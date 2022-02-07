Мошенник сначала развел девушку на деньги, а потом заставил раздеться догола

Снова вездесущие аферисты «из службы безопасности Сбербанка». На этот раз не только украли деньги со счета, а еще и поглумились над незамутненной девушкой.
О телефонном мошенничестве говорят из каждого утюга. О том, что нельзя доверять «прокурорам», «специалистам банка» и прочим «следователям», которые названивают, узнают личные данные и воруют деньги.
Но все равно находятся те, кто им верит. Из раза в раз одно и тоже.
Хотя этот пример прям зашкаливает по доверчивости, ну или по глупости. Девушке позвонил аферист с характерным «ховорком» и запудрил мозги. Сначала перевела ему деньги, а потом он наплел про «процедуру идентификации» и заставил раздеться.
Такой сюр и не придумаешь: «Уважаемый клиент, спустите трусы до колен и встаньте в позу звезды…». Все сделала точно по инструкции - заартачилась только тогда, когда он велел ей «повернуться на 180 Храдусов и наклониться». То ли наконец дошло, что ее жестко катают, то ли услышала, как он ржет.
Вот это точно «пробитие днища». Прям феерическое.
Источник:
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ДА КАК ТАК-ТО?
блогхеры - они на всё готовы