На месте гибели Коби Брайанта и его дочери установили памятник

Скульптор изобразил баскетболиста в форме его команды "Лос-Анджелес Лейкерс". Он обнимает Джианну, которой на момент гибели было всего 13 лет. Она изображена с баскетбольным мячом в руках. Скульптор выставил памятник на время - с этого года он будет привозить его на место трагедии каждую годовщину, а также в день рождения баскетболиста, 23 августа. В этом году десятки людей приехали к памятнику, возложив перед ним цветы и памятные вещи.