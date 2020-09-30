Американцу грозит 2 года тайской тюрьмы за негативный отзыв на TripAdvisor

Руководство отеля, со своей стороны, заявило, что его отзывы нанесли ущерб репутации отеля, поскольку он разместил их на нескольких сайтах. И обвинило Барнса в том, что во время своего пребывания не заплатил штраф за алкоголь, из-за чего и поссорился с персоналом отеля. А потом уже начал пакостить в Сети.



А дело было так: Барнс с другом распивали джин на пляже возле ресторана отеля. Потом они решили поесть в ресторане, прихватив бутылку с собой. Персонал сообщил им, что в этом случае нужно заплатить "пробочный сбор" в размере 500 бат (15,80 долларов США). Это обычная практика, но Барнс и его друзья сочли себя оскорбленными таким требованием.



"Мы взяли джин с собой в ресторан, там мы выпили только один стакан, - говорит Барнс. - Немножко пожаловались официантке, и все. Никто никому не грубил и никого не оскорблял. В конце концов мой друг сказал, что заплатит эти 500 бат. К нам подошел менеджер и прочитал целую лекцию о том, почему нужно платить пробочный сбор. Он говорил на повышенных тонах, ну и я ему ответил. Денег за пронос алкоголя с нас не взяли".



Однако послевкусие, видимо, осталось, - иначе зачем тогда публиковать критические отзывы об отеле?



В итоге Барнса 18 сентября арестовала иммиграционная полиция по месту работы, затем его привезли на Ко Чанг и заключили в местную тюрьму. Через два дня выпустили под залог, но вскоре ему предстоит судебное разбирательство. "Это было страшно, - говорит Барнс. - Я попал в местную тюрьму в Трате. Там были люди, отсидевшие по 25 лет. Я встретил там шведского парня, который 16 раз ударил человека ножом на острове Ко Чанг. Излишне говорить, что это жуткое место. Мне пришлось заплатить 100 000 бат (3200 долларов), чтобы меня выпустили".



Суд состоится 6 октября и американец очень надеется, что в тюрьму его все-таки не посадят. Он уже связался с посольством США, просил помощи. И сказал также, что готов договариваться и решать проблему с отелем. Дело еще и в том, что вся эта история подпортила ему реноме в стране, которую он любит и где хотел бы остаться. Теперь это, мягко говоря, под вопросом.