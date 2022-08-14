15 увлекательных фотографий интересных редкостей

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Мы слишком заняты своей работой и многочисленными проблемами, и часто забываем, что в мире ещё так много неизведанного и увлекательного. В этом посте вы увидите невероятные места и редкие вещи, которые попались удачливым пользователям.
Оба резервуара заполнены одной и той же водой, единственное отличие состоит в том, что в резервуаре справа есть устрицы
Выставка подсолнухов, Чэнду, Китай
Источник:
АНТИФИШКИ
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