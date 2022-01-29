Актеры, которые упустили шанс сняться во "Властелине колец"

Среди вариантов на роль Арагорна был и Николас Кейдж. Но он отказался от предложения, объяснив это тем, что не хочет проводить так много времени вдали от своей семьи. Актер признался, что и от роли Нео в "Матрице" в свое время отказался по той же причине.



В одном из интервью Кейдж сказал, что не переживает по этому поводу и даже рад, что не снялся в этих фильмах. "Зато я могу наслаждаться ими как зритель. Ведь фильмы с собственным участием я не смотрю. А эти могу смотреть и получить удовольствие", - сказал он.