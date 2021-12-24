Девочки-красавицы советского кино: какими они стали

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Детские советские фильмы - это прекрасный вклад в культуру нашего кинематографа.
Для детей снимали действительно хорошие картины, которые с удовольствием смотрели и взрослые тоже. А сотни мальчишек влюблялись в этих экранных красавиц и мечтали встретиться с ними. Как же сложилась судьба этих девочек?
Надежда Горшкова
Клава Климкова из фильма "В моей смерти прошу винить Клаву К." После выхода картины Надя в свои 17 лет стала настоящей любимицей СССР, несмотря на то, что ее роль сложно назвать только положительной.
Надежде 59 лет. Она успела пожить в Англии и Америке, потом вернулась в Россию, отучилась на критика. Сейчас она продюсер и у нее двое детей. Дочь актрисы тоже решила связать свою жизнь с кино.
Надежде 59 лет. Она успела пожить в Англии и Америке, потом вернулась в Россию, отучилась на критика. Сейчас она продюсер и у нее двое детей. Дочь актрисы тоже решила связать свою жизнь с кино.
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Анна Плисецкая
Племянница самой Майи Плисецкой и хореографа Азария Плисецкого. В 11 лет она сыграла Джейн Бэнкс в фильме "Мэри Поппинс, до свидания". Но девочка после выхода фильма не стала продолжать актерскую карьеру. Анна, как и ее невероятная тетя, стала балериной. Сейчас ей 50 лет.
Наталья Седых
На сказке "Морозко" росли и советские дети, и российские. Он смешной и актуальный до сих пор. Красавицу Настеньку сыграла балерина Наталья Седых, которой на тот момент было 16 лет.
Сегодня Наталье уже 72 года и она нечасто появляется на публике. Карьера ее в кино не сложилась, она полностью отдала себя балету.
Сегодня Наталье уже 72 года и она нечасто появляется на публике. Карьера ее в кино не сложилась, она полностью отдала себя балету.
Мария Миронова
Дочь родителей-легенд - Андрея Миронова и Екатерины Градовой. А вы знаете, что именно она сыграла очаровательную и немного капризную Бэкки Тэтчер?
Мария продолжила актерскую династию и сейчас она востребованная актриса. Ей 48 лет.
Мария продолжила актерскую династию и сейчас она востребованная актриса. Ей 48 лет.
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