В Подмосковье девушка зарезала жениха «в качестве самообороны»

Юлия отмечала 30-летие в компании своего парня. Он преподнес ей долгожданный подарок - позвал замуж и девушка с радостью согласилась. Потом они продолжили коротать вечер друг с другом и алкоголем.

По словам Юлии, в какой-то момент ее будущего мужа «переклинило» и он на нее набросился - повалил на пол и стал бить ногами. Без всякой причины, просто начался алкогольный психоз. На крики не реагировал и продолжал месить ногами по телу и голове.

В этой возне парень задел стол и на пол упал нож. Юлия его схватила и бросилась на обидчика: несколько раз резанула по ногам, а когда упал - стала бить ножом в грудь. Несостоявшийся муж затих и скончался еще до приезда «скорой».