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Маленькая ремарка: сделать формы супруги более пышными хотел именно муж - жена лишь пошла на поводу у благоверного. Но теперь, когда их семья распалась, мужчина разумно рассудил, что грудь больше не увидит и даже не потрогает. А платить за ее еще долго. Раз так - нужно, чтобы страдал не только он.
При разводе супруги, бывают, делят все до последней ложки. Этот челябинец, похоже, переплюнул всех скряг в мире, потребовав разделить платеж за кредит груди бывшей супруги.
Кстати, юристы замечают, что подобная практика раздела долгов существует, но для того, чтобы суд принял такое решение, необходимо доказать, что деньги были взяты "с согласия супруги" или "потрачены на семейные нужды". А бывшая жена челябинца так не считает. Под нож хирурга она ложилась, чтобы угодить своему муженьку. Да и в дальнейшем опасалась осложнений - операция ведь не такая простая и импланты не всегда приживаются благополучно. К тому же, восстановительный период после нее длительный и с изрядной долей дискомфорта. Одним словом, дама уверена: хотел сиськи - не ной и плати.
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У некоторых свербит в одном месте, не могут по средствам жить.
Так сказать, единственное совместно нажитое имущество.
Шучу конечно. Глупо создавать семью, не на всю жизнь и разводиться. Но делать сиськи вообще вершина глупости. Мужика этим не удержишь.
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Тут все не так однозначно.
Во-первых, основное средство (для начисления амортизации объект должен быть признан как ОС) должно товечать определенным критериям одновременно:
1. предположительный срок использования объекта превышает 12 месяцев;
2. объект приобретен для использования в хоздеятельности предприятия, а не для перепродажи;
3. актив способен приносить экономическую выгоду предприятию;
4. первоначальная стоимость превышает 40 000 руб. для бухучета и 100 000 руб. в целях налогового учета. А сумму автор поста не озвучил. До 01.01.2016 критерий первоначальной стоимости ОС в бухгалтерском учете совпадал с таковым в налоговом: ОС считалось оборудование, стоимостью более 40 000 руб. Но с 01.01.2017 в п. 1 ст. 256 и п. 1 ст. 257 НК РФ были внесены поправки, в соответствии с которыми ОС стало признаваться в целях налогообложения только имущество, превышающее по стоимости 100 000 руб. При этом данное увеличение лимита распространяется только на принятые с 01.01.2016 ОС. В бухучете величина лимита до сих пор не изменилась: амортизируемым имуществом признается актив стоимостью более 40 000 руб. В связи чем между налоговым и бухучетом образуются налогооблагаемые временные разницы.
Так что применительно к начислению амортизации уже есть открытый вопрос: КОГДА ИМЕННО И ПОЧЕМ ДЕЛАЛИСЬ СИСЬКИ?
По п.1: Срок полезного использования объекта, подозреваю, в данном случае определялся самостоятельно - если срок в документации не указан, владелец ОС вправе самостоятельно определить этот срок.
По п.2: Здесь вроде отчасти понятно - явно не для перепродажи. Однако цель использования остается неясной - для собственных нужд или для хоз.деятельности? Если баба брала бабки за "потискать сиськи" и после операции стала больше брать - однозначно для хоздеятельности. Если нет - то вопрос спорный, надо полистать нормативку или запросить разъяснения у методологов ИФНС.
По п.3: см. комментарии к п.2.
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Так что, Юрий, вопросов больше, чем ответов: Если заплатили мало, но использовали в хоздеятельности - идет разовое списание стоимости без начисления амортизации. Если не отвечает хоть одному из критериев - амортизация также не начисляется, объект не является ОС висит на балансе по первоначальной стоимости на соответствующем субсчете сч.10.
Если забашляли дорого и использовали в хоздеятельности - то таки да, амортизируем. Но опять же вопрос - к какой группе ОС следует отнести данный объект?
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Вот такие у нас, у главных бухов, шуточки...
Если они ей не нужны в данный момент. А то разговор то про то что не хотела, а не про то что не хочет сейчас их оставлять.
Завтра моя подруга ложится на операцию. Есть показания. Оплачиваю я. Даже если вдруг расстанемся - будет мой подарок.
Как правильно озвучивают люди, то, что она "не хотела", это всего лишь слова. С моей же точки зрения "грудь", после вливания в нее матер средств становится совместно нажитым имуществом. И логично, что этот "актив" предлагается поделить пополам, особенно, если он в виде долга.
так что мужик ещё и джентльмен часть расходов на себя взял)