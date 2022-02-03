На официальном канале «Властелин колец: Кольца власти» появились новые постеры будущего сериала

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На постерах представленных в Twitter много интересных деталей.
Тем временем официальный канал Prime video по Властелину колец в Twitter порвало от различных постеров, посвященных сериалу «Властелин колец: Кольца власти», который должен выйти 2 сентября 2022 года.
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Производством занимается сервис Amazon Prime Video.
В основном на кадрах можно увидеть только руки будущих персонажей и детали одежды.
Напоминаем, что недавно был опубликован тизер сериала.
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Метки: властелин колец интересно кино новости сериалы
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