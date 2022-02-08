В столичном кафе произошла драка с поножовщиной

Поздно вечером в понедельник в одном из кафе на Шарикоподшипниковской улице в Москве произошла драка, в ходе которой трое человек оказались в больнице с колото-резаными ранами.

Судя по восточному колориту, кафе обслуживало только своих. И свои же там устроили бедлам с поножовщиной. В ролике видно, что конфликт произошёл после того, как один из посетителей задел другого плечом. Слово за слово, и две компании сцепились словно дикие звери. Перевес был не на стороне пострадавших. Троих парней 30-ти, 25 и 22 лет избивали и кололи исподтишка шестеро «земляков».