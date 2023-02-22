В Новосибирске женщина напала на ребёнка, который обидел её сына

Сына очень боевой мамаши обидели на детской площадке и родительница пошла заступаться за него. Она схватила семилетнего мальчика и несколько раз ткнула его лицом в снег, швырнула на землю и надавала подзатыльников.
Как оказалось, конфликт случился из-за перчаток. Сын буйной мамаши гулял на площадке и у него в шутку забрали перчатки. Мать вышла во двор за сыном и узнала, что того обижают. Она нашла обидчика и расправилась с ним.
На кадрах видно, как россиянка подходит к мальчику и хватает его за шею. После этого она швыряет школьника в снег. Когда мальчик поднимается, женщина дает ему подзатыльник.
Мать пострадавшего мальчика рассказала, как всё произошло.
«Вечером дети играли во дворе и во время игры у мальчика забрали перчатки. Мама спустилась во двор, чтобы забрать ребенка с детской площадки и по дороге домой ребенок рассказал, что его обижают», — поделилась сибирячка, рассуждая о причинах поведения соседки.
Врачи диагностировали у ребёнка гематомы вокруг глаз и ушиб носа. Женщина добавила, что нападавшей оказалась их соседка. Семья мальчика планирует написать заявление в полицию, сообщает NGS.
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Право их, конечно, но и своё чадо надо как-то воспитывать – сегодня аж в 7 лет типа "в шутку" перчатки, а завтра...? После чего могут подключиться и "воспитатели" в погонах и не думаю, что обойдётся просто "тыканьем" парня в сугроб.
"...ребенок рассказал, что его обижают», поделилась сибирячка."
Б.л.я, кто это писал??