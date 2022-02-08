В американской школе пятилеток вывели с плакатами в поддержку BLM

Малыши шли по коридору, распевая песни о нелегкой доле чернокожих. Говорят, что эта школа придерживается прогрессивных взглядов на воспитание. В соцсетях интересуются: когда начнут учить целовать неграм ноги?
В школе Lowell School в Вашингтоне ученики прошли колонной с плакатами и речевками в поддержку движения Black Lives Matter. Все бы ничего, вот только детям с плакатиками лет по 5-6, и они по определению мало что понимают в политике и современных взглядах на толерантность.
В ролике, опубликованном @lowellschooldc, малыши мило топают по коридору школы и скандируют речевку.
Годовое обучение в начальных классах этой школы для американца обходится в 40 тысяч долларов. При этом, как сообщают СМИ, руководство учебного заведения прилагает огромные усилия, чтобы научить детей американской элиты азам социальной справедливости. Учебная программа начальных классов (по российским меркам это уровень детского сада) сосредоточена на «идентичности, социальной справедливости и активности». Школа стремится стать «инклюзивным сообществом» и прилагает массу усилий на пути к этой цели.
Руководство школы небезосновательно считает, что идеям равенства и инклюзивности нужно учить с самого раннего возраста, поэтому подобные акции вполне в духе программы. Детсадовцам проводят уроки, на которых их учат размышлять, что, по их мнению, в обществе справедливо, а что нет, и каким образом они могли бы это исправить, если бы имели такую возможность.
В рамках самоидентификации дети создают автопортреты и пишут о себе книги, в которых рассказывают о различных аспектах своей личности. Первоклассников учат быть героями. Им объясняют, что такое личные цели и как их достигать. Кроме этого, их водят на уроки по обучению терпимости, толерантности и тд.
Второклассники уже заняты более глобальными вопросами. Их просят размышлять и придумывать, как они могли бы решить проблемы глобального потепления, стихийных бедствий, бездомности, киберхакерства и т.п. (привет Грете Тунберг). Учащиеся второго класса также продолжают исследовать собственную идентичность.
Несмотря на следование общим тенденциям, принятым в современном американском обществе, некоторые родители усмотрели в этой акции малышей с плакатами явное принуждение к политическим идеям, которые каждый человек должен понимать и принимать самостоятельно. А некоторые из американок и вовсе посоветовали забрать своих детей из этой школы.
Источник:
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Ворье и нарики сплошняком, как их можно там любить? Вот меня в России не заставляют любить цыган.
Что там малышню, не понимающию, что тут выводят с плакатами.
Чем не отличительная черта?
При всем моем непринятии ЕР, я не готов сравнивать эти две ситуации и объяснил почему. Даже рассчитывал на конструктивный диалог. Вы же скатились на "ой, всё!". Глупо же, не находите?
Только потому что Вы решили, что негры это одно, а едорасы это другое?
И чисто "мужское" домысливание "вы же скатились".
Это это мужской подход и логичность мышления.
Хотя, если Вы певичка Максим, то это очень много объясняет ))
На счет негров и "едросов", да, понятия разного характера. Первое дано от природы и рождения, второе добровольный выбор с правом отмены.
На счет домысливания. Я мотивировал свой комментарий и ждал разумного диалога. Который, к слову, пока так и не получается. Лишь глупые претензии и попытка увести разговор в другое русло. Я так понял на оскорбления? Вы ждете того же и от меня? Нет, не получится.
Я привык к людям, способным вести диалог, а истеричек не люблю. Будет что сказать по существу, пишите. А нет, не пострадаю, клоунов на Фишках полно.
Вы к сожалению так и не смогли увидеть, что дело не в неграх. И не едре, а в ситуации.
К слову, ваши пристрастия мне совершенно не интересны.
Поэтому желаю Вам всего наилучшего и удачного выступления на арене )
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при этом полное экономическое рабство. Но это видимо по их мнению и есть справедливость