Мы из Паши, говорим на «ши»: народная присказка стала основой для проекта памятника букве «Ш»

Глава поселения Артур Кулиманов на расспросы журналистов пояснил, что центральный арт-объект выбирали долго. Очень не хотелось идти проторенной дорожкой и ставить банальные сердечки или слоганы. Кто-то вспомнил, что уже есть памятник букве «Ё», от этой идеи и оттолкнулись.



Почему именно «Ш»? Помог местный фольклор. Его знатоки процитировали присказку старожилов поселения: «Мы из Паши, говорим на «ши». Это будет конструкция размерами 1,4 метра на 70 см, из перфорированного и окрашенного металла. Водрузят будущую местную достопримечательность на железобетонную тумбу.