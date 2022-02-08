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Нетерпеливый курьер из Воронежа обложил клиента матом и попал на видео

Нетерпеливый курьер из Воронежа обложил клиента матом и попал на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 20:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Посылка   Телефон   домофон   заказ   курьер   охранник   почта   
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Он не знал, что его снимают - просто очень торопился доставить посылку.

Курьер созвонился с клиентом за пять минут до приезда - женщина подтвердила, что дома и заберет посылку. Парень так спешил ее отдать, что забыл телефон в машине.

А на звонки домофона ему никто не отвечал. Тут у него слегка подорвало и он высказал все, что думает. Потом отбежал от двери и снова вернулся - видимо, его прям тянуло к этому домофону. Но посылку в конце концов отдал - охранник вышел узнать, кто же так кроет матом на улице, он и забрал ценный груз.

«Почта России» снова в деле…

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Метки: Посылка   Телефон   домофон   заказ   курьер   охранник   почта   
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3k
Андрей Час назад
И в чем он не прав?
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13k
Вася 23 минуты назад
чуваку респект, сказал всё правильно, работая нелёгкая, "клиенты" очень часто оху.вшие
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748
Дмитрий Полчаса назад
Доставлено с Любовью)
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−56
The Sinner Полчаса назад
Уникальный случай, "быстрый и не терпеливый но сЦука из почты России, естественно его так скоро не ждал.
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4k
Запускайте Берлагу! 37 минут назад
Почта России - ещё не всё потеряно!
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0
Goldenhawk 37 минут назад
Молодец чё, звезда теперь))
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13k
Broser 37 минут назад
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32
sasha Час назад
еще мягко..
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сеньор Леонсио Час назад
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1k
好狼 Час назад
Чему удивляться, такая работа в большинстве своем либо для студентов, либо для обладателей "незначительного" интеллекта
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