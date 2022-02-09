Во Франции загорелась фабрика по производству денег

Погибших, к счастью, нет. А деньги ещё напечатают - не привыкать.
В типографии Центрального банка Франции, где находится пресловутый печатный станок, прямо сейчас горят тонны денег. Пожарные пытаются справится с пожаром, но пока безуспешно.
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Банкнотная фабрика находится в городе Шамальер. На рабочем месте в момент возгорания трудились 387 сотрудников, 24 из них получили ожоги различной степени тяжести. Погибших нет.
На месте работают 70 спасателей и 24 единицы спецтехники. Причины пожара и сумма ущерба пока неизвестны. Находились ли на фабрике настоящие евро, прошедшие эмиссию и готовые к отправке в банк, не сообщается.
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- Что даже.....
- Нет! Нет! Всё!.......и в этот момент из кармана выпадает пачка евро....