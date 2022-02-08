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В столичном кафе произошла драка с поножовщиной

В столичном кафе произошла драка с поножовщиной (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 18:06
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   видео   драка   кафе   мигранты   поножовщина   
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Судя по всему, заведение было «халяльным» - в потасовке пострадали только выходцы из «братских» среднеазиатских республик.

Поздно вечером в понедельник в одном из кафе на Шарикоподшипниковской улице в Москве произошла драка, в ходе которой трое человек оказались в больнице с колото-резаными ранами.


Судя по восточному колориту, кафе обслуживало только своих. И свои же там устроили бедлам с поножовщиной. В ролике видно, что конфликт произошёл после того, как один из посетителей задел другого плечом. Слово за слово, и две компании сцепились словно дикие звери. Перевес был не на стороне пострадавших. Троих парней 30-ти, 25 и 22 лет избивали и кололи исподтишка шестеро «земляков».

О состоянии пострадавших информации нет, как и нет сведений о реальной причине конфликта. По словам очевидцев, избитые выходцы из Средней Азии вели себя спокойно и намеренно на драку никого не провоцировали. В перипетиях братской многонациональной любви будут разбираться полицейские.


На днях глава СК Александр Бастрыкин написал Путину письмо, в котором сообщил, что поведение мигрантов создаёт напряжение в российском обществе, и что однажды локальные разборки как между мигрантами, так и их конфликты с местными жителями могут перерасти в уличные беспорядки. Видеодоказательств словам господина Бастрыкина уже более чем достаточно.

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Метки: Москва   видео   драка   кафе   мигранты   поножовщина   
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2k
Алксандр Шевченко 52 минуты назад
Культура у них такая, специфичная .
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сеньор Леонсио 4 минуты назад
в потасовке пострадали только выходцы из «братских» среднеазиатских республик.(ц)
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709
Трям 4 минуты назад
Главное, что ни один человек не пострадал.
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501
Юстас ЗаПутинцев 5 минут назад
Люди не пострадали, а в мир животных и лезть не надо.
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12k
Голос Вселенной 6 минут назад
Бл... все друг друга месят... нихрена не понятно, кто за кого... или это все против всех...
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10
Алексей 11 минут назад
Респект ишакам . Побольше избивайте и колите исподтишка «земляков».
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2k
Сладких снов 14 минут назад
"Таракань" надо давить и травить! А, главное, лишить кормовой базы и питья – сами пропадут.
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47
Иван Золотов 16 минут назад
я ни "задел плечом" ни "слово за слово" не увидел: просто мясорубка без раскачки базара
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4k
Виктор Штурмаревич 17 минут назад
Да кто ж так баранов режет?
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612
Dimon 23 минуты назад
Это просто праздник какой-то!
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12k
Святослав Полчаса назад

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4k
mtonaka Полчаса назад
Эти новости перестали удивлять. Хреновая тенденция...
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5k
Duckk Полчаса назад
Главное, что люди не пострадали.
А мартышек по скотовозкам и на родину.
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4k
rere82 Полчаса назад
Федя, дичь!!!!!!
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8k
Rus77 36 минут назад
Хорошо что люди не пострадали!
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−2
Любаша Андреева 41 минуту назад
ну драка и драка
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6k
Pashuta 44 минуты назад
"Судя по восточному колориту, кафе обслуживало только своих"....
Пи.з.де.ц, ну что вам добавить к этому )))
Для меня, жителя Казахстана вообще удивительно понятие "кафе обслуживало только своих", т.е. выходцев с Азии. А простите, белолицым туда уже не зайти??? А если будет (не дай Бог конечно) негроидной рассы? Или это просто такой ход СМИ, накинуть жидкого на вентилятор?
Если это действительно для своих кафе, то может вы уже совсем, ну прям вот сильно расслабились???? Ну или ваша полиция и пр. гос органы???
У нас бы такое заведение для "своих" в Алмате день бы не продержалось, а может и до обеда даже....
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10k
Alex Djeff 45 минут назад
Люди не пострадали, а там пусть ветеринары разбираются.
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1k
Гур 48 минут назад
Выслать нахрен, кафе сжечь.
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17k
Vital Idol 50 минут назад
судя по всему, это ТЦ "Дубровка", бывший АЗЛК. там рынок а ля "фэшн из май проффэшн"....
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69k
parallax 51 минуту назад
Представляю что бы было, если бы там спиртное продавали.
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