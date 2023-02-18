Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Источник:
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Обычно звонил с переговорного на Большой Морской.
"Фуджи" тоже нравилась.
Мне "объяснили" на "фишках",
что жить в это время нельзя было.
Теперь детям говорю, что их рождение в 92г и 99г - это как-то не "божественный промысел", а "дявольское наваждение" - дети лишь смеются... И чего-то, в сегодняшнее время, не хотят мне внуков рожать.
Но я знал - этот нувориш - бандит с большой дороги, этому прокурору бандит дом построил, а этой судье отдых в Италии организовал.
Власть знала, что мы знаем и нас, простой народ, как-то не сильно прессовала - хотя бы с налогами.
Сегодня - мы, народ, должны жить по правилам и законам, а наверху... как жили по понятиям, так и живут.