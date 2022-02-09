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15 горе-неудачников, которые даже с кровати утром не могут встать, не наступив в плохой день

15 горе-неудачников, которые даже с кровати утром не могут встать, не наступив в плохой день (16 фото)

Автор:
09 февраля 2022 21:12
Сообщество : Юмор
Метки: горе   день не задался   неудачники   прикол   провал   
1353
16

У некоторых людей не жизнь, а сплошная черная полоса. И если случается какая-то неудача, то обязательно с ними. Перед вами 15 людей, которым точно не позавидуешь. Зато свои проблемы сразу кажутся не такими уж серьезными.

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А как вы справляетесь с неудачными днями?

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Метки: горе   день не задался   неудачники   прикол   провал   
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