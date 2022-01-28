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На месте гибели Коби Брайанта и его дочери установили памятник

На месте гибели Коби Брайанта и его дочери установили памятник (10 фото)

Автор:
28 января 2022 12:26
Сообщество : Спорт
Метки: Баскетбол   Спорт   баскетболисты   гибель коби брайанта   знаменитости   коби брайант   памятник   фото   
489
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Баскетболисту Коби Брайанту и его дочери Джианне установили памятник на месте крушения вертолета, в котором они погибли в январе 2020 года. Скульптор Дэн Медина изобразил баскетболиста в форме его команды - "Лос-Анджелес Лейкерс".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Баскетбол   Спорт   баскетболисты   гибель коби брайанта   знаменитости   коби брайант   памятник   фото   
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5  комментариев
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39k
Андрей 2 часа назад
А остальным семерым памятники не поставят?
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Трям 15 минут назад
А куда ожирение убрали?
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690
Олег 46 минут назад
неужто остальные семеро белые были?
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