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Шведские ученые имплантировали паралитику спинной мозг

Шведские ученые имплантировали паралитику спинной мозг (3 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 08:30
Сообщество : Наука
Метки: Швейцария   имплант   исследования   качество жизни   наука   паралич   прорыв   спинной мозг   
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Парализованный из-за фатального повреждения спинного мозга пациент по имени Майкл Рокатти снова смог встать на ноги благодаря импланту, который вживили в его позвоночник швейцарские ученые. Ранее такие пациенты были обречены на полную неподвижность.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Швейцария   имплант   исследования   качество жизни   наука   паралич   прорыв   спинной мозг   
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1  комментарий
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KOSTELLO Час назад
Автор, так Шведские, или Швейцарские?
А, если по теме, то красавцы ребята!
Молодцы реально
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