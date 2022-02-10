Конфеты «Радий», «Гусиные лапки», «Раковые шейки»: за что они получили свои странные названия

Когда в детстве покупали сладости, то не задумывались почему они так назывались. Но сегодня я захотел узнать откуда взялись такие названия.
Как-то в кондитерском магазине обратил внимание на название современных конфет. Чего здесь только не было: «Маленькое чудо», «Баба Маня», «Папа Коля», «Самый умный».
Стало смешно. «Вот в наше время…»: подумал я, и начал вспоминать знакомые названия.
«Раковые шейки»
Знакомая и всеми любимая карамель. Мне она запомнилась тем, что это была единственная, которая легко откусывалась и представляла собой патрончик заполненный шоколадно-миндальной начинкой.
Рецепт разработали в ХIХ веке на фабрике А. Абрикосова. Кондитерский фабрикант в 1899г. получил почетный титул «поставщик двора Его Императорского Величества».
Что касается названия, то его карамелька получила благодаря сходству с реальными кусочками вареного мяса раков, к тому же поперечные полоски напоминали роговые пластины тела моллюска.
Уникальность конфеты в том, что мастера разработали новую технологию: выдували из карамели трубочку, заполняли ее сладкой начинкой, разрезали на кусочки и каждый запаивали с двух сторон.
«Гусиные лапки»
Это тоже дореволюционное творение А.Абрикосова. Хрустящая начинка, переслоенная карамелью, с ярким шоколадно-ореховым вкусом.
Когда я был маленьким мальчиком, все ждал, что при раскусывании появятся лапки двух веселых гусей.
Когда я подрос мне объяснили почему карамельки так назывались.
Оказывается, что «гусиными лапками» назывался двухцветный узор на ткани в виде ломаных квадратов.
Подобный узор наносился на боковые поверхности, хотя в советское время узор упростили, но название осталось прежним.
«Радий»
Это шоколадные конфеты, которые начали выпускать в 50-х годах прошлого века. Название навеяно интенсивным развитием науки и техники в Стране Советов, а также популярностью использования этого химического элемента.
80 лет назад радий считался не только безопасным, но и полезным для здоровья, его даже добавляли в продукты.
В рекламе тех лет предупреждали, чтобы граждане остерегались не радиоактивных подделок. Это был редчайший случай, когда более полезной оказывалась подделка, а не оригинал.
Конечно, конфета не содержала вредный элемент. Его название – это просто дань моде.
На некоторых фантиках была изображена химическая формула, но не радия, а циклопропана (она выглядит эффектнее). Но на это обращают внимание только химики.
Конфеты с таким вредным названием я не любил, потому что у них была белая начинка. В новогодних подарках они оставались последними, несъеденными сладостями.
«Кара-Кум»
Название переводится как «черные пески». Схожесть с песками придавала конфетам вафельная крошка, она также хрустела.
Первые партии лакомства сошли с конвейера в 1950 году. Вдохновленные призывом энтузиастов превратить пустыни в цветущие сады кондитеры назвали свое детище «Кара-Кум».
На обертках до 1954г. изображалась пустыня с барханами. С 1954г. на фантике появились два грузовика и верблюд, и только с 1955г. он приобрел привычный вид – верблюды в пустыни.
Конфеты были очень вкусными, с коричневой начинкой. Мы с сестрой съедали их в первую очередь. Они были дорогими, покупали их нам только на праздники.
«Кис-кис»
Самые доступные в моем детстве ириски. Они были бесподобные, с мягким сливочным вкусом, но с одним недостатком – они липли к зубам и приходилось руками их отдирать. Их даже называли «прощай пломба».
Название «Кис-кис», не имеет никакого отношение к домашним любимцам, это всего лишь рифма к слову «ирис».
Ирис (ассоциация нежного цветка к конфеткам «таффи») - так в 1902г. назвал свое творение французский кондитер Морнас. Ириски не только прижились в России, но и стали любимым лакомством детишек.
Меня радует, что несмотря на обширный ассортимент кондитерской продукции, вкуснейшие конфеты советской эпохи продолжают радовать детей и взрослых.
Да и не в названии дело, а во вкусе.
А какие сладости из современных, по-вашему, останутся на полках магазинов через 80 лет?
Источник:
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