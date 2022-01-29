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Актеры, которые упустили шанс сняться во "Властелине колец"

Актеры, которые упустили шанс сняться во "Властелине колец" (15 фото)

Автор:
29 января 2022 14:10
Сообщество : Кино
Метки: Актеры и роли   актёры и роли   властелин колец   кино   киношное   роли   упущенные возможности   факты о кино   
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Трилогия Питера Джексона "Властелин колец" занимает священное место в сердцах многих поклонников Толкина. Кастинг, несомненно, хорош. Сейчас уже трудно представить кого-то другого в роли Фродо, Гэндальфа, Сэма, Арагорна, Боромира и остальных героев саги. Но к такому составу актеров создатели фильма пришли не сразу.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Актеры и роли   актёры и роли   властелин колец   кино   киношное   роли   упущенные возможности   факты о кино   
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Alex Час назад
А как жэ........
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Slonyash 13 минут назад
Не много ли Арагорнов?
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SoulSeeker Полчаса назад
Ох как же здорово что Уму Турман не взяли, да и Кейт Уинслетт. Все-таки Миранда Отто больше похожа на дитя потомка Эорла Юного чем Уинслетт. Да и Зена в роли Галадриэль это конечно было бы то ещё... Лиам Ниссон конечно бы не испортил ничего, а вот если бы Фродо играл Джилленхолл, то первой мыслью глядя на него было бы ясно что колечко то он не отдаст))
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660
Трям 2 часа назад
Не упустили, а повезло!
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