаменелый коралл 0 Источник:

Пещера Йода в Исландии 0 Источник:

Выставка подсолнухов, Чэнду, Китай

Череп африканского льва против черепа южноамериканского морского льва 0 Источник:

Небесные врата в Китае 0 Источник:

Потолок гробницы, Иран 0 Источник:

В этом магазине есть зимний симулятор, чтобы испытать зимнюю одежду 0 Источник:

Корень дерева выглядит как человеческое тело 0 Источник:

Мшистые лавовые поля Исландии 0 Источник:

Национальный парк Ленсуаис Мараньенсес, Бразилия 0 Источник: