Лучшие фотографии с конкурса ASTRO2021

Благодаря работам Кэмпбелла мы переносимся в таинственные галактики и туманности. А благодаря работам другого победителя конкурса, Ларрина Рэя из Новой Зеландии, мы можем увидеть, насколько привлекательным может быть небо, даже если вы твердо стоите на земле. Одни полярные сияния и звездные следы чего стоят...



Также в списке вы найдете победителей категорий "Млечный Путь", "Луна и Солнце", "Галактики и астероиды" и др.