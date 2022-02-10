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Лучшие фотографии с конкурса ASTRO2021

Лучшие фотографии с конкурса ASTRO2021 (17 фото)

Автор:
10 февраля 2022 12:04
Сообщество : ФотоМир
Метки: Астрофотограф   астрофото   астрофотограф года   астрофотографии   победители фотоконкурса   снимки неба   
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Астрофотографы из 30 стран представили свои лучшие работы на первом фотоконкурсе некоммерческой организации Save a Star — ASTRO2021. Абсолютным победителем стал австралиец Энди Кэмпбелл, хорошо известный в сообществе астрофотографов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Астрофотограф   астрофото   астрофотограф года   астрофотографии   победители фотоконкурса   снимки неба   
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