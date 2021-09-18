Победители конкурса астрофотографии "Astronomy Photographer of the Year 2021"

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Гринвичская королевская обсерватория выбрала победителей конкурса астрофотографии в 2021 году. Первое место занял китайский фотограф Шучан Донг со своей работой "Золотое кольцо". На снимке, сделанном в районе Али в Тибете 21 июня 2020 года, показано кольцевое солнечное затмение. Россиянин Дмитрий Рыбалка завоевал победу в категории "Полярное сияние".
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"Falcon 9 пролетает мимо Луны", Пол Экхардт, премия Manju Mehrotra Family Trust за лучший дебют
"Семейная фотография Солнечной системы", Чжипу Ван (15 лет), победитель молодежного конкурса
Источник: — переведено специально для fishki.net
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