В Новосибирске женщина напала на ребёнка, который обидел её сына

Как оказалось, конфликт случился из-за перчаток. Сын буйной мамаши гулял на площадке и у него в шутку забрали перчатки. Мать вышла во двор за сыном и узнала, что того обижают. Она нашла обидчика и расправилась с ним.

На кадрах видно, как россиянка подходит к мальчику и хватает его за шею. После этого она швыряет школьника в снег. Когда мальчик поднимается, женщина дает ему подзатыльник.