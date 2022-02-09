Шведские ученые имплантировали паралитику спинной мозг

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Парализованный из-за фатального повреждения спинного мозга пациент по имени Майкл Рокатти снова смог встать на ноги благодаря импланту, который вживили в его позвоночник швейцарские ученые. Ранее такие пациенты были обречены на полную неподвижность.
Парализованный мужчина с полным разрывом спинного мозга снова смог ходить благодаря имплантату, разработанному группой швейцарских исследователей. Это первый случай, когда человек с такой травмой сумел вновь встать на ноги.
Мишель Роккати был парализован после мотоциклетной аварии пять лет назад. Его спинной мозг был полностью перерван, и он вообще не чувствовал ног. Но теперь он может ходить благодаря электрическому имплантату, хирургическим путем прикрепленному к его позвоночнику.
Исследователи подчеркивают, что это не универсальное спасение от травмы позвоночника, и что технология все еще слишком сложна для использования в повседневной жизни, но, тем не менее, приветствуют ее как важный шаг к улучшению качества жизни. Сам Мишель Рокатти заявляет: «Это подарок для меня. Я стою на ногах, иду, где хочу, могу ходить по лестнице — это почти нормальная жизнь».
Мишель Роккати был парализован после мотоциклетной аварии пять лет назад. Его спинной мозг был полностью перерван, и он вообще не чувствовал ног. Но теперь он может ходить благодаря электрическому имплантату, хирургическим путем прикрепленному к его позвоночнику.
Исследователи подчеркивают, что это не универсальное спасение от травмы позвоночника, и что технология все еще слишком сложна для использования в повседневной жизни, но, тем не менее, приветствуют ее как важный шаг к улучшению качества жизни. Сам Мишель Рокатти заявляет: «Это подарок для меня. Я стою на ногах, иду, где хочу, могу ходить по лестнице — это почти нормальная жизнь».
Выздоровлению Мишеля способствовала не только технология. У молодого итальянца стальная воля. Он говорит, что с момента аварии был полон решимости добиться как можно большего прогресса. «Раньше я боксировал, бегал и занимался фитнесом в тренажерном зале, - говорит он. - После аварии я не мог заниматься любимым делом, но настроение не портилось. Я никогда не прекращал реабилитацию и добиться как можно лучших результатов».
Скорость выздоровления Мишеля поразила нейрохирурга, который вставил имплантат и умело прикрепил электроды к отдельным нервным волокнам, - профессора Джоселин Блох из Университетской больницы Лозанны. «Я была очень удивлена, — говорит она. - Мишель совершенно невероятен. Он вовсю использует эту технологию, чтобы прогрессировать и становиться все лучше и лучше».
Исследование было поддержано доктором Рамом Харихараном, консультантом Северной больницы общего профиля в Шеффилде, который представляет Ассоциацию травм позвоночника.
«Это прорывное открытие, - говорит он. - Я не слышал ни об одном экспериментальном исследовании, в котором пациент с полным разрывом спинного мозга продемонстрировал бы движения мышц и улучшение равновесия, достаточное для того, чтобы стоять и ходить».
Но, добавляет Харихаран, необходимо провести дополнительные клинические испытания, чтобы убедиться в долгосрочной эффективности и безопасности процедуры. «Нам нужно больше пациентов, чтобы показать, что это в первую очередь безопасно и что это значительно улучшает их жизнь. Только тогда эту технологию можно будет продвигать», - говорит он.
Обычно нервы спинного мозга посылают сигналы от головного мозга к ногам. Если нервы повреждены в результате травмы, наступает паралич. В случае с Мишелем сигнал вообще не проходит к его ногам, потому что спинной мозг полностью разорван. Имплант посылает сигналы прямо в его ноги, позволяя ему ходить, но только когда имплант включен.
Скорость выздоровления Мишеля поразила нейрохирурга, который вставил имплантат и умело прикрепил электроды к отдельным нервным волокнам, - профессора Джоселин Блох из Университетской больницы Лозанны. «Я была очень удивлена, — говорит она. - Мишель совершенно невероятен. Он вовсю использует эту технологию, чтобы прогрессировать и становиться все лучше и лучше».
Исследование было поддержано доктором Рамом Харихараном, консультантом Северной больницы общего профиля в Шеффилде, который представляет Ассоциацию травм позвоночника.
«Это прорывное открытие, - говорит он. - Я не слышал ни об одном экспериментальном исследовании, в котором пациент с полным разрывом спинного мозга продемонстрировал бы движения мышц и улучшение равновесия, достаточное для того, чтобы стоять и ходить».
Но, добавляет Харихаран, необходимо провести дополнительные клинические испытания, чтобы убедиться в долгосрочной эффективности и безопасности процедуры. «Нам нужно больше пациентов, чтобы показать, что это в первую очередь безопасно и что это значительно улучшает их жизнь. Только тогда эту технологию можно будет продвигать», - говорит он.
Обычно нервы спинного мозга посылают сигналы от головного мозга к ногам. Если нервы повреждены в результате травмы, наступает паралич. В случае с Мишелем сигнал вообще не проходит к его ногам, потому что спинной мозг полностью разорван. Имплант посылает сигналы прямо в его ноги, позволяя ему ходить, но только когда имплант включен.
На данный момент девять человек получили имплантат и восстановили способность ходить. Никто из них не использует его, чтобы ходить в повседневной жизни, потому что на данном этапе это слишком сложно. Вместо этого они используют его для занятий ходьбой, которая тренирует их мышцы, улучшает их здоровье и часто немного восстанавливает подвижность.
Дэвид М'Зи был одним из первых пациентов, которым установили имплантат. Как и Мишель, он мог ходить с имплантатом, используя ходунки. Здоровье Дэвида улучшилось до такой степени, что они с его партнершей Джанин сумели родить дочку, что было невозможно для Дэвида после аварии, в которую он попал в 2010 году.
По словам профессора Грегуара Куртэна, который возглавлял команду, разработавшую технологию в Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL), им предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем эту технологию можно будет использовать в повседневной практике, чтобы помочь парализованным людям ходить. «Это не лекарство от травмы спинного мозга. Но это важный шаг к улучшению качества жизни людей, - говорит Куртэн. - Мы собираемся расширить возможности людей. Мы собираемся дать им возможность стоять, делать несколько шагов. Этого недостаточно, но это значительное улучшение».
Полное излечение, говорит профессор, потребует регенерации спинного мозга, возможно, с помощью терапии стволовыми клетками, исследования которых все еще находятся на очень ранней стадии. Профессор Куртэн считает, что его технология имплантации может быть использована в сочетании с процедурами регенерации нервов, как только они будут разработаны в достаточной степени.
Дэвид М'Зи был одним из первых пациентов, которым установили имплантат. Как и Мишель, он мог ходить с имплантатом, используя ходунки. Здоровье Дэвида улучшилось до такой степени, что они с его партнершей Джанин сумели родить дочку, что было невозможно для Дэвида после аварии, в которую он попал в 2010 году.
По словам профессора Грегуара Куртэна, который возглавлял команду, разработавшую технологию в Федеральной политехнической школе Лозанны (EPFL), им предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем эту технологию можно будет использовать в повседневной практике, чтобы помочь парализованным людям ходить. «Это не лекарство от травмы спинного мозга. Но это важный шаг к улучшению качества жизни людей, - говорит Куртэн. - Мы собираемся расширить возможности людей. Мы собираемся дать им возможность стоять, делать несколько шагов. Этого недостаточно, но это значительное улучшение».
Полное излечение, говорит профессор, потребует регенерации спинного мозга, возможно, с помощью терапии стволовыми клетками, исследования которых все еще находятся на очень ранней стадии. Профессор Куртэн считает, что его технология имплантации может быть использована в сочетании с процедурами регенерации нервов, как только они будут разработаны в достаточной степени.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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