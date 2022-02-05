Наталья Непряева завоевала второе место в женском скиатлоне

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Наталья Непряева стала второй в скиатлоне, завоевав для сборной России первую медаль на Олимпиаде в Пекине!
Первое место заняла норвежка Тереза Йохауг, став двукратной олимпийской чемпионкой.
Для Натальи серебро досталось в сложной борьбе с австрийкой Терезой Штадлобер. Она буквально вырвала второе место у своей соперницы.
Для Натальи серебро досталось в сложной борьбе с австрийкой Терезой Штадлобер. Она буквально вырвала второе место у своей соперницы.
Анастасия Рыгалина заняла восьмое место (+1.17,2), Татьяна Сорина — 11-е (+2.17,6), Юлия Ступак — 24-е (+4.13.8).
Игры в Пекине продлятся до 20 февраля, всего будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта.
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