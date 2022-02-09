Шведские ученые имплантировали паралитику спинной мозг

Выздоровлению Мишеля способствовала не только технология. У молодого итальянца стальная воля. Он говорит, что с момента аварии был полон решимости добиться как можно большего прогресса. «Раньше я боксировал, бегал и занимался фитнесом в тренажерном зале, - говорит он. - После аварии я не мог заниматься любимым делом, но настроение не портилось. Я никогда не прекращал реабилитацию и добиться как можно лучших результатов».

Скорость выздоровления Мишеля поразила нейрохирурга, который вставил имплантат и умело прикрепил электроды к отдельным нервным волокнам, - профессора Джоселин Блох из Университетской больницы Лозанны. «Я была очень удивлена, — говорит она. - Мишель совершенно невероятен. Он вовсю использует эту технологию, чтобы прогрессировать и становиться все лучше и лучше».

Исследование было поддержано доктором Рамом Харихараном, консультантом Северной больницы общего профиля в Шеффилде, который представляет Ассоциацию травм позвоночника.

«Это прорывное открытие, - говорит он. - Я не слышал ни об одном экспериментальном исследовании, в котором пациент с полным разрывом спинного мозга продемонстрировал бы движения мышц и улучшение равновесия, достаточное для того, чтобы стоять и ходить».

Но, добавляет Харихаран, необходимо провести дополнительные клинические испытания, чтобы убедиться в долгосрочной эффективности и безопасности процедуры. «Нам нужно больше пациентов, чтобы показать, что это в первую очередь безопасно и что это значительно улучшает их жизнь. Только тогда эту технологию можно будет продвигать», - говорит он.

Обычно нервы спинного мозга посылают сигналы от головного мозга к ногам. Если нервы повреждены в результате травмы, наступает паралич. В случае с Мишелем сигнал вообще не проходит к его ногам, потому что спинной мозг полностью разорван. Имплант посылает сигналы прямо в его ноги, позволяя ему ходить, но только когда имплант включен.