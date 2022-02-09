Как россиянин построил поместье из бутылок

Когда хочется украсить свой дом, а нет лишних денег на декор, наш человек найдет выход из положения.
И даже если нужно не просто сделать дом неповторимым, а построить его с нуля, когда под рукой нет подходящих материалов, россиянин научится строить дом и из бутылок.
История печника
В 1970-е Леонид Сырых приехал с молодой женой в деревню. Первое время он зарабатывал на жизнь своей профессией печника, но когда в деревню провели газ, с работой стало сложнее. Надо было строить семейный дом, но денег на строительные материалы не хватало, поэтому Леонид Тимофеевич решил возвести дом из того, что можно найти на любой свалке, — стеклянных бутылок.
Мужчина, помимо того, что умеет работать руками, обладает еще художественным вкусом, потому и дом у него в итоге получился симпатичным и оригинальным. Соседи поначалу относились к затее Леонида со скептицизмом и даже иронией, но когда увидели, что из этой идеи получается нечто стоящее, начали помогать бутылками.
Воздушная прослойка играет роль теплоизолятора. До сих пор в российских деревнях ставят вторые окна на зиму, чтобы было теплее, а в доме Леонида Тимофеевича такую функцию выполняют бутылки: уложенные донышками наружу, они неплохо сохраняют тепло. В качестве раствора мужчина замешивал известь с песком. Так за восемь лет на участке Сырых вырос сначала жилой дом, потом летняя кухня, а затем выложили забор и другие постройки из бутылок. Чтобы строения были не просто теплыми, но и красивыми, Леонид выкладывал бутылки узором: в ванной — синие ромбы, на летней кухне — полосы коричневого, белого и зеленого цветов сменяют друг друга. Зимой в таком помещении тепло, летом — прохладно, к тому же сквозь цветное стекло немного просвечивает солнечный свет, поэтому полного мрака никогда не бывает.
Народ у нас талантливый и даровитый
У нас в стране много таких умельцев, которые способны придумать нечто оригинальное и реализовать задумку. Есть в России дома с панно, сделанными из крышек от пластиковых бутылок или из самих бутылок. Хамидулла Ильчибаев из южноуральского села смастерил сначала баню из пивных и водочных бутылок, а потом из бутылок от шампанского, взятых в пункте приема стеклотары, смастерил дом. На такие большие строения уходит несколько тысяч бутылок, где их еще взять? Подобные дома есть у пенсионера Виктора Шафоростова из Курской области и Владимира Сыса с Украины. А в Нигерии скромное жилье строят не из стеклянных бутылок, а их пластиковых.
Источник:
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