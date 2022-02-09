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Мы из Паши, говорим на «ши»: народная присказка стала основой для проекта памятника букве «Ш»

Мы из Паши, говорим на «ши»: народная присказка стала основой для проекта памятника букве «Ш» (4 фото)

Автор:
09 февраля 2022 17:19
Сообщество : Жить в России
Метки: art   Ленобласть   буква Ш   качели   мосты   памятник   проект   скамейки   
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В Ленинградской области появится новый арт-объект в форме буквы «Ш».
В поселке Паша Ленинградской области решили креативно обустроить будущее пространство отдыха. На сайте госзакупок появилась информация об этом проекте, что оценивается в 11 млн рублей.

Руководство поселением уже представляет себе, что именно будет включать этот уголок релакса, и название ему тоже есть: «Пашский променад».
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По замыслу поселкового начальства, тут скоро должны появиться два новеньких моста, несколько аккуратных пешеходных дорожек, уютные беседки, веселые качели и скамеечки. Даже два велопарка предусмотрены. А еще подремонтируют дороги и подъезды, заверяют власти. Но фишкой этой территории станет памятник в форме буквы «Ш», снабженный подсветкой.
Глава поселения Артур Кулиманов на расспросы журналистов пояснил, что центральный арт-объект выбирали долго. Очень не хотелось идти проторенной дорожкой и ставить банальные сердечки или слоганы. Кто-то вспомнил, что уже есть памятник букве «Ё», от этой идеи и оттолкнулись.

Почему именно «Ш»? Помог местный фольклор. Его знатоки процитировали присказку старожилов поселения: «Мы из Паши, говорим на «ши». Это будет конструкция размерами 1,4 метра на 70 см, из перфорированного и окрашенного металла. Водрузят будущую местную достопримечательность на железобетонную тумбу.
Памятников букве «Ё», к слову, в стране поставлено аж пять. Самый известный — в Ульяновске. Поскольку это родина Карамзина, нашего великого литератора, радетеля за сохранение и развитие родного языка. Этот памятник выполнен в формате гранитной призмы, а литера на ней выбита. Есть и монументальные посвящения прописной букве, но ульяновский вариант — маленькая, строчная.

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Метки: art   Ленобласть   буква Ш   качели   мосты   памятник   проект   скамейки   
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Нанук Паналык 2 часа назад
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Slawa49 Час назад
так это Ш а я думал памятник железяке из трансформатора)))) они по всей стране валялись))) ну или Е
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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