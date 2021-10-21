10 мистических мест в России

На Сахалине есть скала Сивучья, вокруг которой бушует море. Сказывают, что в прежние времена скала погубила немало кораблей, которые натыкались на нее в сумерках и разбивались о камни. Один японец решил нарушить «гиблую» традицию и построил на скале маяк, который стал освещать путь и предупреждать моряков об опасности. Но в чем же тут мистика? Сахалинцы уверены, что человек с добрым сердцем услышит на скале странный шум и может даже увидеть призраков погибших матросов, а вот люди со злыми помыслами попадут без вести и никогда не вернутся домой. Но даже такие пугающие предсказания не останавливают туристов, которых с каждым годом все больше.

Ловозеро