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Как сейчас выглядит дом, в котором жил Шурик из "Ивана Васильевича"

Как сейчас выглядит дом, в котором жил Шурик из "Ивана Васильевича"

Автор:
05 ноября 2022 22:16
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Россия   СССР   история   кино   фотографии   
924
10
И сколько в нем стоят "тесные хоромы"?
Автор Андрей Василисков.
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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   кино   фотографии   
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8  комментариев
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16k
Александр Сучков 2 часа назад
А еще в советские времена из-за формы дома его называли "пьяный дом". Эх, детство... Жил в пяти минутах ходьбы, Малая Ордынка, тогда улица Островского...
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21k
BiZ Минуту назад
фигасе. сто раз петлял вокруг этого дома, ни разу в голову не пришло, что это он..
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16k
Bill Час назад
Как сказал Булгаков: москвичей испортил квартирный вопрос.
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14k
K7OO 2 часа назад
Сейчас лепота немного по-другому выглядит..
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4k
!ГЕНнадий 2 часа назад
Был в гостях у знакомого в этом доме. Внутри - обычно. Подъезд не как в кино. Снаружи уже тоже воспринимается не как в фильме(зарос сильно), но ещё узнаваем.. ))
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25k
albedo 2 часа назад
Цена, похоже, упала вдвое за эти квартиры.
Раньше без 40 миллионов не подойти к двушке в приличном доме в центре.
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Юганск

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