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Подборка фото с комментариями о нашей жизни в стране, которой больше нет
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Авторский пост
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Метки: СССР детство ностальгия
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Эх, весело время проводили!
Мы даже с ней повстречались лет пять назад, "чисто по приколу" - у каждого уже давно свои семьи и дети, да и у многих дети уже своих детей настрогали... Уныло, в целом, оказалось: бывшая "королева класса" к сорока пяти годам "обабилась" мозгами и растолстела. Не то, чтоб вообще "не еб.абельна", но я предпочёл "закрыть счет и поехать домой"...
Помню и досконально знаю ВСЕ о чем написал автор.
Но.....совкодрочерством не страдаю.
Он ведь с Красным знаменем, цвета одного...