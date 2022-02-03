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На официальном канале «Властелин колец: Кольца власти» появились новые постеры будущего сериала

На официальном канале «Властелин колец: Кольца власти» появились новые постеры будущего сериала (9 фото)

Автор:
03 февраля 2022 18:46
Сообщество : Кино
Метки: властелин колец   интересно   кино   новости   сериалы   
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На постерах представленных в Twitter много интересных деталей.

Тем временем официальный канал Prime video по Властелину колец в Twitter порвало от различных постеров, посвященных сериалу «Властелин колец: Кольца власти», который должен выйти 2 сентября 2022 года.


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Производством занимается сервис Amazon Prime Video.

В основном на кадрах можно увидеть только руки будущих персонажей и детали одежды.

Напоминаем, что недавно был опубликован тизер сериала.

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Метки: властелин колец   интересно   кино   новости   сериалы   
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5  комментариев
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Максим 2 часа назад
мат] как всегда . Фильм закончился добро победило но нет мы бабла срубим.... И я так подозреваю там будет ЧЕРНАЯ ЛЕСБИЯНКА-ГОМОСЕКСУАЛИСТКА С КРАЙНЕГО СЕВЕРА
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20k
Злыдень Час назад
Сериал??? Сериал идёт НАХ!
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Катерина Αртемьева 2 часа назад
Круто!!!!
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