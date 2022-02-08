FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 2142 поста • 779 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Женщина-пилот F-35 утопила истребитель при первой же посадке на авианосец

Женщина-пилот F-35 утопила истребитель при первой же посадке на авианосец (2 фото + 2 видео)

Автор:
08 февраля 2022 13:11
Сообщество : Военное
Метки: f-35   авианосец   видео   вмс сша   крушение   
3607
2
2

Главной причиной аварии сейчас называют ошибку пилота. Хотя изначально считалось, что во всем виноват проклятый трос аэрофинишера, который не остановил самолёт на палубе.

Во время учений ВМС США в Южно-Китайском море американцы утопили очередной дорогостоящий истребитель пятого поколения F-35C Lightning II. Аварийное "приводнение" произошло 24 января, но подробности инцидента всплыли только сейчас.


Журналисты выяснили, что за штурвалом находилась гордость ВМС США - первая в мире женщина-пилот истребителя 5-го поколения, подполковник ВМС Кристин Мау. До своей первой и неудавшейся посадки на авианосец "Карл Уинсон" женщина 16 лет отлетала на двухместном истребителе-бомбардировщике F-15E Strike Eagle, созданного на базе учебно-боевого F-15D.

Расследование аварии продолжается. Изначально главной причиной считали разрыв троса аэрофинишера, который останавливает истребитель на палубе. Но на днях в Сеть слили второе видео со служебных камер, и озвученная версия не выдерживает никакой критики. На записи видно, что регулировщик требует дать взлётный режим и уйти на второй круг, диспетчер кричит о нештатной ситуации и опасном крене самолёта. Мау среагировать не успела (говорят, что это истребитель не успел набрать нужную тягу) и самолёт стоимостью более 100 миллионов долларов рухнул на палубу. Истребитель проскользил по всей её длине на "брюхе", и к счастью для Кристин и десятков техников, не успел взорваться, рухнув воду.


В результате аварии пострадало семь человек, Кристин Мау успела катапультироваться. Её и ещё двоих военнослужащих отправили в госпиталь на Филиппинах. Остальным оказали помощь на авианосце. Сейчас американцы больше волнуются не о расследовании аварии, а о том, как побыстрее вытащить напичканный секретными технологиями самолёт из моря, просторы которого активно бороздит китайский флот.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: f-35   авианосец   видео   вмс сша   крушение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
75
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
75  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
сеньор Леонсио Час назад
Теперь будет как Топер Харли по 15$ в месяц выплачивать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Денис 2 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Inter 4 минуты назад
скорее всего погибнут еще люди!! боевые пловцы они такие..там секретов мама не горюй!! Китай и Россия способны провернуть операшку. я так понимаю,глубины большие,все перекрыть нереально!! Только никто уже кричать об этом не будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Roman 4 минуты назад
Могут себе позволить. А мы - нет.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
847
Chaim Kushnir 6 минут назад
это еще что.... скоро вообще всем там будут рулить трансгендеры и... Даже воевать не надо - просто крикнуть что-нить обидное, они все расплачутся и ...все )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
472
Шурман 6 минут назад
Походу наши уже сшиздили его , вот только не знаю что можно сделать с платами после соли ? есть идеи ? у меня есть но это хрен чем поможет !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
244
kolobok263 17 минут назад
авианосцем не баба командовала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
134
Аванес Мефодиевич kolobok263 13 минут назад
Как ты посмел назвать оно бабой!? Вдруг оно 92-го пола, а ты её вот так осрамил? Жди повестки в Гаагу!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
244
kolobok263 Аванес Мефодиевич 7 минут назад
простите великодушно, что прогневал, исправлюсь...скажем, самка пилота
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Сергеев 22 минуты назад
Ну не успела переучиться на новый тип ЛА. Бывает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Daggers D. 23 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Fat Lynx Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Александр Полчаса назад
Думаю самое время искать руку кремля.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
742
Serg Dex Полчаса назад
Будет теперь кукурузу окучивать в какой-нибудь Алабаме.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
134
Аванес Мефодиевич Полчаса назад
Простите, но насколько я знаю, всё-таки МАИ закончил, палубные истребители при посадке включают форсаж (ибо при не зацеплении уйти на второй круг). На первом видео она даже не выпустила гак (крюк для зацепки), а на втором она уже при подлёте хряпнулась со всей дури об палубу. Утопила и разхерачила напрочь - разные вещи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Слава Андреев Полчаса назад
скоро трансгендеры придут ей на смену))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Хью́берт Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Голос Вселенной Полчаса назад
Охренеть... И это ее первая посадка на новом для себя типе... Метров за 200 вышла из виража и сразу на палубу... Ни стабилизировать тебе, ни режимы подобрать... Как будто с пожаром на борту возвращается - сесть во что бы то ни стало, иначе смерть... Охренеть...

Короче, я увидел обычную халатность. Уж первую-то посадку можно было бы начать км за 5 хотя бы до торца, спокойно стабилизировать, подобрать режимы, может быть кружок сделать для уверенности, собраться и сесть... Надо наказывать ее начальников, кто допустил ее к полетам с таким самоуверенным характером.

Жалко машину, в воду по глупости...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Виктор Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Garpia121 Полчаса назад
Баба на корабле к беде.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ВОВЧЕГ 37 минут назад
Она просто полетела подмыться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Nikolay 37 минут назад
Кристин Мау присвоено внеочередное звание "полковник ГРУ" и присвоено звание "Герой России". Если китайцы успеют поднять самолет первыми, то тоже в долгу не останутся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
559
Киса Кацман 38 минут назад
Ибо курицам нельзя ничего доверять сложнее стиральной машинки ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70
eutace Киса Кацман 17 минут назад
по минусам вы видите, что курицы и их петухи не согласны )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 24 комментария (из 50)
Показать ещё
Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото) Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото) В Пермском крае разбился бомбардировщик Су-24 В Пермском крае разбился бомбардировщик Су-24 "Ну, разбился и разбился": рыбаки засняли падение частного самолета в Москву-реку "Ну, разбился и разбился": рыбаки засняли падение частного самолета в Москву-реку Появилось видео крушения самолета А-22, в котором находилась дочь советского генерала-майора авиации Покоевого Появилось видео крушения самолета А-22, в котором находилась дочь советского генерала-майора... В Татарстане разбился самолёт с парашютистами В Татарстане разбился самолёт с парашютистами Американцы на учениях ракетами разнесли списанный фрегат Американцы на учениях ракетами разнесли списанный фрегат
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

107471



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
55
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
"Это задница": почему Клебо проиграл Большунову и куда делись чемоданы с препаратами для норвежских астматиков
4
260
"Это задница": почему Клебо проиграл Большунову и куда делись чемоданы с препаратами...
Набирающие популярность в сообществах
Про больную голову, доверие и боязнь замкнутых пространств
0
3
Про больную голову, доверие и боязнь замкнутых пространств
Почему люди все чаще отказываются от брака и отношений
0
71
Почему люди все чаще отказываются от брака и отношений
Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото)
Вошла во вкус: 19-летняя дочь Немцова после развода показала нового жениха (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оо, да...
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#прикол#ватермарк#Россия#СССР#автомобили#автомир#Разное#новости
#Юмор#люди#история#картинки#США#Ynews#дтп#Олимпиада-2022#кот#авто аварии
#интересно#факты#интересное#Спорт#Приколы#подборка#фотографии#познавательно#аварии#страна

На что жалуетесь?

Вернуться