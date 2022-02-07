Мошенник сначала развел девушку на деньги, а потом заставил раздеться догола

О телефонном мошенничестве говорят из каждого утюга. О том, что нельзя доверять «прокурорам», «специалистам банка» и прочим «следователям», которые названивают, узнают личные данные и воруют деньги.

Но все равно находятся те, кто им верит. Из раза в раз одно и тоже.

Хотя этот пример прям зашкаливает по доверчивости, ну или по глупости. Девушке позвонил аферист с характерным «ховорком» и запудрил мозги. Сначала перевела ему деньги, а потом он наплел про «процедуру идентификации» и заставил раздеться.

Такой сюр и не придумаешь: «Уважаемый клиент, спустите трусы до колен и встаньте в позу звезды…». Все сделала точно по инструкции - заартачилась только тогда, когда он велел ей «повернуться на 180 Храдусов и наклониться». То ли наконец дошло, что ее жестко катают, то ли услышала, как он ржет.

Вот это точно «пробитие днища». Прям феерическое.