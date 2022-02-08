Через боль — к олимпийской медали: как Татьяна Иванова выиграла бронзу Пекина

Другие российские спортсменки не попали в первую двадцатку, так что наша Иванова осталась одна защищать честь страны. Всё решилось тогда, когда на трек вышла австрийская спортсменка Ханна Прок. Она уступала Татьяне лишь 0,1 секунды, но в итоге не справилась с нервами и уступила медаль Ивановой, потеряв заодно и четвёртое место.



В конечном счете после этого Татьяне нужно было лишь показать хороший заезд, такой, какой может. Нужно было лишь обойти Маделайне Эгле, которая перед четвёртой поездкой уступала нашей спортсменке полсекунды (а это много!).



И Татьяна справилась! Она, не допустив ошибок, уверенно осталась на своей третьей позиции. К сожалению, выше подняться не получилось — немки выступали идеально. Но Татьяна показала, что иногда бронза дороже золота. К тому же, прежде россиянки-саночницы не получали медалей Олимпиады.