Ла-Гарроча - "вулканический" испанский райончик

Многие туристы остаются в Ла-Гарроче на несколько дней, чтобы исследовать все красоты. Они проводят ночь в основном в соседнем городе Олот, а на следующий день отправляются в не менее захватывающий и живописный город - Кастельфольит-де-ла-Рока. Город построен на огромной базальтовой скале высотой более 50 м, которая образовалась в результате наслоения двух потоков лавы. Вулканические породы использовали даже при строительстве города - базальт здесь можно увидеть на пешеходных дорожках и в декоративных элементах зданий.