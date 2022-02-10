Конфеты «Радий», «Гусиные лапки», «Раковые шейки»: за что они получили свои странные названия

Знакомая и всеми любимая карамель. Мне она запомнилась тем, что это была единственная, которая легко откусывалась и представляла собой патрончик заполненный шоколадно-миндальной начинкой.

Рецепт разработали в ХIХ веке на фабрике А. Абрикосова. Кондитерский фабрикант в 1899г. получил почетный титул «поставщик двора Его Императорского Величества».

Что касается названия, то его карамелька получила благодаря сходству с реальными кусочками вареного мяса раков, к тому же поперечные полоски напоминали роговые пластины тела моллюска.

Уникальность конфеты в том, что мастера разработали новую технологию: выдували из карамели трубочку, заполняли ее сладкой начинкой, разрезали на кусочки и каждый запаивали с двух сторон.

«Гусиные лапки»