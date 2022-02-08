Российские тренеры и спортсмены стоя аплодировали американскому фигуристу

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Американский фигурист Нэтан Чен установил мировой рекорд, получив 113,97 балла в короткой программе на Олимпиаде в Пекине. Фигуриста поддержали российские тренеры и спортсмены, подарив ему бурные овации.
Трехкратный чемпион мира американец совершил прокат с четверным флипом, тройным акселем и каскадом четверной лутц – тройной тулуп, получив 113,97 балла. Красивейшее выступление оценили и наши участники Олимпиады. Они стоя аплодировали Чену.
Ранее лучшее достижение в короткой программе принадлежало двукратному олимпийскому чемпиону Юдзуру Ханю (111,82), сообщает Sports.ru.
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За Чена очень рада. Реально крутой чувак, имеющий в своем арсенале все квады. С ним почти невозможно бороться. Ну может только нашей Саше Трусовой с 5-ю квадами сие под силу
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Верно как наш шорт-трекист из ЮК?
Быстренько сменивший гражданство ради шанса попасть в сборную?
Американец, это национальность, вот только называются ею все кому не лень евреи, китайцы, негры и латиносы.
Хотя единственные Американцы, давно уже в резервациях.
А вот помимо бурятов в России, есть еще и исконно Русские люди.
И буряты, это часть России, территориально с ней объединенная.
А вот, если бы к нам приехало племя с Виргинских островов, то для меня было бы забавно называть их Россиянами
В данный момент он не АМЕРИКАНЕЦ,не КОНКУРЕНТ,не "Не наш,зараза этакий!
В данный момент это фигурист крайне высокого уровня.Который только что всем это наглядно доказал.