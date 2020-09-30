Американцу грозит 2 года тайской тюрьмы за негативный отзыв на TripAdvisor

37-летний учитель из США Уэсли Барнс, проживающий в Таиланде, может на два года попасть за решетку за комментарии, оставленные в Сети. Барнсу не понравилось обслуживание на одном из курортов, о чем он написал несколько критических отзывов. Владельцы туристического отеля подали на него в суд за клевету.
Уэсли Барнс опубликовал критический обзор тайского курорта Sea View Resort на TripAdvisor и еще нескольких ресурсах. Отель подал иск против Барнса, и если суд посчитает претензии обоснованными, мужчину посадят в тюрьму на два года и оштрафуют на 6300 долларов.
Барнса арестовали 18 сентября и пару дней он уже провел за решеткой, пока его не выпустили под залог. Он утверждает, что ничего порочащего в своих отзывах не писал, а администрация отеля уверена в обратном.
Барнс останавливался в этом отеле на острове Ко Чанг в июне. Что-то ему там очень не понравилось, потому что он начал публиковать нелестные отзывы, обвиняя Sea View Resort в "современном рабстве" и в плохом отношении сотрудников к гостям.
Барнс останавливался в этом отеле на острове Ко Чанг в июне. Что-то ему там очень не понравилось, потому что он начал публиковать нелестные отзывы, обвиняя Sea View Resort в "современном рабстве" и в плохом отношении сотрудников к гостям.
Руководство отеля, со своей стороны, заявило, что его отзывы нанесли ущерб репутации отеля, поскольку он разместил их на нескольких сайтах. И обвинило Барнса в том, что во время своего пребывания не заплатил штраф за алкоголь, из-за чего и поссорился с персоналом отеля. А потом уже начал пакостить в Сети.
А дело было так: Барнс с другом распивали джин на пляже возле ресторана отеля. Потом они решили поесть в ресторане, прихватив бутылку с собой. Персонал сообщил им, что в этом случае нужно заплатить "пробочный сбор" в размере 500 бат (15,80 долларов США). Это обычная практика, но Барнс и его друзья сочли себя оскорбленными таким требованием.
"Мы взяли джин с собой в ресторан, там мы выпили только один стакан, - говорит Барнс. - Немножко пожаловались официантке, и все. Никто никому не грубил и никого не оскорблял. В конце концов мой друг сказал, что заплатит эти 500 бат. К нам подошел менеджер и прочитал целую лекцию о том, почему нужно платить пробочный сбор. Он говорил на повышенных тонах, ну и я ему ответил. Денег за пронос алкоголя с нас не взяли".
Однако послевкусие, видимо, осталось, - иначе зачем тогда публиковать критические отзывы об отеле?
В итоге Барнса 18 сентября арестовала иммиграционная полиция по месту работы, затем его привезли на Ко Чанг и заключили в местную тюрьму. Через два дня выпустили под залог, но вскоре ему предстоит судебное разбирательство. "Это было страшно, - говорит Барнс. - Я попал в местную тюрьму в Трате. Там были люди, отсидевшие по 25 лет. Я встретил там шведского парня, который 16 раз ударил человека ножом на острове Ко Чанг. Излишне говорить, что это жуткое место. Мне пришлось заплатить 100 000 бат (3200 долларов), чтобы меня выпустили".
Суд состоится 6 октября и американец очень надеется, что в тюрьму его все-таки не посадят. Он уже связался с посольством США, просил помощи. И сказал также, что готов договариваться и решать проблему с отелем. Дело еще и в том, что вся эта история подпортила ему реноме в стране, которую он любит и где хотел бы остаться. Теперь это, мягко говоря, под вопросом.
А дело было так: Барнс с другом распивали джин на пляже возле ресторана отеля. Потом они решили поесть в ресторане, прихватив бутылку с собой. Персонал сообщил им, что в этом случае нужно заплатить "пробочный сбор" в размере 500 бат (15,80 долларов США). Это обычная практика, но Барнс и его друзья сочли себя оскорбленными таким требованием.
"Мы взяли джин с собой в ресторан, там мы выпили только один стакан, - говорит Барнс. - Немножко пожаловались официантке, и все. Никто никому не грубил и никого не оскорблял. В конце концов мой друг сказал, что заплатит эти 500 бат. К нам подошел менеджер и прочитал целую лекцию о том, почему нужно платить пробочный сбор. Он говорил на повышенных тонах, ну и я ему ответил. Денег за пронос алкоголя с нас не взяли".
Однако послевкусие, видимо, осталось, - иначе зачем тогда публиковать критические отзывы об отеле?
В итоге Барнса 18 сентября арестовала иммиграционная полиция по месту работы, затем его привезли на Ко Чанг и заключили в местную тюрьму. Через два дня выпустили под залог, но вскоре ему предстоит судебное разбирательство. "Это было страшно, - говорит Барнс. - Я попал в местную тюрьму в Трате. Там были люди, отсидевшие по 25 лет. Я встретил там шведского парня, который 16 раз ударил человека ножом на острове Ко Чанг. Излишне говорить, что это жуткое место. Мне пришлось заплатить 100 000 бат (3200 долларов), чтобы меня выпустили".
Суд состоится 6 октября и американец очень надеется, что в тюрьму его все-таки не посадят. Он уже связался с посольством США, просил помощи. И сказал также, что готов договариваться и решать проблему с отелем. Дело еще и в том, что вся эта история подпортила ему реноме в стране, которую он любит и где хотел бы остаться. Теперь это, мягко говоря, под вопросом.
Судебный иск против Барнса и один из его критических отзывов в Сети
Отзыв гласит: "Персонал вел себя недружелюбно. Никто не улыбался. Менеджер ресторана был очень груб и высокомерен. Он из Чешской Республики. Есть другие отели, где персонал гораздо дружелюбнее к посетителям. Избегайте этого места, будто это сам Коронавирус!"
В одном из других отзывов Барнс утверждает, что видел, как тот же менеджер кричал и проявлял чрезмерную агрессию по отношению к тайскому сотруднику, что дает право обвинить отель в "современном рабстве".
В Sea View Resort заявили, что судебный иск был подан только потому, что Барнс написал не один, а несколько отзывов на разных сайтах за последние несколько недель.
В отеле заявили: "Мы решили подать жалобу, чтобы она стала сдерживающим фактором, поскольку мы понимали, что он может продолжать писать отрицательные отзывы и не остановится. Он оставил сфабрикованные истории в своих обзорах на TripAdvisor и Google, которые включали в себя ксенофобские коннотации, обвинения в рабстве и даже комментарии, которые могли ввести читателей в заблуждение - вроде ассоциации нашего отеля с коронавирусом. Он публиковал обзоры с разницей в 1-2 недели с очевидными клеветническими намерениями. Несмотря на многочисленные попытки связаться с ним, чтобы разрешить эту проблему мирным путем в течение более месяца, он решил полностью нас игнорировать. На электронные письма и сообщения он начал отвечать только после того, как был уведомлен властями о нашей жалобе".
В одном из других отзывов Барнс утверждает, что видел, как тот же менеджер кричал и проявлял чрезмерную агрессию по отношению к тайскому сотруднику, что дает право обвинить отель в "современном рабстве".
В Sea View Resort заявили, что судебный иск был подан только потому, что Барнс написал не один, а несколько отзывов на разных сайтах за последние несколько недель.
В отеле заявили: "Мы решили подать жалобу, чтобы она стала сдерживающим фактором, поскольку мы понимали, что он может продолжать писать отрицательные отзывы и не остановится. Он оставил сфабрикованные истории в своих обзорах на TripAdvisor и Google, которые включали в себя ксенофобские коннотации, обвинения в рабстве и даже комментарии, которые могли ввести читателей в заблуждение - вроде ассоциации нашего отеля с коронавирусом. Он публиковал обзоры с разницей в 1-2 недели с очевидными клеветническими намерениями. Несмотря на многочисленные попытки связаться с ним, чтобы разрешить эту проблему мирным путем в течение более месяца, он решил полностью нас игнорировать. На электронные письма и сообщения он начал отвечать только после того, как был уведомлен властями о нашей жалобе".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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