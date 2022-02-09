FISHKINET
Сообщество Криминал 1233 поста • 299 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
В Подмосковье девушка зарезала жениха «в качестве самообороны»

В Подмосковье девушка зарезала жениха «в качестве самообороны» (2 фото)

Автор:
09 февраля 2022 17:45
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   Скорая   нож   самооборона   самоубийство   следователи   
3902
2

Сначала согласилась выйти за него замуж, потом передумала и нанесла десятки ударов ножом.

Юлия отмечала 30-летие в компании своего парня. Он преподнес ей долгожданный подарок - позвал замуж и девушка с радостью согласилась. Потом они продолжили коротать вечер друг с другом и алкоголем.

По словам Юлии, в какой-то момент ее будущего мужа «переклинило» и он на нее набросился - повалил на пол и стал бить ногами. Без всякой причины, просто начался алкогольный психоз. На крики не реагировал и продолжал месить ногами по телу и голове.

В этой возне парень задел стол и на пол упал нож. Юлия его схватила и бросилась на обидчика: несколько раз резанула по ногам, а когда упал - стала бить ножом в грудь. Несостоявшийся муж затих и скончался еще до приезда «скорой».

Позже, следствие выяснило, что в детстве у него была травма головы, и он часто лез в драку после алкоголя. Это подтвердил и его товарищ, и бывшая девушка, ее он тоже колотил пару раз.

Юлия настаивает, что это была самооборона. По ее словам, ей ничего другого не оставалось - он бы ее покалечил или забил до смерти. Первые удары ножом его не остановили и он продолжал нападать.

Но следователи не видят в этом самообороны и ее превышения: мужик получил десятки ударов по всему телу. И собираются судить Юлию по части 1 статьи «Убийство». Ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Девушка   Скорая   нож   самооборона   самоубийство   следователи   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
48
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
48  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
Нанук Паналык 3 часа назад
Я правильно понял что свадьбы не будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
−63
Племянник Путина 5 минут назад
15 это нормально. меньшего она не заслуживает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Mr.X 9 минут назад
Самое интересное, что невеста в курсе была про травму головы жениха и последствия после употребления алкоголя, но тем не менее это не помешало ей вместе с ним бухать и мало того, принять предложение создать ячейку общества. В общем братья по разуму, точнее по отсутствию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lo_Kon Полчаса назад
Если у нее есть побои, то что удивляться, десятку ножевых? Испуганная женщина, ударила раз ножом - не угомонился, два - не угомонился, а потом на адреналине била, пока не затих. Несколько лет назад на соседней улице убийство было: в новогоднюю ночь парень забил сожительницу, просто измесил кулаками и ногами. Что-то переклинило у него, 23-летняя девушка не смогла отбиться или убежать. Говорили, когда милиция приехала у нее лицо неопознаваемое было. Потому представленная версия выжившей мне кажется правдоподобной. Надеюсь, хороший адвокат добьется смягчения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
net 48 минут назад
А можно не парится убийство это или самооборона, если не бухать с кем попало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр 59 минут назад
Звереют от голов,болеют от хвосто.Это я Вам как опытный самогонщик говорю.От этого сурагата,что продают,иногда у адекватных людей крышу сносит.Истина посередине ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
441
Flexx U Час назад
Как жаль что не состоялась такая крепкая новая ячейка общества под названием [мат] семья
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Элек Мек Час назад
Дело ясное,что дело тёмное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Antarez Час назад
Лучше сесть, чем лечь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
395
Иван Стреляев 2 часа назад
Как то да, пырнуть в ногу и убежать было бы логично. А так вопрос к девушке, что за психоз у неё произошёл по пьяне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Artem 2 часа назад
Им и тамада не нужен, сами развлекаются..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Mowgley 2 часа назад
Обвиняемый, расскажите, как погибла ваша теща.
Ну, сидим мы на кухне, я курю, а она чистит ножом апельсин. Вдруг нож у нее из рук падает на пол. Она наклонилась поднять его, поскользнулась, упала на нож, и так восемь раз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Великий Кормчий 2 часа назад
Десятки, Карл, десятки ударов ножом!
Это не десять ударов, это минимум двадцать и более ударов ножом.
Пусть пожизненно сидит. Изолировать как угодно и навсегда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
ScorpionDS 2 часа назад
Если бы она соблюдала закон и умерла от побоев, то ему бы дали года 3, так как это была уже другая статья, так как смерть это следствие побоев, без изначального умысла убийства, а так оборона ножом против безоружного - очевидное превышение само обороны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Юрьевич 2 часа назад
Если всё как она рассказывает подтвердится, то угроза быть забитой съехавшим с катушек мужиком + состояние аффекта, может и несколькими годами, а то и условным сроком отделаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
No pasaran 3 часа назад
Десятки ударов по всему телу - явно же самооборона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
americos 3 часа назад
А может быть он ей сказал что хочет расстаться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Григорий 3 часа назад
Ну конечно, он тиран и псих, она хорошая, потому зверски зарезала козла и теперь ее надо пожалеть и отпустить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2
Карл Такойто 3 часа назад
Они ей даже не превышение самообороны а сразу убийство шьют. Хотя есть подтверждение что паренек малость буйный и частенько белочку ловил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
2
Карл Такойто владимир 2 часа назад
Ты к этой бывшей подружке спиной не боялся поворачиваться? У тебя же наверное тоже был телефон
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим Курбатов 3 часа назад
Интересно, кому дадут больше, животным, которые целенаправленно забили продавщицу в пятерке или этой девчонке, которая может и правда защищалась!? Посмотрим, какая разница в отношениях в России к русским и к диким животным.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Александр Зотов 3 часа назад
если адвокат хороший, то мож аффект докажет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 комментариев
Показать ещё
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз? 2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз? Чтобы азартного друга внесли в черный список, девушка устроила погром в зале игровых автоматов Чтобы азартного друга внесли в черный список, девушка устроила погром в зале игровых автоматов За что второклассник ударил ножом сожителя матери? За что второклассник ударил ножом сожителя матери? Во время задержания в США мужчина сделал резкое движение - и полицейские открыли ураганный огонь Во время задержания в США мужчина сделал резкое движение - и полицейские открыли ураганный огонь В Воронеже парень с ножом напал на пенсионера, который сделал ему замечание В Воронеже парень с ножом напал на пенсионера, который сделал ему замечание Приезжий зарезал мужчину в Москве за просьбу вести себя потише Приезжий зарезал мужчину в Москве за просьбу вести себя потише
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

74058



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
57
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Проигрывать нужно тоже достойно: норвежцы возмущены не выступлением своих спортсменов, а участием в Олимпиаде русских
0
142
Проигрывать нужно тоже достойно: норвежцы возмущены не выступлением своих спортсменов,...
Набирающие популярность в сообществах
Как салат сельдь под шубой связан с рабочим классом?
0
11
Как салат сельдь под шубой связан с рабочим классом?
"Хочу кружевные трусики": что стало с украинской девушкой, фото которой разобрали на мемы
1
67
"Хочу кружевные трусики": что стало с украинской девушкой, фото которой разобрали на мемы
Новые российские сериалы от американского Netflix
Новые российские сериалы от американского Netflix
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласны?
0
4

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#люди#СССР#автомир#аварии#Россия#США#Ynews
#интересно#животные#ватермарк#Приколы#дтп#подборка#кино#Жизнь#новости#Москва
#Юмор#факты#история#автомобили#картинки#кот#авто аварии#в мире#пекин#красота

На что жалуетесь?

Вернуться