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При разводе челябинец потребовал разделить с бывшей кредит, взятый им на увеличение ее груди

При разводе челябинец потребовал разделить с бывшей кредит, взятый им на увеличение ее груди (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 марта 2021 08:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: брак   грудь   история   кредит   развод   челябинск   
2076
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Маленькая ремарка: сделать формы супруги более пышными хотел именно муж - жена лишь пошла на поводу у благоверного. Но теперь, когда их семья распалась, мужчина разумно рассудил, что грудь больше не увидит и даже не потрогает. А платить за ее еще долго. Раз так - нужно, чтобы страдал не только он.

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Метки: брак   грудь   история   кредит   развод   челябинск   
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21k
Сибиряк 2 часа назад
Покажите объект спора! Без этого трудно оценить проблему)
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6k
Pillin Alex 13 минут назад
Затупил дядька. Надо было остуживать половину, те один имплантат, а супруги один оставить, чтоб почестному все было.
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1k
Руслан Новак 16 минут назад
Кредит на сиськи!!!! Совсем ипанулись?
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463
Гарик 21 минуту назад
Каким же надо быть дебилом, чтобы делать жене такую операцию, если не можешь сразу оплатить её. Это как у меня знакомый, купил крузак в кредит, затем попал на ремонт в 300 тысяч. А чтобы отремонтировать денег нет.
У некоторых свербит в одном месте, не могут по средствам жить.
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494
Eric Cartman Гарик 10 минут назад
Тсс, не порти ростовщикам малину. А сам научись получать удовольствие от жизни в обществе идиотов. Их не переделать, а своя рубашка к телу ближе
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20k
pssst 36 минут назад
Где фото предмета спора?
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16k
nobody® pssst 11 минут назад
фото кредита?
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12k
Объект реальности 42 минуты назад
А где сиськи то?
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1k
K_II_T 53 минуты назад
Наверное грудь хорошо получилась.
Так сказать, единственное совместно нажитое имущество.
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334
Юрий 58 минут назад
В суде как правило требуют расчета и обоснования... Можно обсчитать остаточную стоимость этого оборудования с учетом амортизации. И поскольку мужчина больше не будет иметь возможности пользования, вычесть стоимость из суммы кредита, а остаток поделить...

Шучу конечно. Глупо создавать семью, не на всю жизнь и разводиться. Но делать сиськи вообще вершина глупости. Мужика этим не удержишь.
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9k
gnyS i Юрий 24 минуты назад
Зачем разделять, можно просто признать за мужиком право собственности. Собственник может владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом, а также охранять свое имущество от посягательств третьих лиц. В этом смысле положения ст. 301 305 ГК РФ задуманы как беспробельный институт защиты прав собственника или иного титульного владельца вещи, в котором виндикационный иск защищает от утраты владения, а негаторный иск от всех остальных нарушений.
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9k
Агент Безопасной Национальности Юрий 20 минут назад
В суде как правило требуют расчета и обоснования... Можно обсчитать остаточную стоимость этого оборудования с учетом амортизации. И поскольку мужчина больше не будет иметь возможности пользования, вычесть стоимость из суммы кредита, а остаток поделить...
=================
Тут все не так однозначно.
Во-первых, основное средство (для начисления амортизации объект должен быть признан как ОС) должно товечать определенным критериям одновременно:
1. предположительный срок использования объекта превышает 12 месяцев;
2. объект приобретен для использования в хоздеятельности предприятия, а не для перепродажи;
3. актив способен приносить экономическую выгоду предприятию;
4. первоначальная стоимость превышает 40 000 руб. для бухучета и 100 000 руб. в целях налогового учета. А сумму автор поста не озвучил. До 01.01.2016 критерий первоначальной стоимости ОС в бухгалтерском учете совпадал с таковым в налоговом: ОС считалось оборудование, стоимостью более 40 000 руб. Но с 01.01.2017 в п. 1 ст. 256 и п. 1 ст. 257 НК РФ были внесены поправки, в соответствии с которыми ОС стало признаваться в целях налогообложения только имущество, превышающее по стоимости 100 000 руб. При этом данное увеличение лимита распространяется только на принятые с 01.01.2016 ОС. В бухучете величина лимита до сих пор не изменилась: амортизируемым имуществом признается актив стоимостью более 40 000 руб. В связи чем между налоговым и бухучетом образуются налогооблагаемые временные разницы.
Так что применительно к начислению амортизации уже есть открытый вопрос: КОГДА ИМЕННО И ПОЧЕМ ДЕЛАЛИСЬ СИСЬКИ?

По п.1: Срок полезного использования объекта, подозреваю, в данном случае определялся самостоятельно - если срок в документации не указан, владелец ОС вправе самостоятельно определить этот срок.
По п.2: Здесь вроде отчасти понятно - явно не для перепродажи. Однако цель использования остается неясной - для собственных нужд или для хоз.деятельности? Если баба брала бабки за "потискать сиськи" и после операции стала больше брать - однозначно для хоздеятельности. Если нет - то вопрос спорный, надо полистать нормативку или запросить разъяснения у методологов ИФНС.
По п.3: см. комментарии к п.2.
***
Так что, Юрий, вопросов больше, чем ответов: Если заплатили мало, но использовали в хоздеятельности - идет разовое списание стоимости без начисления амортизации. Если не отвечает хоть одному из критериев - амортизация также не начисляется, объект не является ОС висит на балансе по первоначальной стоимости на соответствующем субсчете сч.10.
Если забашляли дорого и использовали в хоздеятельности - то таки да, амортизируем. Но опять же вопрос - к какой группе ОС следует отнести данный объект?
***
Вот такие у нас, у главных бухов, шуточки...
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9k
Nero gnyS i 19 минут назад
...и установить график свидания с сиськами. ))
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1k
Денис Час назад
Оплатить изъятие и всё.
Если они ей не нужны в данный момент. А то разговор то про то что не хотела, а не про то что не хочет сейчас их оставлять.
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5k
Maximvs Час назад
Пусть она оплатит увеличение сисек для него. По мне так справедливо.

Завтра моя подруга ложится на операцию. Есть показания. Оплачиваю я. Даже если вдруг расстанемся - будет мой подарок.
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2k
Точка Час назад
Она не хотела)))
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3k
Владимир Час назад
ну если она не хотела,надо было сказать,только после твоего увеличенного до колена хера.
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2k
Ivan Владимир Час назад
До колен-не правильное условие! На уровне колен он не интересен. Вот до подбородка-да! Значит-стоит. А до колена-не факт, что им можно делать что-то, кроме как в носу ковырять.
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745
Оля Т. Час назад
Я бы на ее месте потребовала моральную компенсацию. Это же ужасно - ложиться под нож из-за того, что муж хочет сиськи побольше. А лучше бы вообще развелась при первой такой просьбе. И не было бы сейчас проблем с кредитом.
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1k
Роман Бумеров Оля Т. 58 минут назад
Требовать моральную компенсацию можно сколько угодно, но доказать моральные страдания очень сложно, чай не в америке живем.
Как правильно озвучивают люди, то, что она "не хотела", это всего лишь слова. С моей же точки зрения "грудь", после вливания в нее матер средств становится совместно нажитым имуществом. И логично, что этот "актив" предлагается поделить пополам, особенно, если он в виде долга.
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20k
pssst Оля Т. 36 минут назад
Ваша позиция звучит неубедительно без фото.
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1k
maloy Час назад
Не понимаю из-за чего базар. Кредиты в браке общие. Делятся поровну, в не зависимости на что взяты
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3k
Владимир maloy 47 минут назад
я конечно не юрист,а если машина в кредит,и остаётся у одной половины,то-же на двоих делят?
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20k
pssst Владимир 37 минут назад
а если не в кредит, но остается у половины?
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30k
Сергей Дёмин 2 часа назад
при разводе делятся так же и кредиты взятые на совестное пользование и не важно сиськи, телевизор или другое а в данном случае кредит полностью бабский,сиськи она с собой взяла и делится с мужем похоже не собирается)
так что мужик ещё и джентльмен часть расходов на себя взял)
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711
Serg Dex 2 часа назад
Ключевое слово Челябенец.
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2k
V2.Smirnov 2 часа назад
Пусть в аренду сдает. С последующим выкупом.
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4k
Tatyana 2 часа назад
Если не хотела протезировать, зачем сделала? В жизни не легла бы под нож хирурга без медицинских показаний.
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20k
pssst Tatyana Полчаса назад
К сожалению, ваша точка зрения звучит неубедительно без демонстрации предмета обсуждения.
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4k
Tatyana pssst 11 минут назад
Хорошая попытка.
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12k
Yasen_Perec 2 часа назад
"Надутые" сиськи на ощупь, довольно таки не приятны. Хотя это может мои личные впечатления.
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5k
Шурави 2 часа назад
Сейчас она конечно будет говорить что не хотела грудь.
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1k
maloy Шурави Час назад
Ты не внимательно читал текст?)) конечно говорит
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3k
tamin 2 часа назад
Дальше барышня монитизирует свои сиськи. Пусть платит с дохода. Образно нашла нового хахаля. Он ей квартиру, она половину отстегивает и.т.д.
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