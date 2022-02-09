15 горе-неудачников, которые даже с кровати утром не могут встать, не наступив в плохой день

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У некоторых людей не жизнь, а сплошная черная полоса. И если случается какая-то неудача, то обязательно с ними. Перед вами 15 людей, которым точно не позавидуешь. Зато свои проблемы сразу кажутся не такими уж серьезными.
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"Хотел приготовить еду, положил фольгу, но в духовке она приклеилась к листу и расплавилась"
А как вы справляетесь с неудачными днями?
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Метки: горе день не задался неудачники прикол провал
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