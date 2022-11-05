Как сейчас выглядит дом, в котором жил Шурик из "Ивана Васильевича"

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И сколько в нем стоят "тесные хоромы"?
Автор Андрей Василисков.
Автор Андрей Василисков.
1.
"Да, хоромы-то тесные!" "Да уж, кoнечнo, не царские палаты!"
Иван Васильевич оценивает "хоромы" Шурика
Уверен, каждый из вас помнит эту сцену из "Ивана Васильевича", в которой грозный царь осматривает квартиру Шурика и явно неодобрительно отзывается о её площади. Если бы Иван Грозный случайно попал бы в студию в условном Кудрово площадью метров эдак в 20 "квадратов", то он бы точно сразу же свалился с инфарктом из-за непонимания устройства современного мира.
Уверен, каждый из вас помнит эту сцену из "Ивана Васильевича", в которой грозный царь осматривает квартиру Шурика и явно неодобрительно отзывается о её площади. Если бы Иван Грозный случайно попал бы в студию в условном Кудрово площадью метров эдак в 20 "квадратов", то он бы точно сразу же свалился с инфарктом из-за непонимания устройства современного мира.
2.
Дом, в котором жил Шурик.
В очередной раз наведавшись в Москву, я решил посмотреть, как сейчас выглядит тот самый дом, в котором проживал Шурик и заодно выяснил, где создатели фильма нас обманули.
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3.
Бунша ведёт диалог с Шуриком на фоне дома.
Дом этот находится по адресу Новокузнецкая улица, 13с1 и легко угадывается по своей необычной ломаной форме, которая постоянно мелькает в фильме. Ещё один ориентир - церковь Троицы Живоначальной на Пятницкой улице, которая частенько попадает в кадр.
5.
Сейчас же большая часть жильцов балконы застеклила и теперь дом выглядит совсем не так цельно, как при постройке. Кстати, на момент съёмок фильма дом был совсем новым - сдали его в 1971 году, а фильм снимали в 1972-м.
6.
Главная хитрость, при помощи которой создатели фильма нас немного обманули - это, конечно же, виды, которые видит Иван Васильевич, выходя на балкон дома. На фотографии чуть выше прекрасно видно, что квартира Шурика находится на одном из нижних этажей, но когда царь выходит на балкон, то обнаруживает там "красоту и лепоту".
7.
Снимали эту красоту и лепоту из высотки на Калининском проспекте, который сейчас именуется улицей Новый Арбат. Чуть позже нам вновь покажут Новый Арбат, чтобы совсем запутать местоположение.
8.
Вот такая хитрость от Леонида Гайдая и съёмочной команды. Кстати, нужно отметить ещё один момент - все сцены внутри дома снимались тоже в другом месте, а конкретно в съёмочных павильонах "Мосфильма". Поэтому интерьеры дома в фильме не имеют ничего общего с реальностью.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Россия СССР история кино фотографии
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