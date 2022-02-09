«Разведенная мама только мужиков домой приводит!»: скандал на уроке о семейных отношениях в Воронеже

Дарья Толстунова - учительница 103 школы в Воронеже, преподавала русский язык и чтение. Заодно просвещала детей на тему семьи и брака. На одном из уроков на нее в очередной раз нашло вдохновение и Дарья рассказала детям о разводе и его последствиях. Вот ее основной посыл:

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«В обычной семье мама учит девочку чистить картошку, мыть посуду и готовить. А папа ей помогает и тоже уделяет доченьке внимание. А когда папы нет - мама крутится как бешеная, ей нужно успеть и приготовить, и постирать, и ребенка в школу отвести, потом - бежать на работу. От этого она бесится и начинает искать себе мужиков - одного, второго, третьего… Ребенок же остается заброшенным - ему толком не достается внимания и заботы ни от мамы, ни от ушедшего отца. Дочь на это смотрит и когда взрослеет, начинает копировать мамку: тоже разводится и начинает бегать от одного мужика к другому. В итоге стервенеет и начинает ненавидеть всех окружающих».