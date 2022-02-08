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Через боль — к олимпийской медали: как Татьяна Иванова выиграла бронзу Пекина

Через боль — к олимпийской медали: как Татьяна Иванова выиграла бронзу Пекина (6 фото)

Автор:
08 февраля 2022 23:01
Сообщество : Спорт
Метки: 2022   Олимпида   интересно   победы   спортсмены   
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Сложные битвы в Китае, которые обернулись победой.

В Китае на Олимпиаде закончились соревнования в женских санях. Россию там представляли Екатерина Катникова, Виктория Демченко и Татьяна Иванова.

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Почти все болельщики ставили на Иванову: она — наиболее опытная и титулованная спортсменка в этой тройке.

Но у Ивановой в последнее время были трудности. Совсем недавно получила серьезную травму — разрыв связок и трещина кости. А это серьёзное препятствие не только для Олимпиады, но и просто для повседневной жизни.

Татьяна оказалась не из тех, кто сдаётся просто так и жалеет себя. В конце прошлого года, едва наступая на ногу, она всё же смогла выйти на трассу в Винтерберге и получить зачётные очки. А в январе спортсменка получила бронзовую медаль в Сигулде, поразив всех, кто видел это выступление. Наша Татьяна тогда сорвала овации соперниц.

Несмотря на такое превозмогание себя, с выступлением на Олимпиаде всё ещё были трудности. Дело в том, что на важнейшие соревнования едут соответствующие спортсмены: они титулованы, сильны, и, ко всему прочему, ещё и в лучшей форме. Поэтому даже выход на соревнования для Ивановой — огромное достижение. Но она ехала туда не только за одним лишь участием. Она была нацелена на победу.

Наша спортсменка отрабатывала каждую свою попытку от начала и до конца. А после второй попытки стало понятно, что Иванова — претендентка на одну из медалей: фаворитка соревнования, Юлия Таубиц, допустила серьёзную ошибку, лишив себя шанса на медаль.

Когда состоялись финальные попытки, Татьяна занимала третье место. Перед ней были сильнейшие немецкие спортсменки — Натали Гайзенбергер и Анна Беррайтер.

Другие российские спортсменки не попали в первую двадцатку, так что наша Иванова осталась одна защищать честь страны. Всё решилось тогда, когда на трек вышла австрийская спортсменка Ханна Прок. Она уступала Татьяне лишь 0,1 секунды, но в итоге не справилась с нервами и уступила медаль Ивановой, потеряв заодно и четвёртое место.

В конечном счете после этого Татьяне нужно было лишь показать хороший заезд, такой, какой может. Нужно было лишь обойти Маделайне Эгле, которая перед четвёртой поездкой уступала нашей спортсменке полсекунды (а это много!).

И Татьяна справилась! Она, не допустив ошибок, уверенно осталась на своей третьей позиции. К сожалению, выше подняться не получилось — немки выступали идеально. Но Татьяна показала, что иногда бронза дороже золота. К тому же, прежде россиянки-саночницы не получали медалей Олимпиады.

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Метки: 2022   Олимпида   интересно   победы   спортсмены   
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