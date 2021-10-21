Ла-Гарроча - "вулканический" испанский райончик

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Испанская Коста-Брава известна своими пляжами и живописной береговой линией, но здесь есть еще один бриллиант - местечко Ла-Гарроча. Здесь пролегает вулканическая зона с 40 вулканическими конусами, и здесь можно увидеть более 20 замерших потоков лавы.
Район Ла-Гарроча входит в испанскую провинцию Жирона. Здесь находятся 40 вулканических конусов и более 20 замерших потоков лавы. Интересная особенность региона - внутри кратера одного из вулканов, Санта-Маргарида, расположена небольшая церковь, датирующаяся 12 веком. Говорят, ее разрушило землетрясение в Каталонии в 1428 году, а восстановили ее только в 19 веке.
С момента извержения ныне потухшего вулкана Санта-Маргарида прошло 11 000 лет. Он находится на высоте 766 метров над уровнем моря, и открыт для туристов. На специальном автобусе можно добраться до разных пеших троп у вулкана, пробраться прямо в кратер, и побродить по нему, исследуя вулканические породы и лаву, накопившиеся после извержений.
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Еще одно живописное место - буковый лес Фагеда-д'эн-Жорда, где деревья растут из "вулканической" почвы. Также в природном парке есть вулкан Кроскат - крупнейший на Пиренейском полуострове, чья высота составляет 786 метров. Когда-то он использовался в качестве карьера - поэтому кажется, что часть вулкана будто срезана.
Вулкан Кроскат - крупнейший на Пиренейском полуострове, высотой 786 метров
Многие туристы остаются в Ла-Гарроче на несколько дней, чтобы исследовать все красоты. Они проводят ночь в основном в соседнем городе Олот, а на следующий день отправляются в не менее захватывающий и живописный город - Кастельфольит-де-ла-Рока. Город построен на огромной базальтовой скале высотой более 50 м, которая образовалась в результате наслоения двух потоков лавы. Вулканические породы использовали даже при строительстве города - базальт здесь можно увидеть на пешеходных дорожках и в декоративных элементах зданий.
Завершающий пункт в путешествии по вулканическому региону - Санта-Пау, средневековая деревня с узкими мощеными улочками, монастырями и готической церковью. Каждый январь здесь проводится грандиозный гастрономический фестиваль, посвященный "fesol" - разновидности бобов, выращенных на вулканической почве.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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