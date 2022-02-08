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На трассе под Красноярском перевернулся автозак с заключёнными

На трассе под Красноярском перевернулся автозак с заключёнными (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 19:28
Сообщество : Аварии
Метки: Красноярский край   авария   автозак   видео   заключённые   
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«Эй, начальник, не дрова везёшь!» - прокричали зэки, но было уже поздно. В следующую секунду машина и её содержимое разлетелось в дрова и щепки. А если серьёзно, то по словам УФСИН, с заключёнными всё хорошо, чувствуют они себя замечательно и просятся скорей домой. На нары. В дороге как-то неуютно, укачивает.

Сегодня днём на трассе возле Сосновоборска перевернулся автозак с 14 заключенными и подследственными, которых везли из Железногорска в Красноярск. Столкновений с другими машинами не было - по предварительным данным, водитель УФСИН не справился с управлением и влетел в отбойник, вследствие чего автомобиль опрокинулся на бок.

По словам местного МВД, никто из находившихся в автозаке не предпринял попытки к бегству и даже не пострадал. Верится, конечно, с трудом, но зэки, говорят, народ живучий, что тараканы. Они и не такие «встряски» переживали. Но «наказание» посреди дороги - это, конечно, оригинально.

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Метки: Красноярский край   авария   автозак   видео   заключённые   
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5  комментариев
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27k
Григорий 45 минут назад
"с заключёнными всё хорошо, чувствуют они себя замечательно" говорят в пресс-службе МВД. Так и представляю как зэки говорят на камеру - Это лучшее, что со мной случилось, наиудобнейшый автомобиль, все предусмотрено, отзывчивые сотрудники. Ехал-бы и ехал в таком всю жизнь.
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192
Джон Минуту назад
При чем здесь ФСИН? Автозак полицейский... Бздишь зачем то
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43k
Элек Мек Полчаса назад
-Как себя чувствуете?
-Не поверишь,лучше чем до аварии.
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1k
Mixan 48 минут назад
Может раскачали автозэк ? Есть такой приемчик .чтобы в больничке отлежаться ..Или фсиновцы нагрубили слишком .Ну все живы и ладно !
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1k
AGold 52 минуты назад
вот их жизнь побросала...
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