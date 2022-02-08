Женщина-пилот F-35 утопила истребитель при первой же посадке на авианосец

Во время учений ВМС США в Южно-Китайском море американцы утопили очередной дорогостоящий истребитель пятого поколения F-35C Lightning II. Аварийное "приводнение" произошло 24 января, но подробности инцидента всплыли только сейчас.





Журналисты выяснили, что за штурвалом находилась гордость ВМС США - первая в мире женщина-пилот истребителя 5-го поколения, подполковник ВМС Кристин Мау. До своей первой и неудавшейся посадки на авианосец "Карл Уинсон" женщина 16 лет отлетала на двухместном истребителе-бомбардировщике F-15E Strike Eagle, созданного на базе учебно-боевого F-15D.