«Разведенная мама только мужиков домой приводит!»: скандал на уроке о семейных отношениях в Воронеже

Учительница рассказала детям, что если в семье нет отца, то мама будет несчастной и обязательно начнет скакать по мужикам. А ее дочь со временем начнет делать тоже самое и сходить с ума.
Дарья Толстунова - учительница 103 школы в Воронеже, преподавала русский язык и чтение. Заодно просвещала детей на тему семьи и брака. На одном из уроков на нее в очередной раз нашло вдохновение и Дарья рассказала детям о разводе и его последствиях. Вот ее основной посыл:
«В обычной семье мама учит девочку чистить картошку, мыть посуду и готовить. А папа ей помогает и тоже уделяет доченьке внимание. А когда папы нет - мама крутится как бешеная, ей нужно успеть и приготовить, и постирать, и ребенка в школу отвести, потом - бежать на работу. От этого она бесится и начинает искать себе мужиков - одного, второго, третьего… Ребенок же остается заброшенным - ему толком не достается внимания и заботы ни от мамы, ни от ушедшего отца. Дочь на это смотрит и когда взрослеет, начинает копировать мамку: тоже разводится и начинает бегать от одного мужика к другому. В итоге стервенеет и начинает ненавидеть всех окружающих».
Детишки не выдержали такого педагогического напора - некоторые даже выходили после урока в слезах. Конечно же, обо всем рассказали родителям, те побежали к директору с жалобами на сексизм и домострой. Судя по реакции, побежали одни женщины.
Так что Дарья Толстунова свое в школе отработала. Администрация начала проверку, но она не стала дожидаться результатов и уволилась сама. Как объяснил директор: «Учительница проработала всего четыре года, еще неопытная - и ее захлестнули эмоции».
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Потому что дети ничего толкового не могут улучшить.