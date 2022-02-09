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«Разведенная мама только мужиков домой приводит!»: скандал на уроке о семейных отношениях в Воронеже

«Разведенная мама только мужиков домой приводит!»: скандал на уроке о семейных отношениях в Воронеже (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 14:43
Сообщество : Жить в России
Метки: брак   домострой   мама   развод   сексизм   урок   учительница   школа   
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Учительница рассказала детям, что если в семье нет отца, то мама будет несчастной и обязательно начнет скакать по мужикам. А ее дочь со временем начнет делать тоже самое и сходить с ума.

Дарья Толстунова - учительница 103 школы в Воронеже, преподавала русский язык и чтение. Заодно просвещала детей на тему семьи и брака. На одном из уроков на нее в очередной раз нашло вдохновение и Дарья рассказала детям о разводе и его последствиях. Вот ее основной посыл:

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«В обычной семье мама учит девочку чистить картошку, мыть посуду и готовить. А папа ей помогает и тоже уделяет доченьке внимание. А когда папы нет - мама крутится как бешеная, ей нужно успеть и приготовить, и постирать, и ребенка в школу отвести, потом - бежать на работу. От этого она бесится и начинает искать себе мужиков - одного, второго, третьего… Ребенок же остается заброшенным - ему толком не достается внимания и заботы ни от мамы, ни от ушедшего отца. Дочь на это смотрит и когда взрослеет, начинает копировать мамку: тоже разводится и начинает бегать от одного мужика к другому. В итоге стервенеет и начинает ненавидеть всех окружающих».

Детишки не выдержали такого педагогического напора - некоторые даже выходили после урока в слезах. Конечно же, обо всем рассказали родителям, те побежали к директору с жалобами на сексизм и домострой. Судя по реакции, побежали одни женщины.

Так что Дарья Толстунова свое в школе отработала. Администрация начала проверку, но она не стала дожидаться результатов и уволилась сама. Как объяснил директор: «Учительница проработала всего четыре года, еще неопытная - и ее захлестнули эмоции».

Источник:

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Метки: брак   домострой   мама   развод   сексизм   урок   учительница   школа   
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10k
Kostick 2 часа назад
а что она такого неправильного сказала? так и есть, а уж учитывая тот факт, что инициаторами разводов в абсолютном большинстве являются женщины - и подавно_)
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422
КАКАнгел 2 минуты назад
вот такого учителя надо увольнять
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2k
Дмитрий Круглов 5 минут назад
Так и не понял, в чем проблема? Она неправильную мысль высказала или правильную но не учла чувств ЛГБТ, феминисток и прочих неуравновешенных? Разве нормальный человек может обидеться на такие слова? Берегите семью! Это самое главное в жизни!
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13k
Михалыч 5 минут назад
Из личного опыта - Подруга из неполной семьи? - беги, а если ещё и её мать была из неполной семьи - БЕГИ!!! Там такое творится в голове, не разрулишь ни при каких раскладах. Высасывают соки из мужика и идут за новым.
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−59
Племянник Путина 10 минут назад
похоже она без отца выросла... что не удивительно если красотою в мать.
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6k
SR 22 минуты назад
Что не так она сказала? Правду у нас не любят. Вопрос в другом, нужно ли эту правду доводить до детей в таком возрасте?
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3k
Константин 23 минуты назад
Так все правильно сказала. Семья должна быть полной, РСП не способна воспитать полноценного члена общества.
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2
Igor 23 минуты назад
Какой мерзкий голос у неё
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43k
dima423 Полчаса назад
Походу училка свою историю рассказала, наболело...)
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1k
Antarez Полчаса назад
Ну вот скоро как в Финлядии вместо знаний детей начнут учить правильно дрочить. Тоже опыт, тоже знать надо.
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1k
Antarez Полчаса назад
Ну давайте вместо физики и химии, русского языка училки будут рассказывать вашим детям что-то от себя. Для этого есть родители.
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267
Ххх Полчаса назад
Она своими высказываниями могла навредить детям, не у всех же жены долбанутые и поэтому разведенки, и в счастливые семьи распродаются, не бывает так что любовь всегда, бывает сложные периоды, и в этот момент обычно нарисовывается красивая и без проблем, а иногда лучше быть одной чем с тираном или алкоголиком, есть неполные семьи где вдова, а есть такие мужчины как про ребёнка узнают, так исчезают навсегда, у всех по разному, а учительница в одну гребёнку все смела
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36k
Netyn Полчаса назад
А ведь она всё правильно сказала
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11k
Inlex Полчаса назад
Рассказывала правду жизни.
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5k
tamin 45 минут назад
Все правильно сказала, но такое нельзя детям рассказывать в 4 классе... а если при этом папа умер например, ребёнку вообще можно создать проблему
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83
eutace 52 минуты назад
она права. Видимо поэтому бабы и подняли скандал. Если она про мужиков так сказала - все бы её только похвалили
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5
Мурзик 52 минуты назад
Хорошее - браком не назовут !
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18k
Maxim Zorich 54 минуты назад
Учительница поделилась личным опытом. Что тут не так?
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30k
Fat Lynx 54 минуты назад
Ну... так в общем-то она правду сказала! Есть, конечно, исключения, но в наших реалиях так оно и есть.
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9k
Alexander 54 минуты назад
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164
Алишер Алиевич ИбрагимоFF 56 минут назад
Она права. Одной женщине задал вопрос:почему разведенные ипанутые? Она мне говорит, что я неправильно ставлю вопрос. Они ипанутые, поэтому и разведенные
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