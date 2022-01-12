Как сделать ремонт и не довести соседей до белого каления

Первым шагом будет изучение законодательства. Здесь, как минимум, нужно брать в расчет закон о тишине.



Закон о шуме в Российской Федерации определяет часы, в которые можно петь, громко смотреть телевизор, шумно говорить. Однако, если в квартире проходит ремонт, правила отличаются.



Строительные работы можно проводить с 9 утра до 19 часов вечера. С 13 до 15 - тихий час.



Правила для новых домов (считаются такими в течение 1,5 года с момента ввода в эксплуатацию) отличаются. В них можно заниматься ремонтом с 7 утра до 23 часов вечера без перерыва на тихий час.



За нарушение данных правил грозит штраф: от 5 до 50 тысяч рублей для физических лиц и от 50 до 150 - для юридических.



Нужно четкое понимание, когда можно шуметь, а когда не стоит. Например, в выходные обычно все соседи находятся дома и хотят отдохнуть, так что какие-либо работы лучше проводить в будние дни, пока люди находятся на работе.



Также стоит обойти все квартиры и, если вы только въехали, познакомиться с соседями и выйти на диалог. Также узнать, может быть, в доме кто-то делает ремонт помимо вас.



Возможно, у живущих рядом с вами людей будут какие-то пожелания относительно времени, когда шум приемлем.