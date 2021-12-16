FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5322 поста • 817 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Как в 90-ые: "Давай выйдем" в ГД чуть не подрались коммунисты и единороссы

Как в 90-ые: "Давай выйдем" в ГД чуть не подрались коммунисты и единороссы (8 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 23:17
Сообщество : Жить в России
Метки: qr-код   Единороссы   госдума   драка   коммунисты   политика   скандал   
1170
8
1

Сегодня в Госдуме депутаты обсуждали законопроект о посещении общественных мест по QR-кодам. Тема достаточно остро обсуждается в обществе, ранее аналогичный законопроект, но только связанный с транспортом, сняли с рассмотрения.

Коммунисты решили устроить перфоманс, вывесив плакат "КПРФ против QR-фашизма".

Спикеру Госдумы Вячеславу Володину это показалось неприемлемым, он обратился к коммунистам с призывом снять плакат:

"Коллеги, заканчивайте. Забирайте плакаты на улицу и используйте там. Получаете по полмиллиона ежемесячно и начинаете концерты устраивать".

На пленарном заседании Госдумы перед рассмотрением законопроекта о QR-кодах для общественных мест появились плакаты с критикой инициативы, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о нарушении регламента.



Один из коммунистов, Денис Парфенов, заявил, что они вместе с Обуховым, Рашкиным и другими разместили растяжку против QR-кодов, но Единой России это не понравилось.

Как заявляют представители КПРФ, к ним подошли единороссы и попытались сорвать плакат. Завязалась потасовка, которая чуть не закончилась дракой.

Единоросс Василий Пискарев заявил, что против властей РФ из-за введения QR-кодов "развязана информационная война" и обвинил в этом Запад.

Будет ли против участников потасовки и развесивших плакат коммунистов применены какие-то санкции, решит комиссия по регламенту.

Законопроект о проверке QR-кодов в общественных местах прошел первое чтение, его отправили на обсуждение в региональные парламенты, после чего состоится второе чтение.


В ходе обсуждения закона выступала также Татьяна Голикова, но ее то и дело перебивали.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: qr-код   Единороссы   госдума   драка   коммунисты   политика   скандал   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Viejo Borracho Dikobraz 39 минут назад
Так не за портфели, за власть. Тут не до этикета
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Довер Иванович 16 минут назад
Противоправные действия и мешать ЕР принимать их преступные законы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Bill Полчаса назад
Драки не увидел.
"Коммунисты" стремительно теряют доверие, поэтому стараются примазаться к любому протестному движению. В данном случае - к антиваксерам.
В свое время, так же точно поступило "Яблоко" - заявило о поддержке 3,14расов и получило лишние 3% голосов, что обеспечило выход в органы власти и государственное финансирование.
Результат этой битвы понятен. Перед выборами все лишенцы будут рвать друг у друга одеяла "защитников" ЛБГТ, эвтаназии, зоофилии, легализации оружия, "возврата" Крыма и Курил, возврата смертной казни, "хватит кормить", приватизации и де-приватизации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Травля. Истории тех, кто не сломался Травля. Истории тех, кто не сломался Будьте как дома: колумбийские курсанты встретили немецких в форме СС Будьте как дома: колумбийские курсанты встретили немецких в форме СС Чечня внесла в Госдуму законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ Чечня внесла в Госдуму законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ В России могут запретить фильмы со сценами насилия В России могут запретить фильмы со сценами насилия "QR-коды действительно нарушают Конституцию": Наталья Поклонская - о законопроектах властей "QR-коды действительно нарушают Конституцию": Наталья Поклонская - о законопроектах властей "Цепные собаки!": в Челябинске активисты взяли штурмом здание Заксобрания "Цепные собаки!": в Челябинске активисты взяли штурмом здание Заксобрания
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11499



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже
2
202
Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже
Уникальные фотографии заключенных перед казнью в Китае
1
197
Уникальные фотографии заключенных перед казнью в Китае
Набирающие популярность в сообществах
Четырехлетнюю «Ниву» юбилейной лимитированной версии оценили в 2,5 миллиона рублей
0
10
Четырехлетнюю «Ниву» юбилейной лимитированной версии оценили в 2,5 миллиона рублей
Поддельное и синтетическое мясо
0
21
Поддельное и синтетическое мясо
Травля. Истории тех, кто не сломался
Травля. Истории тех, кто не сломался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#картинки#Ynews#аварии#автомир#автомобили#в мире#сарказм
#Юмор#интересно#СССР#люди#дтп#приколы#история#новый год#забавно#юмора
#ватермарк#прикол#факты#кино#Жизнь#авто аварии#Россия#подборка#новости#природа

На что жалуетесь?

Вернуться