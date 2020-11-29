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Разоблачение Instagram: красотки, которые оказались простыми пользователями Фотошопа

Разоблачение Instagram: красотки, которые оказались простыми пользователями Фотошопа (16 фото)

Автор:
29 ноября 2020 19:56
Сообщество : Юмор
Метки: Instagram   девушки   красотки   прикол   смех   эскортиницы   юмор   
6762
16
Героини данного поста упали в грязь лицом, да так смачно, что забрызгали жижей всех своих подписчиков. Это надо было так спалиться....
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Метки: Instagram   девушки   красотки   прикол   смех   эскортиницы   юмор   
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1k
Homer Полчаса назад
+ За цитату Маяковского. В точку.
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48k
smakido 15 минут назад
На что девушки рассчитывают,используя фотошоп? Ведь обман рано или поздно раскроется !
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20k
Russo Turisto 22 минуты назад
Разоблачение Instagram: красотки, которые оказались простыми пользователями Фотошопа
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−56
Alisher Alisher Полчаса назад
Не очень пост, и так понятно все это
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1k
Никита 55 минут назад
Напомнило:Рентген показал,что у Вас сломано ребро,но вы не волнуйтесь,мы подкорректировали с помощью Фотошопа.
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382
... Час назад
жалкое зрелище..
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7k
kaboza Час назад
Разоблачение Instagram: красотки, которые оказались простыми пользователями Фотошопа
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5k
maclay Час назад
Это Сафонова и Орбакайте, что с ними не так ?
Это Сафонова и Орбакайте, что с ними не так ?
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