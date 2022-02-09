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Во Франции загорелась фабрика по производству денег

Во Франции загорелась фабрика по производству денег (1 фото + 2 видео)

Автор:
09 февраля 2022 18:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: деньги   пожар   типография   франция   центральный банк   
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Погибших, к счастью, нет. А деньги ещё напечатают - не привыкать.

В типографии Центрального банка Франции, где находится пресловутый печатный станок, прямо сейчас горят тонны денег. Пожарные пытаются справится с пожаром, но пока безуспешно.

Банкнотная фабрика находится в городе Шамальер. На рабочем месте в момент возгорания трудились 387 сотрудников, 24 из них получили ожоги различной степени тяжести. Погибших нет.


На месте работают 70 спасателей и 24 единицы спецтехники. Причины пожара и сумма ущерба пока неизвестны. Находились ли на фабрике настоящие евро, прошедшие эмиссию и готовые к отправке в банк, не сообщается.

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Метки: деньги   пожар   типография   франция   центральный банк   
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18  комментариев
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13k
Bill 2 часа назад
Скрывают недостачу продукции. Пара тонн затерялась, не смогли найти.
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4k
Дмитрий 19 минут назад
После тушения пожара все 70 пожарных заявили о невыносимых условиях работы и уволились! На предложение решить проблемы с условиями работы, они дружно ответили отказом и .....покинули страну.
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4k
Дмитрий 21 минуту назад
- Схарело усё! Усе деньги! В пепел просто!
- Что даже.....
- Нет! Нет! Всё!.......и в этот момент из кармана выпадает пачка евро....
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1k
Игорь Меншиков 48 минут назад
Что опять евро подорожает?)))
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3k
Kolyaka Час назад
Сдается мне, что на военных складах и денежных фабриках пожары сами не случаются.
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22k
pssst Час назад
Не выдержала нагрузки?
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378
Arti Час назад
Ох в форме пожарного туда бы забежать ))
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378
Arti Час назад
Борьба с инфляцией везде по своему
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Этот художник-аукционист хренов уже вышел на французскую свободу?
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−6
Alexander 2 часа назад
фраза "СГОРЕЛИ ДЕНЬГИ" обрела новый смысл
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3k
Слава Андреев 2 часа назад
Пожарники станут немного богаче ))))))
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12k
Александр 2 часа назад
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24k
Юрьевич 2 часа назад
Много наверное напечатали, критическая масса и как результат - самовозгорание
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856
Dins 3 часа назад
Опять эти двое смотрели на шпиль ... фабрики?
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2k
Сладких снов 3 часа назад
Мысли разные интересные, но говорить не буду.
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