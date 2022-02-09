Убрать пень с участка можно за 3 минуты

Также, можно в сети встретить советы как просверлить старый пенек в нескольких местах, насыпать туда шариков аммиачной селитры и потом раздолбать это все кувалдой.

Совет неправильный. Селитра не разъест большой пень. Нужно использовать селитру, но немного по другой технологии, разработанной, на секундочку Константином Циолковским.

Мужчина был затейником и не только разрабатывал научные теории, но и пытался их реализовать на крохотных учебных ракетах. А чем пень не ракета?



Нужно просверлить в пне несколько больших дырок близко к друг другу.