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Победители конкурса астрофотографии "Astronomy Photographer of the Year 2021"

Победители конкурса астрофотографии "Astronomy Photographer of the Year 2021" (10 фото)

Автор:
18 сентября 2021 15:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: ynews   астрофотограф года   астрофотографии   астрофотография   звездное небо   лучшие снимки   победители фотоконкурса   фотоконкурс   
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Гринвичская королевская обсерватория выбрала победителей конкурса астрофотографии в 2021 году. Первое место занял китайский фотограф Шучан Донг со своей работой "Золотое кольцо". На снимке, сделанном в районе Али в Тибете 21 июня 2020 года, показано кольцевое солнечное затмение. Россиянин Дмитрий Рыбалка завоевал победу в категории "Полярное сияние".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   астрофотограф года   астрофотографии   астрофотография   звездное небо   лучшие снимки   победители фотоконкурса   фотоконкурс   
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