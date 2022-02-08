Нетерпеливый курьер из Воронежа обложил клиента матом и попал на видео

Курьер созвонился с клиентом за пять минут до приезда - женщина подтвердила, что дома и заберет посылку. Парень так спешил ее отдать, что забыл телефон в машине.

А на звонки домофона ему никто не отвечал. Тут у него слегка подорвало и он высказал все, что думает. Потом отбежал от двери и снова вернулся - видимо, его прям тянуло к этому домофону. Но посылку в конце концов отдал - охранник вышел узнать, кто же так кроет матом на улице, он и забрал ценный груз.

«Почта России» снова в деле…