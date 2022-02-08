Женщина-пилот F-35 утопила истребитель при первой же посадке на авианосец

Главной причиной аварии сейчас называют ошибку пилота. Хотя изначально считалось, что во всем виноват проклятый трос аэрофинишера, который не остановил самолёт на палубе.
Во время учений ВМС США в Южно-Китайском море американцы утопили очередной дорогостоящий истребитель пятого поколения F-35C Lightning II. Аварийное "приводнение" произошло 24 января, но подробности инцидента всплыли только сейчас.
Журналисты выяснили, что за штурвалом находилась гордость ВМС США - первая в мире женщина-пилот истребителя 5-го поколения, подполковник ВМС Кристин Мау. До своей первой и неудавшейся посадки на авианосец "Карл Уинсон" женщина 16 лет отлетала на двухместном истребителе-бомбардировщике F-15E Strike Eagle, созданного на базе учебно-боевого F-15D.
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Расследование аварии продолжается. Изначально главной причиной считали разрыв троса аэрофинишера, который останавливает истребитель на палубе. Но на днях в Сеть слили второе видео со служебных камер, и озвученная версия не выдерживает никакой критики. На записи видно, что регулировщик требует дать взлётный режим и уйти на второй круг, диспетчер кричит о нештатной ситуации и опасном крене самолёта. Мау среагировать не успела (говорят, что это истребитель не успел набрать нужную тягу) и самолёт стоимостью более 100 миллионов долларов рухнул на палубу. Истребитель проскользил по всей её длине на "брюхе", и к счастью для Кристин и десятков техников, не успел взорваться, рухнув воду.
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В результате аварии пострадало семь человек, Кристин Мау успела катапультироваться. Её и ещё двоих военнослужащих отправили в госпиталь на Филиппинах. Остальным оказали помощь на авианосце. Сейчас американцы больше волнуются не о расследовании аварии, а о том, как побыстрее вытащить напичканный секретными технологиями самолёт из моря, просторы которого активно бороздит китайский флот.
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Короче, я увидел обычную халатность. Уж первую-то посадку можно было бы начать км за 5 хотя бы до торца, спокойно стабилизировать, подобрать режимы, может быть кружок сделать для уверенности, собраться и сесть... Надо наказывать ее начальников, кто допустил ее к полетам с таким самоуверенным характером.
Жалко машину, в воду по глупости...