FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4137 постов • 1147 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Конфеты «Радий», «Гусиные лапки», «Раковые шейки»: за что они получили свои странные названия

Конфеты «Радий», «Гусиные лапки», «Раковые шейки»: за что они получили свои странные названия (6 фото)

Автор:
10 февраля 2022 10:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: гусиные лапки   конфеты   название   радий   факты   фантик   фото   
286
6

Когда в детстве покупали сладости, то не задумывались почему они так назывались. Но сегодня я захотел узнать откуда взялись такие названия.


Как-то в кондитерском магазине обратил внимание на название современных конфет. Чего здесь только не было: «Маленькое чудо», «Баба Маня», «Папа Коля», «Самый умный».

Стало смешно. «Вот в наше время…»: подумал я, и начал вспоминать знакомые названия.


«Раковые шейки»

×
×

Знакомая и всеми любимая карамель. Мне она запомнилась тем, что это была единственная, которая легко откусывалась и представляла собой патрончик заполненный шоколадно-миндальной начинкой.

Рецепт разработали в ХIХ веке на фабрике А. Абрикосова. Кондитерский фабрикант в 1899г. получил почетный титул «поставщик двора Его Императорского Величества».

Что касается названия, то его карамелька получила благодаря сходству с реальными кусочками вареного мяса раков, к тому же поперечные полоски напоминали роговые пластины тела моллюска.

Уникальность конфеты в том, что мастера разработали новую технологию: выдували из карамели трубочку, заполняли ее сладкой начинкой, разрезали на кусочки и каждый запаивали с двух сторон.


«Гусиные лапки»

Это тоже дореволюционное творение А.Абрикосова. Хрустящая начинка, переслоенная карамелью, с ярким шоколадно-ореховым вкусом.

Когда я был маленьким мальчиком, все ждал, что при раскусывании появятся лапки двух веселых гусей.

Когда я подрос мне объяснили почему карамельки так назывались.

Оказывается, что «гусиными лапками» назывался двухцветный узор на ткани в виде ломаных квадратов.

Подобный узор наносился на боковые поверхности, хотя в советское время узор упростили, но название осталось прежним.


«Радий»

Это шоколадные конфеты, которые начали выпускать в 50-х годах прошлого века. Название навеяно интенсивным развитием науки и техники в Стране Советов, а также популярностью использования этого химического элемента.

80 лет назад радий считался не только безопасным, но и полезным для здоровья, его даже добавляли в продукты.

В рекламе тех лет предупреждали, чтобы граждане остерегались не радиоактивных подделок. Это был редчайший случай, когда более полезной оказывалась подделка, а не оригинал.

Конечно, конфета не содержала вредный элемент. Его название – это просто дань моде.

На некоторых фантиках была изображена химическая формула, но не радия, а циклопропана (она выглядит эффектнее). Но на это обращают внимание только химики.

Конфеты с таким вредным названием я не любил, потому что у них была белая начинка. В новогодних подарках они оставались последними, несъеденными сладостями.


«Кара-Кум»

Название переводится как «черные пески». Схожесть с песками придавала конфетам вафельная крошка, она также хрустела.

Первые партии лакомства сошли с конвейера в 1950 году. Вдохновленные призывом энтузиастов превратить пустыни в цветущие сады кондитеры назвали свое детище «Кара-Кум».

На обертках до 1954г. изображалась пустыня с барханами. С 1954г. на фантике появились два грузовика и верблюд, и только с 1955г. он приобрел привычный вид – верблюды в пустыни.

Конфеты были очень вкусными, с коричневой начинкой. Мы с сестрой съедали их в первую очередь. Они были дорогими, покупали их нам только на праздники.


«Кис-кис»

Самые доступные в моем детстве ириски. Они были бесподобные, с мягким сливочным вкусом, но с одним недостатком – они липли к зубам и приходилось руками их отдирать. Их даже называли «прощай пломба».

Название «Кис-кис», не имеет никакого отношение к домашним любимцам, это всего лишь рифма к слову «ирис».

Ирис (ассоциация нежного цветка к конфеткам «таффи») - так в 1902г. назвал свое творение французский кондитер Морнас. Ириски не только прижились в России, но и стали любимым лакомством детишек.

Меня радует, что несмотря на обширный ассортимент кондитерской продукции, вкуснейшие конфеты советской эпохи продолжают радовать детей и взрослых.

Да и не в названии дело, а во вкусе.


А какие сладости из современных, по-вашему, останутся на полках магазинов через 80 лет?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: гусиные лапки   конфеты   название   радий   факты   фантик   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Mowgley Полчаса назад
Автор зараза. Хочу теперь "Гусиные лапки"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
4k
Наталья 7 минут назад
А я ни гусиные лапки, ни раковые шейки не любила. А вот пломбодёрки - ириски, особенно кис-кис и золотой ключик, - это да! В детстве жила в Казахстане, у нас там конфеты шоколадные были наивкуснейшие с казахским орнаментом на обёртке и зеленоватой начинкой, название, к сожалению, не помню. Может кто знает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Новые российские сериалы от американского Netflix Новые российские сериалы от американского Netflix Интересные факты о книгах Интересные факты о книгах Удивительные природные феномены Удивительные природные феномены Хотят ли китайские девушки быть второй женой, то есть сяосан Хотят ли китайские девушки быть второй женой, то есть сяосан Русская Ницца и Зауральский Чикаго: 10 прозвищ русских городов Русская Ницца и Зауральский Чикаго: 10 прозвищ русских городов Товарищ обещал показать настоящий «подземный город» и не обманул Товарищ обещал показать настоящий «подземный город» и не обманул
Musteline

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

422579



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
57
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
30 мемов про Финляндию, самую счастливую страну в мире
2
143
30 мемов про Финляндию, самую счастливую страну в мире
Набирающие популярность в сообществах
Как в СССР безалкогольные коктейли выдумывали
0
34
Как в СССР безалкогольные коктейли выдумывали
Маск засоряет наше небо своими спутниками
0
8
Маск засоряет наше небо своими спутниками
Новые российские сериалы от американского Netflix
Новые российские сериалы от американского Netflix
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#история#Приколы#аварии#Россия#в мире#новости#природа
#интересно#прикол#люди#картинки#СССР#авто аварии#кино#кот#автомир#Москва
#факты#интересное#ватермарк#дтп#подборка#Ynews#автомобили#красота#Жизнь#дети

На что жалуетесь?

Вернуться