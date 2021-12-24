Девочки-красавицы советского кино: какими они стали

Клава Климкова из фильма "В моей смерти прошу винить Клаву К." После выхода картины Надя в свои 17 лет стала настоящей любимицей СССР, несмотря на то, что ее роль сложно назвать только положительной.

Надежде 59 лет. Она успела пожить в Англии и Америке, потом вернулась в Россию, отучилась на критика. Сейчас она продюсер и у нее двое детей. Дочь актрисы тоже решила связать свою жизнь с кино.