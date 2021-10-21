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Ла-Гарроча - "вулканический" испанский райончик

Ла-Гарроча - "вулканический" испанский райончик (19 фото)

Автор:
21 октября 2021 08:30
Сообщество : Путешествия
Метки: travel   в мире   испания   красиво   мир   природа   путешествия   туризм   
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Испанская Коста-Брава известна своими пляжами и живописной береговой линией, но здесь есть еще один бриллиант - местечко Ла-Гарроча. Здесь пролегает вулканическая зона с 40 вулканическими конусами, и здесь можно увидеть более 20 замерших потоков лавы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: travel   в мире   испания   красиво   мир   природа   путешествия   туризм   
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