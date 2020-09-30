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Американцу грозит 2 года тайской тюрьмы за негативный отзыв на TripAdvisor

Американцу грозит 2 года тайской тюрьмы за негативный отзыв на TripAdvisor (4 фото)

Автор:
30 сентября 2020 15:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Отель   и такое бывает   негативные отзывы   негативный комментарий   постоялец   судебное разбирательство   таиланд   
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37-летний учитель из США Уэсли Барнс, проживающий в Таиланде, может на два года попасть за решетку за комментарии, оставленные в Сети. Барнсу не понравилось обслуживание на одном из курортов, о чем он написал несколько критических отзывов. Владельцы туристического отеля подали на него в суд за клевету.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Отель   и такое бывает   негативные отзывы   негативный комментарий   постоялец   судебное разбирательство   таиланд   
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7  комментариев
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721
Афраний 3 часа назад
Я когда-то написал на Фишках,в теме про Таиланд.Жена хотела туда,но я нарассказывал ей реалии Таиланда,она и передумала.Меня заминусовали,типа ты должен знать традиции и обычаи страны,в которую едешь.Согласен,но только не в Таиланд.Как по мне,из Афганистана больше шансов вернутся домой,чем гнить в тайской тюрьме.
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Sanar Афраний 2 часа назад
Да в любой стране/республике необходимо знать особенности, просто вести себя нужно как человек а не животина из клетки и будет к тебе нормальное отношение.
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Афраний 12 минут назад
Больше в посты про Таиланд,никогда не буду заходить.
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