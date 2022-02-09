Немецкий телеканал назвал Киев столицей России

2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз?

Недовольная ценой поездки москвичка забралась на крышу такси, чтобы позвонить в поддержку

"Сначала отдохну": Ангела Меркель больше не будет заниматься политикой

«Северный поток-2» нужен, считает большинство жителей Германии

Особенности жизни в Германии, при виде которых у жителей других стран возникает вопрос: "А что,...

Законопроект о введении QR-кодов отложили