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Как сделать ремонт и не довести соседей до белого каления

Как сделать ремонт и не довести соседей до белого каления (5 фото)

Автор:
12 января 2022 17:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: дом. квартира   отделка   полезно   ремонт   шумные соседи   
1147
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Несколько простых советов, которые помогут сделать ремонт, не мешая другим.

У каждого в жизни наступает момент, когда надо делать ремонт квартиры. Изначально работы могут планироваться только косметические, однако со временем количество разнообразных доделок и переделок увеличивается. Ведь нет предела совершенству.

В итоге легкая косметика может превратиться в настоящий ад как для самого хозяина квартиры, так и для его соседей. Часто они вынуждены слушать звуки дрели 24/7 и наблюдать огромное количество мусора в подъезде.

Однако все же есть способы не раздражать всех своим бурным полетом фантазии, а также уменьшить негодование соседей за счет простых правил и элементарной вежливости.

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Первым шагом будет изучение законодательства. Здесь, как минимум, нужно брать в расчет закон о тишине.

Закон о шуме в Российской Федерации определяет часы, в которые можно петь, громко смотреть телевизор, шумно говорить. Однако, если в квартире проходит ремонт, правила отличаются.

Строительные работы можно проводить с 9 утра до 19 часов вечера. С 13 до 15 - тихий час.

Правила для новых домов (считаются такими в течение 1,5 года с момента ввода в эксплуатацию) отличаются. В них можно заниматься ремонтом с 7 утра до 23 часов вечера без перерыва на тихий час.

За нарушение данных правил грозит штраф: от 5 до 50 тысяч рублей для физических лиц и от 50 до 150 - для юридических.

Нужно четкое понимание, когда можно шуметь, а когда не стоит. Например, в выходные обычно все соседи находятся дома и хотят отдохнуть, так что какие-либо работы лучше проводить в будние дни, пока люди находятся на работе.

Также стоит обойти все квартиры и, если вы только въехали, познакомиться с соседями и выйти на диалог. Также узнать, может быть, в доме кто-то делает ремонт помимо вас.


Возможно, у живущих рядом с вами людей будут какие-то пожелания относительно времени, когда шум приемлем.

Также стоит прийти к консенсусу с семьями с детьми, а также уточнить, в какое время они ложатся спать. Стоит уточнить и когда обеденный сон у ребенка, когда он ходит в детский сад.

Если же соседи против ремонта, то они могут вызвать полицию или даже обратиться в суд. В таком случае вам надо знать свои права и объяснить, что в указанное законом время вы можете творить с квартирой все, что захотите.

Надо учесть, что любой ремонт не обходится без вывоза мусора или завоза строительных материалов.

Стоит заранее определиться, где именно в квартире будет импровизированный склад как строительных отходов, так и свежепривезенных материалов.

Также заранее надо узнать о расценках строительного контейнера (около 7 тысяч рублей) и учесть, что размер контейнера достаточно велик. Ведь для отходов вам потребуются отдельные контейнеры: обычный не подойдет — так вы нарушите законодательство.

Контейнер будет предоставлен на несколько часов, после чего компания, которая вам его предоставила, увезет его вместе с вашим мусором.

Согласно статье 8.1. КоАП РФ строительный мусор запрещается выбрасывать в уличный контейнер или мусоропровод. Штраф за нарушение составит от 5 до 40 тысяч рублей для физических лиц, юридическим же до 200 тысяч.

Если вы хотите использовать деньги рационально, нужно дождаться, пока мусор скопится в нужном объеме, чтобы полностью заполнить контейнер.


На будущее необходимо также учесть, что лестничная клетка, как и лифты — это общественная территория. При выносе мусора или вносе строительных материалов вы можете испачкать подъезд, оставить какие-либо строительные отходы.

Поэтому надо не забывать убираться за собой и поддерживать общественную территорию в чистоте, дабы избежать конфликтных ситуаций, о чем сказано в постановлении Правительства России от 25 апреля 2012 г. №390 (нарушение санитарно-гигиенических норм, помеха уборке, распространение пыли и инфекции).

Ваш ремонт – это ваши проблемы, и остальные не должны страдать из-за вашего хлама.

Ну и главное – в любой ситуации надо оставаться человеком и, если вас попросят о чем-то, например, не шуметь в определенное время, стоит выполнить просьбу.

Именно из-за того, что некоторые жильцы игнорируют при ремонте соседей и появляется множество проблем, скандалов и разборок, которые могут привести к вызову полиции и штрафам.

Но если вы будете придерживаться простых правил, упомянутых выше, возможно, вам удастся избежать большей части проблем, которые могут возникнуть во время ремонта.

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Метки: дом. квартира   отделка   полезно   ремонт   шумные соседи   
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17k
MarkovAlexandr Час назад
Возможно, у живущих рядом с вами людей будут какие-то пожелания относительно времени, когда шум приемлем.
Также стоит прийти к консенсусу с семьями с детьми, а также уточнить, в какое время они ложатся спать. Стоит уточнить и когда обеденный сон у ребенка, когда он ходит в детский сад.

Тогда можно вообще не пытаться начинать ремонт, жить в голой бетонной коробке и объяснять, что это стиль минимализм.
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1k
Иван 20 минут назад
Как правило больше всего жалуются те, кто сам любит обсинячиться и побуянить в выходные и по ночам. Всех лесом .
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29k
АнтонПолднев 2 часа назад
Ну внесу 5 копеек. "Как сделать ремонт не мешая соседям"
1. Купить дом.
2. Никак.
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