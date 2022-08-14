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15 увлекательных фотографий интересных редкостей

15 увлекательных фотографий интересных редкостей

Автор:
14 августа 2022 21:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Интересные   Неизведанные   Удачливые   пейзажи   редкости   увлекательные   
8368
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Мы слишком заняты своей работой и многочисленными проблемами, и часто забываем, что в мире ещё так много неизведанного и увлекательного. В этом посте вы увидите невероятные места и редкие вещи, которые попались удачливым пользователям.

Источник:

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Метки: Вещи   Интересные   Неизведанные   Удачливые   пейзажи   редкости   увлекательные   
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8  комментариев
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yaklyaksa 10 часов назад
Что заставило жабку стать фиолетовой? В дикой природе толком и нет такого цвета, где же она может жить, чтобы иметь такой камуфляж?
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1k
Женя Женя78 48 минут назад
я думал это чудище с предысторией будет ,типа упал с эвереста и чудом выжил. а оно такое и должно быть. жесть
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8k
shimpansky 4 часа назад
Жаба дискотечная
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20k
babuby 13 часов назад
Получается что в "северном полушарии", мозг льва не прикрыт костями черепа? Как они выжили-то вообще!?
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19k
homerchik 13 часов назад
Комментарий к фото
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