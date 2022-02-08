В американской школе пятилеток вывели с плакатами в поддержку BLM

Годовое обучение в начальных классах этой школы для американца обходится в 40 тысяч долларов. При этом, как сообщают СМИ, руководство учебного заведения прилагает огромные усилия, чтобы научить детей американской элиты азам социальной справедливости. Учебная программа начальных классов (по российским меркам это уровень детского сада) сосредоточена на «идентичности, социальной справедливости и активности». Школа стремится стать «инклюзивным сообществом» и прилагает массу усилий на пути к этой цели.





Руководство школы небезосновательно считает, что идеям равенства и инклюзивности нужно учить с самого раннего возраста, поэтому подобные акции вполне в духе программы. Детсадовцам проводят уроки, на которых их учат размышлять, что, по их мнению, в обществе справедливо, а что нет, и каким образом они могли бы это исправить, если бы имели такую возможность.





В рамках самоидентификации дети создают автопортреты и пишут о себе книги, в которых рассказывают о различных аспектах своей личности. Первоклассников учат быть героями. Им объясняют, что такое личные цели и как их достигать. Кроме этого, их водят на уроки по обучению терпимости, толерантности и тд.





Второклассники уже заняты более глобальными вопросами. Их просят размышлять и придумывать, как они могли бы решить проблемы глобального потепления, стихийных бедствий, бездомности, киберхакерства и т.п. (привет Грете Тунберг). Учащиеся второго класса также продолжают исследовать собственную идентичность.



