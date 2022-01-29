Актеры, которые упустили шанс сняться во "Властелине колец"

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Трилогия Питера Джексона "Властелин колец" занимает священное место в сердцах многих поклонников Толкина. Кастинг, несомненно, хорош. Сейчас уже трудно представить кого-то другого в роли Фродо, Гэндальфа, Сэма, Арагорна, Боромира и остальных героев саги. Но к такому составу актеров создатели фильма пришли не сразу.
Шон Коннери рассматривался на роль Гэндальфа
Соглашаясь на трилогию, студия настояла на том, чтобы на роль Гэндальфа взяли крупную звезду, поэтому первым делом выбор пал на Шона Коннери. Ему даже предложили 10-15% от общих кассовых сборов за то, чтобы он стал волшебником.
Коннери отказался, потому что, по собственному признанию, не был поклонником фэнтези (кстати, по этой же причине он отверг роль Дамблдора в "Поттериане"). Актер честно признался, что не понимает такой литературы. Он читал книгу, читал сценарий, но так и не проникся сюжетом, и не был готов заниматься тем, что ему просто-напросто скучно.
Коннери отказался, потому что, по собственному признанию, не был поклонником фэнтези (кстати, по этой же причине он отверг роль Дамблдора в "Поттериане"). Актер честно признался, что не понимает такой литературы. Он читал книгу, читал сценарий, но так и не проникся сюжетом, и не был готов заниматься тем, что ему просто-напросто скучно.
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Дэниелу Дэй-Льюису предлагали роль Арагорна
Этот знаменитый, но крайне придирчивый в своем выборе ролей актер был первым кандидатом Питера Джексона на роль Арагорна.Дэй-Льюис отказался от предложения сразу. Режиссер настаивал, предлагая все больше и больше денег, но в итоге сдался и начал искать другую кандидатуру.
Лиам Нисон получил предложение сыграть Боромира
В роли Боромира поначалу Джексон видел Лиама Нисона. Но, увы, как и в предыдущем случае, актер ответил отказом. Он объяснил это тем, что уже сыграл Квай-Гона Джинна в "Звездных войнах" и не хочет играть еще одного персонажа, которого убивают в первом же фильме трилогии.
И роль ушла Шону Бину, который уже давно привык к тому, что в фильмах его без конца убивают.
И роль ушла Шону Бину, который уже давно привык к тому, что в фильмах его без конца убивают.
Сильвестр Маккой рассматривался на роль Бильбо в качестве запасного варианта
Этот актер не был главным выбором режиссера на роль Бильбо, но был надежным запасным вариантом. А главным выбором с самого начала была Иэн Холм, поскольку он уже изображал Фродо в радиопостановке "Властелина колец" на Radio Four, и Питер Джексон восхищался его игрой.
Так что Маккой не получил роль Фродо, но все равно отправился в Средиземье - в образе волшебника Радагаста (в следующей трилогии Джексона - "Хоббит").
Так что Маккой не получил роль Фродо, но все равно отправился в Средиземье - в образе волшебника Радагаста (в следующей трилогии Джексона - "Хоббит").
Кейт Уинслет предлагали роль Эовин
Питер Джексон, ранее работавший с Кейт Уинслет, предложил ей сыграть Эовин, внучку роханского короля и жену Фарамира. Уинслет отказалась, сославшись на конфликты в расписании и на то, что эта роль отнимет у нее слишком много времени. Также ходили слухи, что она хотела дистанцироваться от блокбастеров, учитывая огромную известность, которую она получила благодаря роли в "Титанике".
Джеймс Корден мог сыграть Сэма Гэмджи
Популярный комик и ведущий Джемс Кордин упустил свой шанс получить роль Сэма, верного спутника Фродо. Корден действительно рассматривался на нее и даже неплохо прошел прослушивание, но Шон Эстин его превзошел.
Джейк Джилленхол завалил прослушивание на роль Фродо
В то время Джилленхолу было лет восемнадцать и он находился где-то в верхней части списка актеров, рассматривавшихся на роль главного хоббита. Его даже пригласили на частное прослушивание к Питеру Джексону. Но актер не понимал, что ему нужен британский акцент. Когда ему об этом сообщили, он попытался импровизировать, но получилось так плохо, что его сразу исключили из списка.
Вспоминая об этом своем опыте в более позднем интервью, Джилленхол сказал: "Говорят, это было буквально одно из самых плохих прослушиваний".
Вспоминая об этом своем опыте в более позднем интервью, Джилленхол сказал: "Говорят, это было буквально одно из самых плохих прослушиваний".
Патрик Стюарт оказался не в восторге от роли Гэндальфа
Актер дошел до встречи с Питером Джексоном и чтения сценария, но в итоге роль Гэндальфа ему не понравилась. На New York Star Trek Convention в 2008 году Стюарт рассказал, что он на самом деле был не прочь сыграть другую роль в этой трилогии, но не сказал, какую именно.
Уме Турман предлагали роли Арвен или Эовин
Уме Турман предлагали роль Арвен, но ей пришлось отказаться из-за беременности. Когда у нее родился ребенок, ей предложили сыграть Эовин в более поздних фильмах, а ее тогдашний муж (Итан Хоук) мог бы сыграть Фарамира. Однако оба актера отказались от этого щедрого предложения и предпочли потратить время не на съемки, а на воспитание своего ребенка.
Уорвик Дэвис мог сыграть гнома Гимли
Уорвик Дэвис получил предложение сыграть Гимли, но отказался, потому что просто не мог разорваться: он предподчел сняться в серии фильмов о Гарри Поттере в роли профессора Флитвика и целой кучу разных гоблинов.
Дэвид Боуи рассматривался в роли Элронда
Нет никаких сомнений, что Дэвид Боуи был не только талантливым музыкантом, но и хорошим актером (доказательство - его роль в фильме "Лабиринт"). Но Питер Джексон все же не решился утвердить Боуи на роль Элронда: он беспокоился, что статус суперзвезды помешает зрителям воспринимать Боуи адекватно в актерском амплуа, и поэтому роль досталась Хьюго Уивингу.
Николас Кейдж мог бы стать Арагорном, если бы захотел
Среди вариантов на роль Арагорна был и Николас Кейдж. Но он отказался от предложения, объяснив это тем, что не хочет проводить так много времени вдали от своей семьи. Актер признался, что и от роли Нео в "Матрице" в свое время отказался по той же причине.
В одном из интервью Кейдж сказал, что не переживает по этому поводу и даже рад, что не снялся в этих фильмах. "Зато я могу наслаждаться ими как зритель. Ведь фильмы с собственным участием я не смотрю. А эти могу смотреть и получить удовольствие", - сказал он.
В одном из интервью Кейдж сказал, что не переживает по этому поводу и даже рад, что не снялся в этих фильмах. "Зато я могу наслаждаться ими как зритель. Ведь фильмы с собственным участием я не смотрю. А эти могу смотреть и получить удовольствие", - сказал он.
Люси Лоулесс могла стать Галадриэль... но не стала
Поскольку многие актеры отказались от предложенных им ролей потому, что не хотели надолго переезжать в Новую Зеландию, где шли съемки, режиссер "Властелина колец" решил взять на роль Галадриэль свою соотечественницу из Новой Зеландии - Люси Лоулесс. К сожалению, у актрисы было слишком много забот: новорожденный ребенок и продолжение съемок в сериале "Зена: королева воинов". Так что времени на то, чтобы стать еще и эльфийкой, у нее не оставалось.
Ну и напоследок: Рассел Кроу был в списке претендентов, но тоже не стал Арагорном
Еще одним новозеландцем, которому предложили роль в трилогии, был Рассел Кроу. Он объяснил свой отказ от роли Арагорна тем, что не сможет совмещать это со съемками "Игр разума". Однако позже в одном из интервью Кроу рассказал, что его оттолкнул разговор с Питером Джексоном: "Я разговаривал с ним по телефону и понимал, что он во мне не заинтересован, то есть он даже не знает, где я снимался... Мое чутье подсказало мне, что у него на примете кто-то другой (да, это был Вигго Мортенсен), и он явно хочет взять его".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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