Кстати, юристы замечают, что подобная практика раздела долгов существует, но для того, чтобы суд принял такое решение, необходимо доказать, что деньги были взяты "с согласия супруги" или "потрачены на семейные нужды". А бывшая жена челябинца так не считает. Под нож хирурга она ложилась, чтобы угодить своему муженьку. Да и в дальнейшем опасалась осложнений - операция ведь не такая простая и импланты не всегда приживаются благополучно. К тому же, восстановительный период после нее длительный и с изрядной долей дискомфорта. Одним словом, дама уверена: хотел сиськи - не ной и плати.