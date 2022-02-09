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Убрать пень с участка можно за 3 минуты

Убрать пень с участка можно за 3 минуты (5 фото)

Автор:
09 февраля 2022 15:10
Сообщество : Дачники
Метки: интересное   огород   сад   сделай сам   факты   химия   
2215
5
Один из самых неприятных жителей на участке садовода - это пень. И ладно, если небольшой, от какой-нибудь вишни. Ну попыхтеть день-два и можно выкорчевать.
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Метки: интересное   огород   сад   сделай сам   факты   химия   
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28  комментариев
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3k
Mowgley 3 часа назад
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21k
Влад Полчаса назад
Круто. Пня нет, а корни остались на месте. Ну и нахрена это? С таким же успехом корни можно просто обрубить. Если люди хотят удалить дерево его просто не надо спиливать под корень, оставляете с метр, цепляете за верхнюю часть и на излом как рычаг легко выдирается.
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304
fda Полчаса назад
Не знаю, сколько автору приходилось в жизни корчевать пней, при том что в посте есть фраза "от какой нибудь вишни". Наверное, не приходилось сталкиваться, что выкорчеванный от вишни пень даёт такой мощный кустик, где вишнёвые ветки торчат прямо из земли, и опять по новой всё обкапывать. И то что обрезаешь 1 ветку, 3 новых вырастают. За эти 2 года убрал деревьев 6, все с плясками. Для себя понял, что дерево надо сначала убить, засверлившись под углом и влив в него неразведенную отраву для сорняков. Сверлить вишню могу порекомендовать попробовать, обычные свёрла ломаются на раз, чуть только рука в сторону. Один вишнёвый пень сгнил после селитры только на 2 год, превратившись в труху. Жечь не везде позволяется.
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10k
kaboza 47 минут назад
э...а абмудку поста никто не сказал что при изъятии пня, проблеиа это КОРНИ...
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15k
Alex Час назад
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6k
sumrаknn Час назад
Кто плюсует этим детским сказкам? Читаю и понимаю - полнейшая дичь. Смотрю на лайки и понимаю - образование в нашей стране делает свое дело - дибилы маршируют. Первое - "Также, можно в сети встретить советы как просверлить старый пенек в нескольких местах, насыпать туда шариков аммиачной селитры и потом раздолбать это все кувалдой."
Я не стал изображать из себя уепана и искать этот маразм в сети. Хотите почувствовать себя мудилкой - попробуйте найти. Это пересказанный анекдот про епун-траву. Далее. Какова цель убрать пень?
Выровнить ландшафт? К чему тогда таки сложности? Посыпал селитрой, позже подожги. Или смешай с сахаром и не жди. Зачем дырки? просто подсыпай в процессе. А если тебе надо почву, корни то останутся. Читал что силитра за год пропитается и все выгорит. Не уверен, думаю влажность может помешать. Но можно попробовать. А так - поймай проейзающий мимо JCB или похожее, он за 10 сек вырвет с корнями. У меня на участке JCB за пару минут с корнями вырвал десяток пеньков.
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17k
Пумба Час назад
Так всё же "Убрать пень с участка можно за 3 минуты" или "Всей работы максимум на час"?! А если подумать? Сверлить n отверстий диаметром D и глубиной H с помощью коловорота (далеко не на каждый участок проведено электричество) - одно это развлечение может затянуться на все выходные...
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3k
Владимир 2 часа назад
в детстве баловались этой смесью...варили на водяной бане...сейчас,наверное,и в продаже не найдешь калийную селитру...
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285
Z Z Владимир 2 часа назад
Везде продаётся, в садовых отделах - в Леруа, в Ашане
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43k
Элек Мек 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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722
Трям 2 часа назад
Не 70/30, а 50/50 и не сахар, а сахарную пудру. И бензин никакой не нужен. И желательно охотничьи спички. Там такой песдец начинается, что бетон плавит!
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6k
Bartello 2 часа назад
2 дня на вишню? Да ладно. Это если с баней и шашлыками.
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1k
Glassy 2 часа назад
Не указано сколько подходов нужно, чтобы он выгорел полностью.
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71k
7guest 2 часа назад
В "Наука и жизнь" этот рецепт преподносили немного по-другому. Рекомендовали выдолбить осенью в пне дырку, засыпать селитру и забить чопиком и всё это оставить до весны. За зиму древесина пня пропитается селитрой, а весной уже сжечь пень.
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285
Z Z 7guest Час назад
В этом году попробую - сделал по осени, посмотрю
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30k
Fat Lynx 3 часа назад
"Потом берем калиевую селитру и упаковку сахара. Смешиваем их в пропорции 70% селитры на 30% сахара" - сейчас с нашими полудурками это чистая ст. 223.1 УК РФ
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19k
Serg2001 3 часа назад
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3k
Сергей Сергеев 3 часа назад
Этим способом еще мой дед пни выжигал.
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1k
Вася Куралесофф 3 часа назад
Интересный вариант. Обязательно попробую.
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829
Hallo FreeSpace 3 часа назад
Блин, пни , это же полигон для творчества )))
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1k
Максим Максимов 3 часа назад
Бородатый БАЯН
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