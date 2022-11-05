Как сейчас выглядит дом, в котором жил Шурик из "Ивана Васильевича"

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Иван Васильевич оценивает "хоромы" Шурика

Уверен, каждый из вас помнит эту сцену из "Ивана Васильевича", в которой грозный царь осматривает квартиру Шурика и явно неодобрительно отзывается о её площади. Если бы Иван Грозный случайно попал бы в студию в условном Кудрово площадью метров эдак в 20 "квадратов", то он бы точно сразу же свалился с инфарктом из-за непонимания устройства современного мира.