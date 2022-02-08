В ЕС по QR: реально ли сейчас попасть в Европу с отечественной вакциной

Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают

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Тогда это было в сто раз круче сегодняшнего айфона: 15 вожделенных вещей из детства