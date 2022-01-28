На месте гибели Коби Брайанта и его дочери установили памятник

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Баскетболисту Коби Брайанту и его дочери Джианне установили памятник на месте крушения вертолета, в котором они погибли в январе 2020 года. Скульптор Дэн Медина изобразил баскетболиста в форме его команды - "Лос-Анджелес Лейкерс".
Скульптор Дэн Медина установил памятник баскетболисту и его дочери во вторую годовщину их гибели. Памятник находится на месте крушения вертолета, в горном районе Калабасас в Лос-Анджелесе. "Герои приходят и уходят, но легенды вечны," - подписал скульптор фото с памятником. На мемориальной доске у основания памятника также написаны имена других семи человек, которые погибли при крушении.
Скульптор изобразил баскетболиста в форме его команды "Лос-Анджелес Лейкерс". Он обнимает Джианну, которой на момент гибели было всего 13 лет. Она изображена с баскетбольным мячом в руках. Скульптор выставил памятник на время - с этого года он будет привозить его на место трагедии каждую годовщину, а также в день рождения баскетболиста, 23 августа. В этом году десятки людей приехали к памятнику, возложив перед ним цветы и памятные вещи.
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Медина сказал TMZ Sports, что он работает над версией той же статуи в натуральную величину - она почти завершена, и скульптор планирует поставить ее на постоянной основе. По словам скульптора, для него Брайант всегда был гораздо больше, чем просто баскетболист - он восхищался им как интеллектуальным и начитанным человеком, как музыкантом и отцом.
26 января 2020 года 41-летний Брайант погиб вместе с 13-летней дочерью Джианной на вертолете Sikorsky S-76B. Из-за плотного тумана пилот допустил столкновение со склоном холма, и никто из девяти человек, находящихся на борту, не выжил.
Вот памятник в натуральную величину, над которым работает скульптор
Источник: — переведено специально для fishki.net
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