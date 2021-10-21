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10 мистических мест в России

10 мистических мест в России (11 фото)

Автор:
21 октября 2021 08:48
Сообщество : Путешествия
Метки: Россия   красота   места   мистика   природа   путешествия   фото   
357
11

Одни называют их местами силы, другие — мистическими, а третьи — сакральными. О 10 подобных локациях мы расскажем в этой статье.

Россия — это огромная страна со своей особой культурой и энергетикой. Но замечали ли вы, что в одних местах чувствуется покой и умиротворение, а в других холодок бежит по коже и внутри зарождается чувство необъяснимой тревоги или напряжения? В России существует ряд мест, которые могут вызывать у людей странные чувства и впечатления.


Гора Белуха

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Это одна из алтайских гор, которая, по местным поверьям, скрывает вход в загадочную страну Шамбалу. Даже если вы не особо склонны верить в сказки, то подъем на гору может принести массу удовольствия, ведь считается что только храбрый сердцем и сильный духом может преодолеть тяжелый путь в суровых алтайских горах.


Маяк Анива

На Сахалине есть скала Сивучья, вокруг которой бушует море. Сказывают, что в прежние времена скала погубила немало кораблей, которые натыкались на нее в сумерках и разбивались о камни. Один японец решил нарушить «гиблую» традицию и построил на скале маяк, который стал освещать путь и предупреждать моряков об опасности. Но в чем же тут мистика? Сахалинцы уверены, что человек с добрым сердцем услышит на скале странный шум и может даже увидеть призраков погибших матросов, а вот люди со злыми помыслами попадут без вести и никогда не вернутся домой. Но даже такие пугающие предсказания не останавливают туристов, которых с каждым годом все больше.


Ловозеро

Оно располагается на Кольском полуострове и склонно вызывать у людей панику и страх. Как говорят жители Мурманской области, на маленьком островке в центре озера саамы вызывали духов и проводили шаманские обряды. Они призвали нечто, что приводит людей в паническое состояние, а также губит туристов. Научные экспедиции не раз пытались опровергнуть народные байки, и доказали, что сильные волны в озере и очень переменная погода могут переворачивать лодки с туристами. А вот откуда появляется массовый психоз — пока загадка.


Шушморское урочище

Это своего рода Бермудский треугольник в лесу Владимирской области. Говорят, что там без вести пропадают люди, а стрелки компаса всегда отклоняются и показывают неверные направления.


Бесов нос

Карелия — прекрасная часть России, где природа настолько живописная и умиротворяющая, что время пролетает незаметно. Но есть одно местечко на Онежском озере, где люди и впрямь говорят об изменении времени, особой энергетике и таинственной силе, которая заставляет выходить из строя всю технику. Это камни, на которых изображены старинные рисунки — петроглифы III тысячелетия до н. э. Самое знаменитое изображение напоминает беса, откуда и появилось название локации.


Молебский треугольник

Это русская «Зона 51», которая располагается на границах двух областей: Пермской и Свердловской. Согласно поверьям местных жителей, в прежние времена эти земли населял народ манси, который устраивал жертвоприношения в этих лесах. Сейчас же путники уверяют, что в зоне треугольника случаются необъяснимые происшествия, а некоторые даже видят НЛО и чьи-то силуэты в ночи. Однако местные жители вовсе не отговаривают любителей острых ощущений посетить локацию, наоборот, они создали специальный маршрут, который включает в себя самые жуткие места Молебского треугольника и поставили забавный памятник пришельцу в селе Молебка.


Медведицкая гряда

Это еще одна «инопланетная зона» в России, которая находится между Саратовской и Волгоградской областями. Местные жители обходят гряду стороной, а вот туристов влечет жуткая атмосфера: корявые деревья, поляны без травы, подземные тоннели и пещеры. Многие, кто побывал на гряде, рассказывают, как там бьют молнии даже в ясную погоду, стрелки часов останавливаются, а в небе вспыхивают таинственные огоньки и появляются миражи.


Долина приведений

Склоны горы Демерджи в Крыму часто окутаны таким сильным туманом, что она кажется туристам чем-то сверхъестественным и пугающим. Из-за движения тумана и ветра создается впечатление, что и сами горы могут двигаться, а гул, который проносится над камнями, напоминает вой или плач. Место прозвали Долиной приведений, но ничто не может остановить бесстрашных туристов побывать там.


Соловецкие лабиринты

Острова в Белом море сильно бы впечатлили мастера ужаса Стивена Кинга, ведь там есть все, что он любит описывать в своих книгах: загадочные древние лабиринты, которые заманивают души, плач невидимых существ посреди ночи, мистические огни, что исчезают так же внезапно, как появляются, а еще большая вероятность встретить призрака. Радует одно: местные жители уверяют, что все привидения Соловецких островов — мирные. Занятно, но страшилки не останавливают желающих посетить лабиринты, ведь туристы верят в самое главное сказание: любой человек может обрести там вечную жизнь.


Кашкулакская пещера

Хакасия и без того полна легенд и тайн, но особый шарм ей придает пещера, где, по заверениям местных жителей, обитает дух Белого Шамана. 2000 лет назад он и его народ приносили жертв во славу своим богам, а сажа и копоть от сожжения их тел до сих пор покрывают стены грота. Говорят, что люди пропадают там без вести, а некоторые видят странные видения. Ученые стараются опровергнуть это и твердят о вредных газах, которые скапливаются в пещере и вызывают галлюцинации, но и они не могут точно доказать свою теорию.

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Метки: Россия   красота   места   мистика   природа   путешествия   фото   
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ПравдаРуб 48 минут назад
Вот мистические места в России.
____________________________________

Вот мистические места в России. ____________________________________
Вот мистические места в России. ____________________________________
Вот мистические места в России. ____________________________________
Вот мистические места в России. ____________________________________
Вот мистические места в России. ____________________________________
Вот мистические места в России. ____________________________________
Вот мистические места в России. ____________________________________
Вот мистические места в России. ____________________________________
Вот мистические места в России. ____________________________________
Вот мистические места в России. ____________________________________
Вот мистические места в России. ____________________________________
Вот мистические места в России. ____________________________________
Вот мистические места в России. ____________________________________
Вот мистические места в России. ____________________________________
Вот мистические места в России. ____________________________________
Вот мистические места в России. ____________________________________
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