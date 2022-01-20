В России можно будет заказывать вино по почте с помощью "Госуслуг"

Владимир Путин предложил провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей с помощью "Почты России". По мнению авторов проекта, самый удобный способ заказа алкоголя - прямо через "Госуслуги".
Источник РБК на розничном рынке утверждает, что проект «концептуально» поддерживает Министерство финансов, а по данным владельца одного из винных производств в России и знакомого с содержанием концепции, сейчас рабочая группа проекта ведет консультации с «Почтой России».
Эту информацию подтвердил РБК Алексей Скатин, заместитель гендиректора «Почты России».
«Пока проект на стадии дизайна, это только старт рассмотрения возможности. «Почта» здесь может стать удобным партнером как структура, уже имеющая готовую возможность идентификации клиента — у авторизованных клиентов «Почты» есть простая электронная подпись, а значит, уже на стадии заказа мы сможем знать возраст клиента. При формате click&collect, когда заказ клиент получает в отделении, получится проводить повторную идентификацию, а при интеграции наших систем с ЕГАИС — и учет продажи», — отметил собеседник РБК в «Почте России».
Купить алкоголь по почте в некоторых регионах можно будет уже летом 2021 года. В Московской области и Республике Мордовия.
Происходить продажа алкоголя будет так:
- потребитель делает заказ на авторизованной площадке и вносит предоплату 100%;
- в dark store «Почты России» формируется заказ, который закладывается в ячейку мобильного локера — он перемещается в специальный постомат отделения, где его заберет клиент после введения кода ячейки. Также предусмотрен и другой вариант, когда клиент называет код кассиру, чтобы тот имел возможность проверить возраст потребителя;
- предусмотрен и вариант доставки на дом — клиенту будет нужно доплатить за last mile. Правда, как напоминают авторы концепции, для этого потребуется специальное постановление правительства.
Алкоголь будет доставляться только в дневные часы. Платформы для заказа вина пока нет, но помощник президента России Максим Орешкин предложил пока создать такую опцию на "Госуслугах". По его мнению, это самый быстрый и простой способ подтверждения возраста. Мол, не нужно тратить время и деньги на разработку новых систем, уточняет Baza.
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Потом можно внедрить и в магазинах, авторизовался, купил и потом наблюдаешь статистику на сайте. И иной раз получаешь предупреждение, дескать, земляк, да ты алкаш!!!
Потому что паспортные данные в Госуслугах в базе данных присутствуют изначально.
Правительство: Не, не, не...
Алкаши: Мы хотим больше алкашки, максимально возможными способами!
Правительство: Вы ж наши хорошие!!!