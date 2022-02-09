В Подмосковье девушка зарезала жениха «в качестве самообороны»

Сначала согласилась выйти за него замуж, потом передумала и нанесла десятки ударов ножом.
Юлия отмечала 30-летие в компании своего парня. Он преподнес ей долгожданный подарок - позвал замуж и девушка с радостью согласилась. Потом они продолжили коротать вечер друг с другом и алкоголем.
По словам Юлии, в какой-то момент ее будущего мужа «переклинило» и он на нее набросился - повалил на пол и стал бить ногами. Без всякой причины, просто начался алкогольный психоз. На крики не реагировал и продолжал месить ногами по телу и голове.
В этой возне парень задел стол и на пол упал нож. Юлия его схватила и бросилась на обидчика: несколько раз резанула по ногам, а когда упал - стала бить ножом в грудь. Несостоявшийся муж затих и скончался еще до приезда «скорой».
Позже, следствие выяснило, что в детстве у него была травма головы, и он часто лез в драку после алкоголя. Это подтвердил и его товарищ, и бывшая девушка, ее он тоже колотил пару раз.
Юлия настаивает, что это была самооборона. По ее словам, ей ничего другого не оставалось - он бы ее покалечил или забил до смерти. Первые удары ножом его не остановили и он продолжал нападать.
Но следователи не видят в этом самообороны и ее превышения: мужик получил десятки ударов по всему телу. И собираются судить Юлию по части 1 статьи «Убийство». Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
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Ну, сидим мы на кухне, я курю, а она чистит ножом апельсин. Вдруг нож у нее из рук падает на пол. Она наклонилась поднять его, поскользнулась, упала на нож, и так восемь раз.
Это не десять ударов, это минимум двадцать и более ударов ножом.
Пусть пожизненно сидит. Изолировать как угодно и навсегда
Допускаю, что это не самые умные женщины, но, как я уже намекал, при виде сисек я размышляю не самым умным органом.