FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2653 поста • 411 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Российские тренеры и спортсмены стоя аплодировали американскому фигуристу

Российские тренеры и спортсмены стоя аплодировали американскому фигуристу (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 09:38
Сообщество : Спорт
Метки: Олимпиада2022   Спорт   америка   видео   интересное   солидарность   фигурист   фото   
2559
1
1

Американский фигурист Нэтан Чен установил мировой рекорд, получив 113,97 балла в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Фигуриста поддержали российские тренеры и спортсмены, подарив ему бурные овации.

Трехкратный чемпион мира американец совершил прокат с четверным флипом, тройным акселем и каскадом четверной лутц – тройной тулуп, получив 113,97 балла. Красивейшее выступление оценили и наши участники Олимпиады. Они стоя аплодировали Чену.

Ранее лучшее достижение в короткой программе принадлежало двукратному олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю (111,82), сообщает Sports.ru.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Олимпиада2022   Спорт   америка   видео   интересное   солидарность   фигурист   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
23
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
45
Змей Горыныч 2 часа назад
Это не "щеневмерлыки".... Нормальная реакция нормальных людей на нормальное событие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
1k
Dorell Полчаса назад
В какое странное время мы живём. Новость - кто апплодировал а не олимпийский рекорд. И видео соответствующее
ожидал увидеть, чего это он там исполнил такого на ракорд... но это не так важно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
108k
Москвичка 43 минуты назад
Зато когда Валиева установила в "команднике" мировой рекорд - американцы игнорировали, даже не похлопали. Пиндосы они и есть пиндосы.
За Чена очень рада. Реально крутой чувак, имеющий в своем арсенале все квады. С ним почти невозможно бороться. Ну может только нашей Саше Трусовой с 5-ю квадами сие под силу
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb 51 минуту назад
Американский фигурист Нэтан Чен
==============================================
Верно как наш шорт-трекист из ЮК?
Быстренько сменивший гражданство ради шанса попасть в сборную?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
KOSTELLO Час назад
Парень, молодец, но чесслово, так забавно смотреть на узкоглазых и чернокожих «американцев»
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
459
Шурман Час назад
Я вижу чувака с надписью Франция , поддержали его все , почему сразу акцент на Русских ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сладких снов Час назад
Классический американец!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
801
Hallo FreeSpace Час назад
Ну это похоже на спорт )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Слава Андреев Час назад
Лет через 10, будет как евровиденье, оценки игры или выступления, будут судить по смс. )))) все идет к этому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−14
3k
foggen2 Час назад
Вполне заслуженная победа,это не просто танец на льду,это ТАНЕЦ на льду.Так почему не аплодировать?
В данный момент он не АМЕРИКАНЕЦ,не КОНКУРЕНТ,не "Не наш,зараза этакий!
В данный момент это фигурист крайне высокого уровня.Который только что всем это наглядно доказал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Плата за страдания. Как Собчак помогла жертве ДТП с ее «Майбахом» в Сочи (2 фото + 1 видео) Плата за страдания. Как Собчак помогла жертве ДТП с ее «Майбахом» в Сочи (2 фото + 1 видео) После поражения Фергюсон станцевал с капельницей После поражения Фергюсон станцевал с капельницей Российский марафонец пробежал 100 километров в своём доме Российский марафонец пробежал 100 километров в своём доме Конор Макгрегор съел сушёных пчёл и удивил поклонников, но только не русских Конор Макгрегор съел сушёных пчёл и удивил поклонников, но только не русских Фигуристки изо всех сил стараются не потолстеть на карантине Фигуристки изо всех сил стараются не потолстеть на карантине Камерунский боец ММА показал свою тренировку в стиле Ван Дамма Камерунский боец ММА показал свою тренировку в стиле Ван Дамма
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

29502



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
55
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Самый бедный и самый любимый президент современности
3
371
Самый бедный и самый любимый президент современности
Набирающие популярность в сообществах
Дикий внедорожник BMW, который отлично подойдет для главной роли в «Безумном Максе»
0
2
Дикий внедорожник BMW, который отлично подойдет для главной роли в «Безумном Максе»
Про больную голову, доверие и боязнь замкнутых пространств
0
3
Про больную голову, доверие и боязнь замкнутых пространств
Плата за страдания. Как Собчак помогла жертве ДТП с ее «Майбахом» в Сочи (2 фото + 1 видео)
Плата за страдания. Как Собчак помогла жертве ДТП с ее «Майбахом» в Сочи (2 фото + 1...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Оо, да...
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#картинки#Ynews#СССР#Приколы#фотографии#страна#наука
#фото#факты#история#Спорт#Россия#США#Олимпиада-2022#авто аварии#автомобили#новости
#интересно#прикол#интересное#ватермарк#дтп#аварии#познавательно#подборка#комментарии#норвегия

На что жалуетесь?

Вернуться