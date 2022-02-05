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Наталья Непряева завоевала второе место в женском скиатлоне

Наталья Непряева завоевала второе место в женском скиатлоне (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 февраля 2022 11:44
Сообщество : Спорт
Метки: Непряева   медаль   олимпиада   пекин   серебро   
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Наталья Непряева стала второй в скиатлоне, завоевав для сборной России первую медаль на Олимпиаде в Пекине!

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Метки: Непряева   медаль   олимпиада   пекин   серебро   
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16  комментариев
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9k
Маламут Уральский Час назад
Бесит Губерниев, открытие с ним это ужас.
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2k
Sergius SPb 42 минуты назад
Надо ввести множество видов медалей и наград.
Золото,серебро,бронза,сталь,чугун,бетон,дерево,бумажные грамоты.
И никто не уйдет обиженным.
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19k
СергейПименов 45 минут назад
Первое место у девочки астматика...
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143
Liberman 52 минуты назад
опять проиграем и америкосам и немцам и норвегам в медальном.
как ни странно - спорт показывает положение дел в стране, в ее мощи на мировой арене\уровню жизни граждан. это касается всех стран...
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3k
Феликс Дзержинский Час назад
Извините, а что за }{уйня, скачивается автоматически?
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29k
АнтонПолднев Час назад
Умница конечно. Молодец. Но как когда-то сказал Дмитрий Саутин, наш прославленный прыгун в воду, все медали кроме золота спортсмены не считают. Только золото. Остальное ну есть и есть. Понятно, что это чудовищный труд. Но вот у них так.
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3k
LekS Час назад
Почему Ступак на фото?
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