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В России можно будет заказывать вино по почте с помощью "Госуслуг"

В России можно будет заказывать вино по почте с помощью "Госуслуг" (2 фото)

Автор:
20 января 2022 11:20
Сообщество : Жить в России
Метки: алькоголь   вино   госуслуги   интересное   почта   сервис   фото   
745
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Владимир Путин предложил провести эксперимент с прямыми поставками российского вина от изготовителей до потребителей с помощью "Почты России". По мнению авторов проекта, самый удобный способ заказа алкоголя - прямо через "Госуслуги".

Источник РБК на розничном рынке утверждает, что проект «концептуально» поддерживает Министерство финансов, а по данным владельца одного из винных производств в России и знакомого с содержанием концепции, сейчас рабочая группа проекта ведет консультации с «Почтой России».

Эту информацию подтвердил РБК Алексей Скатин, заместитель гендиректора «Почты России».

«Пока проект на стадии дизайна, это только старт рассмотрения возможности. «Почта» здесь может стать удобным партнером как структура, уже имеющая готовую возможность идентификации клиента — у авторизованных клиентов «Почты» есть простая электронная подпись, а значит, уже на стадии заказа мы сможем знать возраст клиента. При формате click&collect, когда заказ клиент получает в отделении, получится проводить повторную идентификацию, а при интеграции наших систем с ЕГАИС — и учет продажи», — отметил собеседник РБК в «Почте России».

Купить алкоголь по почте в некоторых регионах можно будет уже летом 2021 года. В Московской области и Республике Мордовия.


Происходить продажа алкоголя будет так:

  • потребитель делает заказ на авторизованной площадке и вносит предоплату 100%;
  • в dark store «Почты России» формируется заказ, который закладывается в ячейку мобильного локера — он перемещается в специальный постомат отделения, где его заберет клиент после введения кода ячейки. Также предусмотрен и другой вариант, когда клиент называет код кассиру, чтобы тот имел возможность проверить возраст потребителя;
  • предусмотрен и вариант доставки на дом — клиенту будет нужно доплатить за last mile. Правда, как напоминают авторы концепции, для этого потребуется специальное постановление правительства.

Алкоголь будет доставляться только в дневные часы. Платформы для заказа вина пока нет, но помощник президента России Максим Орешкин предложил пока создать такую опцию на "Госуслугах". По его мнению, это самый быстрый и простой способ подтверждения возраста. Мол, не нужно тратить время и деньги на разработку новых систем, уточняет Baza.

Источник:

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Метки: алькоголь   вино   госуслуги   интересное   почта   сервис   фото   
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18  комментариев
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6k
Максим 2 часа назад
Алкоголь через госуслуги))) милота!
Потом можно внедрить и в магазинах, авторизовался, купил и потом наблюдаешь статистику на сайте. И иной раз получаешь предупреждение, дескать, земляк, да ты алкаш!!!
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1k
Атомный Крот 13 минут назад
По крайней мере, при покупке через Госуслуги туда не надо будет отсылать скан паспорта для подтверждения возраста покупателя, как это требуют зарубежные онлайн-магазины по продаже алкогольных изделий.

Потому что паспортные данные в Госуслугах в базе данных присутствуют изначально.
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27
Дмитрий Полчаса назад
Скоро через гос услуги можно будет устроить целую вечеринку))) залогинился,подтвердил возраст, заказал бухла, пиццу, ролы, кальян и девочек...
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102
Nаnе First NameLаst Полчаса назад
А почта точно вовремя доставит бухло? А заказ после 100% предоплаты не потеяется?
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3k
RUSSfan Полчаса назад
Так и до канабиса не далеко
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3k
Нескучный сад 50 минут назад
Врачи: Тяжелобольным нужны наркосодеожащие обезболивающие. Давайте упростим их оборот.
Правительство: Не, не, не...
Алкаши: Мы хотим больше алкашки, максимально возможными способами!
Правительство: Вы ж наши хорошие!!!
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12k
Artem Час назад
Куда-то не туда свернули..
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12k
Artem Час назад
Тут товарищи интересуются, - когда услуги продажной любви через госуслуги появятся?!
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1k
Anton Chigurh Час назад
будущее наступило
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815
SHAGREEN Час назад
А девочек?
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14k
Алексей 2 часа назад
Супер идея - заказываешь за небольшие деньги двухлетнее молодое вино, а получаешь 3-4-х летнее
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WhiteRat

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