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Мошенник сначала развел девушку на деньги, а потом заставил раздеться догола

Мошенник сначала развел девушку на деньги, а потом заставил раздеться догола (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 февраля 2022 16:30
Сообщество : Криминал
Метки: Девушка   Сбербанк   аферист   деньги   идентификация   мошенник   разводилы   
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Снова вездесущие аферисты «из службы безопасности Сбербанка». На этот раз не только украли деньги со счета, а еще и поглумились над незамутненной девушкой.

О телефонном мошенничестве говорят из каждого утюга. О том, что нельзя доверять «прокурорам», «специалистам банка» и прочим «следователям», которые названивают, узнают личные данные и воруют деньги.

Но все равно находятся те, кто им верит. Из раза в раз одно и тоже.

Хотя этот пример прям зашкаливает по доверчивости, ну или по глупости. Девушке позвонил аферист с характерным «ховорком» и запудрил мозги. Сначала перевела ему деньги, а потом он наплел про «процедуру идентификации» и заставил раздеться.

Такой сюр и не придумаешь: «Уважаемый клиент, спустите трусы до колен и встаньте в позу звезды…». Все сделала точно по инструкции - заартачилась только тогда, когда он велел ей «повернуться на 180 Храдусов и наклониться». То ли наконец дошло, что ее жестко катают, то ли услышала, как он ржет.

Вот это точно «пробитие днища». Прям феерическое.

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Метки: Девушка   Сбербанк   аферист   деньги   идентификация   мошенник   разводилы   
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28  комментариев
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42k
dima423 2 часа назад
аххах)) сука... дайте видео без кубиков... это уже даже не друг а я прошу...)
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5k
Димыч 5 минут назад
"На дурака не нужен нож..."
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5k
пирожок 11 минут назад
Софья Абрамовна прекрасно играла в карты на деньги, но была абсолютно беспомощна, когда игра шла на раздевание.
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4k
Виктор Штурмаревич 13 минут назад
Роботу сканеру необходимо распознать USB порт для скачивания мозга.Для этого нагнитесь вперёд и раздвиньте защиту порта.
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69k
Пётровыч 13 минут назад
Понятно что фэйк, но может всё таки есть видео без квадратиков?
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6k
mr.Poher Полчаса назад
Постановка, надеюсь.
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90k
сапер Водичка 47 минут назад
Она в ментовке работает,в данный момент-под прикрытием !
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7k
Игорь Час назад
она что - миллион баксов по ноль процентов брала?
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−1
Державный Властитель Час назад
Глупая нерпа.
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461
ПУПС 2 часа назад
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29k
Fat Lynx 2 часа назад
Да как так-то? Неужто выросло поколение потребителей даже без зерна критического мышления...
ДА КАК ТАК-ТО?
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8k
Ф Ив 2 часа назад
Мне хочется верить, что это - фейк, и настолько тупых людей нет.
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7
Fish Kur Ф Ив Полчаса назад
скорее подговорил подругу ради лайков, ну и прикрыл "кубиками"

блогхеры - они на всё готовы
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34k
Опаньки 2 часа назад
все сложнее и сложнее кредит получить ((
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3k
sedoisever 2 часа назад
Вот даже не знаю... Сочувствовать таким "обманутым" или считать, что так им и надо?
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218
glip 2 часа назад
Это розыгрыш? Ну невозможно быть настолько тупой.
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6k
RRK 2 часа назад
Хочу видео без кубиков))
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10k
ScorpionDS 2 часа назад
Абсурд, как можно быть такой дурой ...
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12k
Голос Вселенной 2 часа назад
Сказал бы "Наклоняйтесь..... друг из соседней камеры просит..."
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