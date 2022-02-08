Нетерпеливый курьер из Воронежа обложил клиента матом и попал на видео

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Он не знал, что его снимают - просто очень торопился доставить посылку.
Курьер созвонился с клиентом за пять минут до приезда - женщина подтвердила, что дома и заберет посылку. Парень так спешил ее отдать, что забыл телефон в машине.
А на звонки домофона ему никто не отвечал. Тут у него слегка подорвало и он высказал все, что думает. Потом отбежал от двери и снова вернулся - видимо, его прям тянуло к этому домофону. Но посылку в конце концов отдал - охранник вышел узнать, кто же так кроет матом на улице, он и забрал ценный груз.
«Почта России» снова в деле…
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И я более чем уверен, что эти люди, которые купили квартиры в этих домах, где самая дешёвая минимум 5М рублей стоит - выражаются ещё хуже. Прям по губам читать можно.