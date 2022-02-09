Как россиянин построил поместье из бутылок

Воздушная прослойка играет роль теплоизолятора. До сих пор в российских деревнях ставят вторые окна на зиму, чтобы было теплее, а в доме Леонида Тимофеевича такую функцию выполняют бутылки: уложенные донышками наружу, они неплохо сохраняют тепло. В качестве раствора мужчина замешивал известь с песком. Так за восемь лет на участке Сырых вырос сначала жилой дом, потом летняя кухня, а затем выложили забор и другие постройки из бутылок. Чтобы строения были не просто теплыми, но и красивыми, Леонид выкладывал бутылки узором: в ванной — синие ромбы, на летней кухне — полосы коричневого, белого и зеленого цветов сменяют друг друга. Зимой в таком помещении тепло, летом — прохладно, к тому же сквозь цветное стекло немного просвечивает солнечный свет, поэтому полного мрака никогда не бывает.

Народ у нас талантливый и даровитый