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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
18 февраля 2023 21:48
Метки: Россия   СССР   Фотографии   история   
1331
25

Фото из России и не только 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел! Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Метки: Россия   СССР   Фотографии   история   
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14  комментариев
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17k
Вася 2 часа назад
сам мыл машины после школы у гостиницы, на третий раз пришли старшаки и забрали деньги. Видеокассеты тоже возил на "просмотр" на таможню когда уезжал, таможенник просто открыл ящик стола и назвал сумму.. время, которое поймут только те, кто тогда жил и "крутился"
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22k
Сталкер Час назад


Обычно звонил с переговорного на Большой Морской.

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22k
Сталкер 2 часа назад
Плёнка, кстати, была весьма неплоха.
"Фуджи" тоже нравилась.


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64k
doker 2 часа назад
А я боюсь теперь фото из 90х смотреть.

Мне "объяснили" на "фишках",
что жить в это время нельзя было.

Теперь детям говорю, что их рождение в 92г и 99г - это как-то не "божественный промысел", а "дявольское наваждение" - дети лишь смеются... И чего-то, в сегодняшнее время, не хотят мне внуков рожать.
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6k
rutt 2 часа назад
Мойка машин- шикарный заработок был в 12 лет, помню намыл себе на поездку на море. Это было ого го каким суперпризом за месяц на жаре около заправки.
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1k
Змей Горыныч 3 часа назад
Был таможенником в те годы и сие застал. Наш отдел проверял кассеты. Ходили по очереди... Ух, сколько я там всего насмотрелся на ускоренном просмотре.
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