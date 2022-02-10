Автор:
10 февраля 2022 22:39
Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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Девушки 50-х это космос!
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Эллен Баркин. 1992 год
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Паб, Лондон, 1960е photo by David Hurn
8.
Стефани Сеймур от Марко Главиано
9.
Изабелла Росселини в объективе Мэтью Ролстона, Нью-Йорк, 1988 год
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"Молодой отец". Фото С. Сухарева, 1980 год
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Очаровашка на курорте. Флорида, 1950-е годы
13.
Что заинтересовало эту девушку?
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Пара отдыхающая во дворе дома. Лэдброк Гроув, Северный Кенсингтон, Лондон, 1955 год
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Приятный завтрак на берегу моря. Фотограф Nina Leen 1950-е годы
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Модель позирует на вершине Эйфелевой башни, 1939 год
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Эстер Уильямс в объективе Слим Ааронс. 1955 год
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Предупредить маму нужно любым способом 1980-е
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Девчонки у моря, фото 1991 года
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Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она...
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Джон Ф. Кеннеди целует свою жену Джеки на прощание в аэропорту Хяннис 1957 год
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Сотрудник Департамента здравоохранения проводит вакцинацию против оспы танцовщиц ночного клуба "Алмазная подкова Билли Роуз". Нью–Йорк, США, 1947 год
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Suzi Quatro - американская рок-певица, бас-гитаристка и вообще классная девушка
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Диктор Центрального телевидения и ведущая телепередачи "Спокойной ночи, малыши!" Валентина Леонтьева в телецентре "Останкино" во время записи программы. 1973 год
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Кейт Мосс в объективе Артура Элгорта 1995 год
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Люди греются в лучах солнца, сидя в кафе на тротуаре. Берлин, Германия, 1946. Уолтер Сандерс
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Свадьба Жюльетт Греко и Мишеля Пикколи в декабре 1966 года
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Лиза Кудроу. 1995 год
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"Первое причастие".1982 год Лондон. Тара Джойс показывает язык мальчишкам во время своего первого причастия
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Мадонна и музыкант, ди-джей, продюсер, ремиксер и автор песен Джон "Jellybean" Бенитес, примерно 1982 год
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Лили Флексмор, звезда водевиля, 1905 год
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Дженис Джоплин и Том Джонс выступают вместе, 1969 год
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Табачные королевы Северной Каролины в табачном бикини, 1950-е
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Роберт Редфорд и Барбра Стрейзанд в "Какими мы были"
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