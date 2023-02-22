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В Новосибирске женщина напала на ребёнка, который обидел её сына

В Новосибирске женщина напала на ребёнка, который обидел её сына

Автор:
22 февраля 2023 12:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   видео   дети   интересное   неадекват   фото   яжемать   
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Сына очень боевой мамаши обидели на детской площадке и родительница пошла заступаться за него. Она схватила семилетнего мальчика и несколько раз ткнула его лицом в снег, швырнула на землю и надавала подзатыльников.

Как оказалось, конфликт случился из-за перчаток. Сын буйной мамаши гулял на площадке и у него в шутку забрали перчатки. Мать вышла во двор за сыном и узнала, что того обижают. Она нашла обидчика и расправилась с ним.

На кадрах видно, как россиянка подходит к мальчику и хватает его за шею. После этого она швыряет школьника в снег. Когда мальчик поднимается, женщина дает ему подзатыльник.

Мать пострадавшего мальчика рассказала, как всё произошло.

«Вечером дети играли во дворе и во время игры у мальчика забрали перчатки. Мама спустилась во двор, чтобы забрать ребенка с детской площадки и по дороге домой ребенок рассказал, что его обижают», — поделилась сибирячка, рассуждая о причинах поведения соседки.

Врачи диагностировали у ребёнка гематомы вокруг глаз и ушиб носа. Женщина добавила, что нападавшей оказалась их соседка. Семья мальчика планирует написать заявление в полицию, сообщает NGS.

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Метки: Новосибирск   видео   дети   интересное   неадекват   фото   яжемать   
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10  комментариев
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9k
Владимир 51 минуту назад
Чет мамаши в последнее время кукухой едут.....
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52k
dima423 5 минут назад
Ну правильно пусть пишут заявление, посадят дуру на годик-другой, будет знать как херней страдать...
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260
Руслана Тарасова Полчаса назад
"...во время игры (!) у мальчика забрали(!) перчатки..." Как интересно. А игра называлась "Гопник и Терпила"? И тут "Гопнику" забравшего чужую вещь и не отдавшего владельцу после "игры" вдруг прилетело! Как неожиданно! Гарантировано "Гопник" однозначно запомнит, независимо от его возраста, что воровство (а иначе это не назовешь) чужих вещей наказуемо.
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6k
5 копеек Полчаса назад
"Семья мальчика планирует написать заявление в полицию"...
Право их, конечно, но и своё чадо надо как-то воспитывать – сегодня аж в 7 лет типа "в шутку" перчатки, а завтра...? После чего могут подключиться и "воспитатели" в погонах и не думаю, что обойдётся просто "тыканьем" парня в сугроб.
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117
Андрей Л 5 копеек Полчаса назад
Чужой ребенок - трогать нельзя! Пояснить, разъяснить, поучить - да, физическая расправа - нет. То, что родители его там может не довоспитывают, это другой вопрос, есть всякие органы опеки, малолетние зоны и т.п. Но подходить и лупить чужого мелкого - сразу заяву в органы. Тут нечего думать.
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21k
ЦСКА 38 минут назад
"На кадрах видно, как россиянка подходит к мальчику"
"...ребенок рассказал, что его обижают», поделилась сибирячка."
Б.л.я, кто это писал??
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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