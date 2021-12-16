Как в 90-ые: "Давай выйдем" в ГД чуть не подрались коммунисты и единороссы

Сегодня в Госдуме депутаты обсуждали законопроект о посещении общественных мест по QR-кодам. Тема достаточно остро обсуждается в обществе, ранее аналогичный законопроект, но только связанный с транспортом, сняли с рассмотрения.
Коммунисты решили устроить перфоманс, вывесив плакат "КПРФ против QR-фашизма".
Спикеру Госдумы Вячеславу Володину это показалось неприемлемым, он обратился к коммунистам с призывом снять плакат:
"Коллеги, заканчивайте. Забирайте плакаты на улицу и используйте там. Получаете по полмиллиона ежемесячно и начинаете концерты устраивать".
На пленарном заседании Госдумы перед рассмотрением законопроекта о QR-кодах для общественных мест появились плакаты с критикой инициативы, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о нарушении регламента.
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Один из коммунистов, Денис Парфенов, заявил, что они вместе с Обуховым, Рашкиным и другими разместили растяжку против QR-кодов, но Единой России это не понравилось.
Как заявляют представители КПРФ, к ним подошли единороссы и попытались сорвать плакат. Завязалась потасовка, которая чуть не закончилась дракой.
Единоросс Василий Пискарев заявил, что против властей РФ из-за введения QR-кодов "развязана информационная война" и обвинил в этом Запад.
Будет ли против участников потасовки и развесивших плакат коммунистов применены какие-то санкции, решит комиссия по регламенту.
Законопроект о проверке QR-кодов в общественных местах прошел первое чтение, его отправили на обсуждение в региональные парламенты, после чего состоится второе чтение.
В ходе обсуждения закона выступала также Татьяна Голикова, но ее то и дело перебивали.
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"Коммунисты" стремительно теряют доверие, поэтому стараются примазаться к любому протестному движению. В данном случае - к антиваксерам.
В свое время, так же точно поступило "Яблоко" - заявило о поддержке 3,14расов и получило лишние 3% голосов, что обеспечило выход в органы власти и государственное финансирование.
Результат этой битвы понятен. Перед выборами все лишенцы будут рвать друг у друга одеяла "защитников" ЛБГТ, эвтаназии, зоофилии, легализации оружия, "возврата" Крыма и Курил, возврата смертной казни, "хватит кормить", приватизации и де-приватизации.