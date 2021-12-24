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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5385 постов • 701 подписчик подписаться
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Девочки-красавицы советского кино: какими они стали

Девочки-красавицы советского кино: какими они стали (6 фото)

Автор:
24 декабря 2021 16:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актрисы   знаменитости   люди   слава   советские актеры   советское кино   фильмы   
1859
6
Детские советские фильмы - это прекрасный вклад в культуру нашего кинематографа.
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Метки: актрисы   знаменитости   люди   слава   советские актеры   советское кино   фильмы   
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Растрелли В.В. Час назад
А Алису Селезнёву забыли?
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Пихайло 2 минуты назад
Я смотрю, балет никого не щадит
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Glassy Час назад
Какими они стали... так красавицами и остались. А у нас что, есть другие что-ли?
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