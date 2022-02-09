Немецкий телеканал назвал Киев столицей России

Немецкие журналисты внезапно назвали Киев столицей России. Ведущая вышла на площадь Майдан Незалежности и вещала о визите в Украину министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок. Однако, в подписи к репортажу говорится, что ведущая стоит в Москве.
На немецком портале Tagesschau появился ролик, в котором говорится, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посетила Украину. В выпуске новостей говорилось о том, что именно Украина хочет получить от Германии. Репортаж вёлся с площади Майдан, что в Киеве. Однако, журналисты телеканала в титрах указали, что ведущая находится в Москве.
7 февраля, Анналена Бербок прибыла на Украину с двухдневным визитом. Она посетила Донбасс и пробыла около 40 минут на линии соприкосновения.
"Я здесь, чтобы получить представление о том, что означает то, что в центре Европы все еще есть война. И как срочно необходимо, чтобы мы наконец пришли к разрешению конфликта", - цитирует слова министра внешнеполитическое ведомство Германии.
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1. Образование у заграничных петрушек сугубо узкоспециализированное и не дает широкого взгляда на мир и вещи. Может оно и лучше? Думай о своих делах.
2. Заграничные граждане в массе своей аполитичны и им нет дела до стран где они не живут.
3.Складывая эти два пункта мы получим, гражданина который не знает где находится та или иная страна если он там не жил(живет) и ему накакать что там происходит.
4. И еще вывод. Отсюда,местным элитам чтобы хоть как-то заинтересовать своих граждан и оправдать свои действия надо, оперировать "развесистой клюквой" в отношении стран, так гражданам понятней. И кошмарить своих же граждан чтобы те боялись и давали ответный импульс в диалоге.