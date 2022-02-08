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Наш СССР

Наш СССР (40 фото)

Автор:
08 февраля 2022 23:00
Метки: СССР   детство   ностальгия   
544
40
Подборка фото с комментариями о нашей жизни в стране, которой больше нет
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Авторский пост

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Метки: СССР   детство   ностальгия   
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12  комментариев
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3k
Egoro 3 часа назад
Плюсанул, конечное, ностальжи таки. Но одни и те же фото из поста в пост подза.ё.б.ывают.
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16k
albedo Час назад
Мне очень эта песенка нравится:
Ссылка youtu.be
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16k
albedo Час назад
А кто помнит студенческий выезд на картошку!
Эх, весело время проводили!
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5k
Бу 2 часа назад
Хорошие фото
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15k
Поручик 2 часа назад
У меня все десять лет в школе была СОСЕДКА по парте. Я был не то, чтобы в неё "влюблен", но "пускал слюни" - девица была офигенная красотка, на тогдашний мой взгляд!
Мы даже с ней повстречались лет пять назад, "чисто по приколу" - у каждого уже давно свои семьи и дети, да и у многих дети уже своих детей настрогали... Уныло, в целом, оказалось: бывшая "королева класса" к сорока пяти годам "обабилась" мозгами и растолстела. Не то, чтоб вообще "не еб.абельна", но я предпочёл "закрыть счет и поехать домой"...
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3k
Шура ОсЕчкин 2 часа назад
Мне 52 года.
Помню и досконально знаю ВСЕ о чем написал автор.
Но.....совкодрочерством не страдаю.
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197
Makfatym 2 часа назад
Комментарий к фото
Не стесняйся пьяница, носа своего,
Он ведь с Красным знаменем, цвета одного...
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11k
поручик Ржевский 2 часа назад
Ха! Видно, что Вы в таком кресле не сидели...
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9k
kirpal 3 часа назад
Минусить не буду, картинки как-никак ностальгические, но и плюсовать не буду из-за тупых подписей к картинкам. "Кто помнит", "У кого была", и т.п.
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707
Артем 3 часа назад
кофе этот в банках такой говёный был, просто жуть. зато дефицит. и форма школьная у хохлов посимпатишней была. хотя самый шик форма у ЮДМцев была - им ее вместо школьной носить разрешалось.
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9k
Александр 3 часа назад
Ковёр с оленями, столовый набор с белыми ручками, бидон, кружка, "Домик" - всё есть и прекрасно служит. А в банках "Кофе" хранится стратегический запас шурупов и гвоздей в гараже)))
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23k
ПаганецЪ 4 часа назад
Ага, Ахмаджона Одылова вспомнить только.
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