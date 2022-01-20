В России можно будет заказывать вино по почте с помощью "Госуслуг"

Купить алкоголь по почте в некоторых регионах можно будет уже летом 2021 года. В Московской области и Республике Мордовия.

Происходить продажа алкоголя будет так:

потребитель делает заказ на авторизованной площадке и вносит предоплату 100%;

в dark store «Почты России» формируется заказ, который закладывается в ячейку мобильного локера — он перемещается в специальный постомат отделения, где его заберет клиент после введения кода ячейки. Также предусмотрен и другой вариант, когда клиент называет код кассиру, чтобы тот имел возможность проверить возраст потребителя;

предусмотрен и вариант доставки на дом — клиенту будет нужно доплатить за last mile. Правда, как напоминают авторы концепции, для этого потребуется специальное постановление правительства.

Алкоголь будет доставляться только в дневные часы. Платформы для заказа вина пока нет, но помощник президента России Максим Орешкин предложил пока создать такую опцию на "Госуслугах". По его мнению, это самый быстрый и простой способ подтверждения возраста. Мол, не нужно тратить время и деньги на разработку новых систем, уточняет Baza.