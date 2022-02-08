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Житель Ноябрьска устал от шумного соседа-меломана и вышел на тропу войны

Житель Ноябрьска устал от шумного соседа-меломана и вышел на тропу войны (3 фото)

Автор:
08 февраля 2022 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ноябрьск   замуровал   меломан   месть   монтажная пена   тропа войны   шумные соседи   
3574
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Способов мести соседу, который слушает музыку на повышенных децибелах, довольно много. Почему житель Ноябрьска решил расквитаться с меломаном именно таким способом, не ясно. Решение было импульсивным, и за него, конечно, придется расплачиваться. Но многие уверены, что мужик ни о чем не жалеет.

Любите ли вы музыку? А как часто слушаете ее на полной громкости? Жители многоэтажки в Ноябрьске много раз просили своего соседа использовать наушники или, по крайней мере, включать любимые композиции не так громко.


«Уже целый месяц жители одного из многоквартирного дома в Ноябрьске добиваются покоя в собственных квартирах. По их словам, в одну из квартир заехал молодой парень, квартиру он эту снимает, а хозяйка живет на другой квартире в соседнем районе. Несколько дней было спокойно, а вот через неделю начался «тихий» ужас. По словам собственников, парень включал у себя музыку на полную громкость, на неоднократные замечания вовсе не реагировал», — пишут в СМИ.


На замечания соседей новый жилец не реагировал, а полиция лишь разводила руками: музыка играет до 23.00, а значит - правила не нарушены. Наконец, когда в очередной раз меломан врубил систему, отец маленького ребенка, которого только-только уложили на дневной сон, рассверипел и решил действовать.


Сначала мужчина вырубил парню электрический счетчик, но это почему-то не помогло. Тогда сосед "обработал" дверь меломана монтажной пеной.


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Конечно, это был жест отчаяния, и соседу придется оплачивать ущерб, но, похоже, он совсем не раскаивается. Хотя в этой ситуации, как считают подписчики местного паблика в ВК, надо бы проверить хозяйку, сдавшую квартиру. Почему она не объяснила жильцу правила проживания в многоквартирном доме?


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Метки: Ноябрьск   замуровал   меломан   месть   монтажная пена   тропа войны   шумные соседи   
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Сергей Викторович Час назад
Да вообще странный закон - шуметь нельзя только после 23-00. Шуметь вообще надо запретить в любое время. Проживание в квартире - это компромиссный вариант, либо из-за денег (свой дом с участком обычно дороже стоит), либо из-за месторасположения (свой дом обычно находится дальше от школ, ТЦ, центра и т.д.). Раз это компромисс - то надо жить, не мешая никому. Также странное мнение что моя квартира - что хочу то и делаю. Если ваши действия не воздействуют на соседей - то делайте что хотите. А если от вас шум, вонь, курево - тогда это не только ваше дело. На самом деле это просто свинство в большинстве случаев. Парень слушает громкую музыку - а что мешает ему это делать в наушниках????? Компания хочет весело провести время - идите в кафе/ресторан/пивную/караоке - вариантов сейчас на любой вкус и кошелек. Но даже с шумом после 23-00 и то дело очень плохо, в первую очередь потому что нет механизма контроля и наказания за такой шум. 21 век на дворе - давно можно создать прибор, который крепится к потолку или стене, пломбируется, и который измеряют уровень шума. Шумят соседи - пишется заявления, проверятся показания прибора, выписывается нехилый штраф - бинго, сразу появится взаимоуважение, если без прибора это невозможно. А сейчас что? приходит участковый, что-то пишет, обходит соседей, записывает показания, пытается попасть в квартиру к шумным жителям - а они могут и не открывать дверь никому... Надо менять и закон и порядок наказания.
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824
asd 49 секунд назад
Музыка в квартире долго и громко может являться признаком, что в квартире - наркоманы.
Зря хозяйка и полиция не обращают на это внимание, помещение может со временем превратиться в притон.
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14k
Объект реальности 3 минуты назад
Вы можете орать, слушат музыку на полной громкости хоть круглые сутки, но это ваше право ограничено стенами вашей квартиры. А дальше начинается право соседей слушать тишину.
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−8
акушер 9 минут назад
заипали эти пенсионеры. одевайте кастюм "тройка" и в крематорий
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−16
Эдуард Сайфуллин 14 минут назад
Раз хозяйки по... на неудобства соседей от ее жильца, нужно проверить, законно ли она сдает свою квартирку. Платит ли налоги... И тд
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6k
Акакий 17 минут назад
у меня было круче сосед, в 12 часов ночи заводил перфоратор, минут 5 им работал и после этого трахался.
Вот не знаю что его в перфораторе заводило, но прям ритуал был. Благо из того дома на миллион квартир я сьехал.
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6k
SuperTroll Час назад
Про то что можно шуметь до 23-00 говорят тупые и ленивые участковые либо тупое быдло, которое не то что законов не читала, а вообще читать не умеет. По мимо закона о тишине есть еще ГОСТ и СНиП. Для жилой застройки допустимые значения уровней шума в дневное время суток не должны превышать 55 дБ по эквивалентному и 70 дБ по максимальным уровням шума.
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24k
SerGProS Час назад
у меня знакомый вообще электросваркой заварил. Говорит: шов пришелся в аккурат на всю дверь
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30k
Антон Час назад
Детишки днём спят, потом бегают, как бешенные кони до часу ночи. Знаем, проходили.
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38k
Лесли 🥰 Час назад
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491
Олег 2 часа назад
Замазывешь замочную скважину холодной сваркой и всего делов.
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491
Олег Жан Плов Лагман 45 минут назад
Клей расколупать можно. Со сваркой - стопроцентная замена замка либо личинки.
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491
Олег Жан Плов Лагман 38 минут назад
Сварка надёжней.
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491
Олег Vazari 6 минут назад
Как ты дверь потом закроешь? Тупая пакость на уровне дегенерата - е.б.а.т.ь. голову соседям музыкой или ещё чем.
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4k
Запускайте Берлагу! 2 часа назад
Ссылка m.youtube.com
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8k
Потапыч 2 часа назад
У меня вот соседи сверху с маленькими детьми, которые по выходным любят проснуться в 7-8 утра и бегают, топают по квартире, кидают игрушки на пол, катаются на пластиковых самокатах и все это отчётливо слышно через потолок. Спим с женой который год в берушах, ибо в единственные выходные выспаться совсем не возможно. Однажды пересекся с отцом этого семейства, говорю, у тебя дети по выходным совсем спать не любят, да? А он мне жизнерадостным голосом: Ну дак, молодая энергия!
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278
Take_Dimension dima423 Полчаса назад
Наказывать можно много проще, дети лишаются телефона, компьютера и телевизора. Остаются только обычные игрушки, книжки и т.д. если дальше продолжают капризничать срок увеличивается. Вместо каждого замечания +1 день. Они у меня это знают, поэтому когда я предупреждаю, что сейчас начну считать дни, все сразу прекращается. Самое большое было 6 дней у сына, 2 дня у дочки. Больше они так не хотят и ведут себя отлично ) но тут главное и самому не лажать, а заниматься с детьми и занятиями и играми... Когда ребенку скучно, конечно он начинает сам себя развлекать...
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278
Take_Dimension Алксандр Шевченко Полчаса назад
Ты дурачок совсем что ли? Ты кто и зачем мне это пишешь? У тебя проблемы какие то? Мне насрать дает тебе твой супруг или нет. Нахер ты мне это пишешь ты тут по ходу самый тупой...
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278
Take_Dimension Алксандр Шевченко 9 минут назад
Помоему тебе к врачу надо... У тебя с головкой плохо, ты зачем мне все это пишешь и оскорбляешь? Я тебе что сделал? Или ты всех людей спонтанно оскорбляешь? Пишешь мне зачем то свои проблемы, мне как бы насрать, что у тебя там происходит.
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278
Take_Dimension Алксандр Шевченко Минуту назад
Я смотрю ты совсем конченный, тебе видимо по жизни зяняться нечем, сидишь тут минусишь записи, ты правда думаешь, что меня это как то заденет? По ходу это тебе жена не дает, раз ты такой не удовлетворённый... Вроде взрослый мальчик, а сам ведешь себя как дитя, оскорбляешь людей просто так, пишешь всем какую то ересь. А дитей ты бьешь по ходу дела... Помоему ты как раз такой неадекватный родитель. Как тут писали уже маленькое говно вырастает в большое говно. Это про тебя... Так что запихни свое говно себе обратно поглубже. Тут всем насрать на твои капризули...
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9k
Кенвуд 2 часа назад
Нерадивых соседей нужно ставить на место, иначе будешь всю жизнь терпеть. А способы усмирения найдутся, только подумать надо.
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5k
Денис Колосов 2 часа назад
На выдуманное похоже.. Кроме как до 23, шуметь нельзя и с 13 до 15..я музыку в наушниках слушаю, но с неадекватными соседями, которым всё мерещится, музыка, дебош и т. д, сталкивался... Вечно сующих носы в чужие дела.. А что ребёнок плачет, а что ребёнок бегает и смеётся, вызывает участкового, что нас из кровати вытаскивает, с притензией, что у нас пьянка.. В то время, как я жена и ребёнок, давно спали...
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