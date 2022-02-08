Житель Ноябрьска устал от шумного соседа-меломана и вышел на тропу войны

Любите ли вы музыку? А как часто слушаете ее на полной громкости? Жители многоэтажки в Ноябрьске много раз просили своего соседа использовать наушники или, по крайней мере, включать любимые композиции не так громко.





«Уже целый месяц жители одного из многоквартирного дома в Ноябрьске добиваются покоя в собственных квартирах. По их словам, в одну из квартир заехал молодой парень, квартиру он эту снимает, а хозяйка живет на другой квартире в соседнем районе. Несколько дней было спокойно, а вот через неделю начался «тихий» ужас. По словам собственников, парень включал у себя музыку на полную громкость, на неоднократные замечания вовсе не реагировал», — пишут в СМИ.





На замечания соседей новый жилец не реагировал, а полиция лишь разводила руками: музыка играет до 23.00, а значит - правила не нарушены. Наконец, когда в очередной раз меломан врубил систему, отец маленького ребенка, которого только-только уложили на дневной сон, рассверипел и решил действовать.





Сначала мужчина вырубил парню электрический счетчик, но это почему-то не помогло. Тогда сосед "обработал" дверь меломана монтажной пеной.



