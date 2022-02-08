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В американской школе пятилеток вывели с плакатами в поддержку BLM

В американской школе пятилеток вывели с плакатами в поддержку BLM (3 фото)

Автор:
08 февраля 2022 11:37
Сообщество : Жизнь в США
Метки: @lowellschooldc   Black Lives Matter   blm   США   лозунг   политика   школа   
1070
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Малыши шли по коридору, распевая песни о нелегкой доле чернокожих. Говорят, что эта школа придерживается прогрессивных взглядов на воспитание. В соцсетях интересуются: когда начнут учить целовать неграм ноги?

В школе Lowell School в Вашингтоне ученики прошли колонной с плакатами и речевками в поддержку движения Black Lives Matter. Все бы ничего, вот только детям с плакатиками лет по 5-6, и они по определению мало что понимают в политике и современных взглядах на толерантность.


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В ролике, опубликованном @lowellschooldc, малыши мило топают по коридору школы и скандируют речевку.


Годовое обучение в начальных классах этой школы для американца обходится в 40 тысяч долларов. При этом, как сообщают СМИ, руководство учебного заведения прилагает огромные усилия, чтобы научить детей американской элиты азам социальной справедливости. Учебная программа начальных классов (по российским меркам это уровень детского сада) сосредоточена на «идентичности, социальной справедливости и активности». Школа стремится стать «инклюзивным сообществом» и прилагает массу усилий на пути к этой цели.


Руководство школы небезосновательно считает, что идеям равенства и инклюзивности нужно учить с самого раннего возраста, поэтому подобные акции вполне в духе программы. Детсадовцам проводят уроки, на которых их учат размышлять, что, по их мнению, в обществе справедливо, а что нет, и каким образом они могли бы это исправить, если бы имели такую возможность.


В рамках самоидентификации дети создают автопортреты и пишут о себе книги, в которых рассказывают о различных аспектах своей личности. Первоклассников учат быть героями. Им объясняют, что такое личные цели и как их достигать. Кроме этого, их водят на уроки по обучению терпимости, толерантности и тд.


Второклассники уже заняты более глобальными вопросами. Их просят размышлять и придумывать, как они могли бы решить проблемы глобального потепления, стихийных бедствий, бездомности, киберхакерства и т.п. (привет Грете Тунберг). Учащиеся второго класса также продолжают исследовать собственную идентичность.


Несмотря на следование общим тенденциям, принятым в современном американском обществе, некоторые родители усмотрели в этой акции малышей с плакатами явное принуждение к политическим идеям, которые каждый человек должен понимать и принимать самостоятельно. А некоторые из американок и вовсе посоветовали забрать своих детей из этой школы.

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Метки: @lowellschooldc   Black Lives Matter   blm   США   лозунг   политика   школа   
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−38
Юлия Час назад
Это немного бред, если честно. Во-первых, они ещё дети и всего не понимают. Во-вторых, прекратите вот эту тему "меньшинств", ну действительно, сколько можно уже? так же как с лгбт обществами, ну есть вы, то молчите тихонько и радуйтесь жизни. Зачем все эти марши и митинги, или вас ходят, выискивают у в квартирах убивают?
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606
Bendix 10 минут назад
Цвет кожи имеет значение только для расистов. Colour matters for the racists.
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439
Бухтей 21 минуту назад
Эту херь устраивают дети тех, кто ржал над Советами, где дошколята учили стихи про дедушку Ленина. Очень иронично.
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27k
Григорий 48 минут назад
"Жизни черных важны" это так выглядит равенство с точки зрения Америки?
Ворье и нарики сплошняком, как их можно там любить? Вот меня в России не заставляют любить цыган.
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30k
Растрелли В.В. 49 минут назад
До чего путинский режим Америку довёл!
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20k
kamanch 49 минут назад
Не сильно отличается от нашего Бессмертного полка.
Что там малышню, не понимающию, что тут выводят с плакатами.
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1k
Иван Иванович Час назад
Интересно, а черные какие то особенные?
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14k
The Dude Час назад
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69
eutace Час назад
Учебная программа начальных классов (по российским меркам это уровень детского сада) сосредоточена на «идентичности, социальной справедливости и активности».
===============
при этом полное экономическое рабство. Но это видимо по их мнению и есть справедливость
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93
S400 Час назад
А что должны были в белых колпаках ККК выйти?
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113
Царь Час назад
Эх, а вот в наше время...
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581
bobobo Час назад
Очень бы хотелось, что бы дети российской элиты тоже бы маршировали под речёвку "Жизнь россиян имеет значение". Но это врядли.
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2k
сеньор Леонсио Час назад
Конечно радует,что не в поддержку [мат] или трансгендеров,но что это если не эксплуатация детей?!
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