Убрать пень с участка можно за 3 минуты

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Один из самых неприятных жителей на участке садовода - это пень. И ладно, если небольшой, от какой-нибудь вишни. Ну попыхтеть день-два и можно выкорчевать.
А если от какого-нибудь дерева побольше? Что делать с этим пнем? Экскаватор вызывать не всегда представляется возможным.
Иногда некоторые пытаются выдернуть его, при помощи газели, обмотав тросом пень и прицепив его к заднему мосту. На участке обычно остается не только пень, но и задний мост.
Иногда некоторые пытаются выдернуть его, при помощи газели, обмотав тросом пень и прицепив его к заднему мосту. На участке обычно остается не только пень, но и задний мост.
Также, можно в сети встретить советы как просверлить старый пенек в нескольких местах, насыпать туда шариков аммиачной селитры и потом раздолбать это все кувалдой.
Совет неправильный. Селитра не разъест большой пень. Нужно использовать селитру, но немного по другой технологии, разработанной, на секундочку Константином Циолковским.
Мужчина был затейником и не только разрабатывал научные теории, но и пытался их реализовать на крохотных учебных ракетах. А чем пень не ракета?
Нужно просверлить в пне несколько больших дырок близко к друг другу.
Совет неправильный. Селитра не разъест большой пень. Нужно использовать селитру, но немного по другой технологии, разработанной, на секундочку Константином Циолковским.
Мужчина был затейником и не только разрабатывал научные теории, но и пытался их реализовать на крохотных учебных ракетах. А чем пень не ракета?
Нужно просверлить в пне несколько больших дырок близко к друг другу.
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Нужно просверлить в пне несколько больших дырок близко к друг другу.
Потом берем калиевую селитру и упаковку сахара. Смешиваем их в пропорции 70% селитры на 30% сахара. Практически ракетное топливо получилось.
Потом берем калиевую селитру и упаковку сахара. Смешиваем их в пропорции 70% селитры на 30% сахара. Практически ракетное топливо получилось.
При таком соотношении селитра будет хорошо гореть, но не будет реактивной струи. А вот температура будет мощная - примерно 1400 градусов. Этой замечательной смесью плотно набиваем пенек, потом капаем бензин в одно из отверстий, поджигаете и лучше поторопиться отойти., потому что и от пня, и от корней не останется ничего, кроме обугленных останков. Если сделали маловато дырок, а пень большой, то можно повторить процесс. В итоге остается яма вместо пня.
Всей работы максимум на час.
Всей работы максимум на час.
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Метки: интересное огород сад сделай сам факты химия
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Я не стал изображать из себя уепана и искать этот маразм в сети. Хотите почувствовать себя мудилкой - попробуйте найти. Это пересказанный анекдот про епун-траву. Далее. Какова цель убрать пень?
Выровнить ландшафт? К чему тогда таки сложности? Посыпал селитрой, позже подожги. Или смешай с сахаром и не жди. Зачем дырки? просто подсыпай в процессе. А если тебе надо почву, корни то останутся. Читал что силитра за год пропитается и все выгорит. Не уверен, думаю влажность может помешать. Но можно попробовать. А так - поймай проейзающий мимо JCB или похожее, он за 10 сек вырвет с корнями. У меня на участке JCB за пару минут с корнями вырвал десяток пеньков.
-Здесь помощник нужен...