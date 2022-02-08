В столичном кафе произошла драка с поножовщиной

Судя по всему, заведение было «халяльным» - в потасовке пострадали только выходцы из «братских» среднеазиатских республик.
Поздно вечером в понедельник в одном из кафе на Шарикоподшипниковской улице в Москве произошла драка, в ходе которой трое человек оказались в больнице с колото-резаными ранами.
Судя по восточному колориту, кафе обслуживало только своих. И свои же там устроили бедлам с поножовщиной. В ролике видно, что конфликт произошёл после того, как один из посетителей задел другого плечом. Слово за слово, и две компании сцепились словно дикие звери. Перевес был не на стороне пострадавших. Троих парней 30-ти, 25 и 22 лет избивали и кололи исподтишка шестеро «земляков».
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О состоянии пострадавших информации нет, как и нет сведений о реальной причине конфликта. По словам очевидцев, избитые выходцы из Средней Азии вели себя спокойно и намеренно на драку никого не провоцировали. В перипетиях братской многонациональной любви будут разбираться полицейские.
На днях глава СК Александр Бастрыкин написал Путину письмо, в котором сообщил, что поведение мигрантов создаёт напряжение в российском обществе, и что однажды локальные разборки как между мигрантами, так и их конфликты с местными жителями могут перерасти в уличные беспорядки. Видеодоказательств словам господина Бастрыкина уже более чем достаточно.
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А мартышек по скотовозкам и на родину.
Пи.з.де.ц, ну что вам добавить к этому )))
Для меня, жителя Казахстана вообще удивительно понятие "кафе обслуживало только своих", т.е. выходцев с Азии. А простите, белолицым туда уже не зайти??? А если будет (не дай Бог конечно) негроидной рассы? Или это просто такой ход СМИ, накинуть жидкого на вентилятор?
Если это действительно для своих кафе, то может вы уже совсем, ну прям вот сильно расслабились???? Ну или ваша полиция и пр. гос органы???
У нас бы такое заведение для "своих" в Алмате день бы не продержалось, а может и до обеда даже....
Такие "культурные точки" Даже у нас в Нарьян-Маре есть.
Тут или с кафе что то не так, или с регулирующими органами..
У нас в Казахстане максимум могут только повесить табличку что данное заведение "халяль". Кому надо по вере - идут туда.
Но и в других заведениях где подают шашлык из свинины, стейки, всякие польские колбаски, пью алкоголь.. . - народу всегда достаточно..
Все просто, заработать продавая чебуреки только мусульманам - сложно, русские на одной алкашке в 2-3 раза больше оставят. Поэтому в Москве все кафе интернациональные.