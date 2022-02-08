Житель Ноябрьска устал от шумного соседа-меломана и вышел на тропу войны

Способов мести соседу, который слушает музыку на повышенных децибелах, довольно много. Почему житель Ноябрьска решил расквитаться с меломаном именно таким способом, не ясно. Решение было импульсивным, и за него, конечно, придется расплачиваться. Но многие уверены, что мужик ни о чем не жалеет.
Любите ли вы музыку? А как часто слушаете ее на полной громкости? Жители многоэтажки в Ноябрьске много раз просили своего соседа использовать наушники или, по крайней мере, включать любимые композиции не так громко.
«Уже целый месяц жители одного из многоквартирного дома в Ноябрьске добиваются покоя в собственных квартирах. По их словам, в одну из квартир заехал молодой парень, квартиру он эту снимает, а хозяйка живет на другой квартире в соседнем районе. Несколько дней было спокойно, а вот через неделю начался «тихий» ужас. По словам собственников, парень включал у себя музыку на полную громкость, на неоднократные замечания вовсе не реагировал», — пишут в СМИ.
На замечания соседей новый жилец не реагировал, а полиция лишь разводила руками: музыка играет до 23.00, а значит - правила не нарушены. Наконец, когда в очередной раз меломан врубил систему, отец маленького ребенка, которого только-только уложили на дневной сон, рассверипел и решил действовать.
Сначала мужчина вырубил парню электрический счетчик, но это почему-то не помогло. Тогда сосед "обработал" дверь меломана монтажной пеной.
Конечно, это был жест отчаяния, и соседу придется оплачивать ущерб, но, похоже, он совсем не раскаивается. Хотя в этой ситуации, как считают подписчики местного паблика в ВК, надо бы проверить хозяйку, сдавшую квартиру. Почему она не объяснила жильцу правила проживания в многоквартирном доме?
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Зря хозяйка и полиция не обращают на это внимание, помещение может со временем превратиться в притон.
Вот не знаю что его в перфораторе заводило, но прям ритуал был. Благо из того дома на миллион квартир я сьехал.
Они, в свою очередь, закреплены в СанПиН 2.1.2.2645-10, где в разделе 4 указано, что федеральное ночное время это период суток с 23 часов вечера до 7 часов утра. Там же закрепляются предельно допустимые уровни громкости:
в многоквартирном доме (МКД) 55 дБа днем и 45 дБа ночью;
на прилегающей к МКД территории 70 дБа днем, 60 дБа ночью.
Власти субъектов могут вводить ответственность для обеспечения покоя и тишины граждан, вправе изменять периоды ночного и дневного времени, определять, что именно является шумом, какие могут быть исключения.