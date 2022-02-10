Лучшие фотографии с конкурса ASTRO2021

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Астрофотографы из 30 стран представили свои лучшие работы на первом фотоконкурсе некоммерческой организации Save a Star — ASTRO2021. Абсолютным победителем стал австралиец Энди Кэмпбелл, хорошо известный в сообществе астрофотографов.
Благодаря работам Кэмпбелла мы переносимся в таинственные галактики и туманности. А благодаря работам другого победителя конкурса, Ларрина Рэя из Новой Зеландии, мы можем увидеть, насколько привлекательным может быть небо, даже если вы твердо стоите на земле. Одни полярные сияния и звездные следы чего стоят...
Также в списке вы найдете победителей категорий "Млечный Путь", "Луна и Солнце", "Галактики и астероиды" и др.
Также в списке вы найдете победителей категорий "Млечный Путь", "Луна и Солнце", "Галактики и астероиды" и др.
"Вихрь Лямбды Центавра" (IC 2944), Энди Кэмпбелл (Австралия). Астрономический фотограф года
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Горный базовый лагерь, Ларрин Рэй (Новая Зеландия). Фотограф года в категории "Ночной пейзаж"
"Галактический центр", Мехмет Эргюн (Германия). Победитель в категории "Звезды и туманности"
"Пальмовая земля под звездами". Мохаммад Садек Хаяти (Иран). Победитель в категории "Млечный Путь"
"Следы вулкана Таранаки", Ларрин Рэй (Новая Зеландия). Фотограф года в категории "Ночной пейзаж"
"Радужный дождь из звезд", Луи Леру-Гера (Франция). Победитель в категории "Звездные следы"
"Комета C/2020 M3 (ATLAS) и туманность Возничего", Лионель Майзик (Венгрия). Победитель в категории "Планеты и астероиды"
"Глубоко в сердце Мордора" (NGC 7293), Энд Кэмпбелл (Австралия). Астрономический фотограф года
"Водопад Годафосс", Ларрин Рэй (Новая Зеландия). Фотограф года в категории "Ночной пейзаж"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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