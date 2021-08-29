С доходом менее 50 000 рублей не беспокоить: запросы современных женщин

FISHKINET
Найден способ ускорить работу старых iPhone Найден способ ускорить работу старых iPhone 18 предметов, которые никому не нужны, но иметь их все равно хочется 18 предметов, которые никому не нужны, но иметь их все равно хочется Почему мячики для тенниса пушистые Почему мячики для тенниса пушистые Как ацтеки смогли накормить миллион жителей посреди болота Как ацтеки смогли накормить миллион жителей посреди болота Награда нашла героя Награда нашла героя Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Бомбила немцев на горящем самолете. Подвиг Героя Советского Союза Марии Долиной Бомбила немцев на горящем самолете. Подвиг Героя Советского Союза... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки В Китае одномоментно снесли район недостроенных высоток В Китае одномоментно снесли район недостроенных высоток Новогодняя сельская дискотека в конце 90-x Новогодняя сельская дискотека в конце 90-x Водителей предложили наказывать рублем за отсутствие глушителя и громкую музыку Водителей предложили наказывать рублем за отсутствие глушителя и... Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фото, показывающие, как время влияет на вещи, превращая их в нечто другое Фото, показывающие, как время влияет на вещи, превращая их в нечто... Кому плохо от потепления Кому плохо от потепления Почему библиотеку Ватикана так тщательно охраняют? Какие тайны там могут содержаться? Почему библиотеку Ватикана так тщательно охраняют? Какие тайны там... Барсук: Дед в шкуре животного. Отстраивает городища возрастом в сотни лет, лишь бы не встречаться с обитателями поверхности Барсук: Дед в шкуре животного. Отстраивает городища возрастом в... Как мир потерял Валерия Харламова, 27 августа 1981 года погиб выдающийся советский хоккеист Как мир потерял Валерия Харламова, 27 августа 1981 года погиб... Фоторепортаж о жизни простых советских граждан в 1950-х Фоторепортаж о жизни простых советских граждан в 1950-х Все возвращается на круги свои Все возвращается на круги свои
С доходом менее 50 000 рублей не беспокоить: запросы современных женщин

С доходом менее 50 000 рублей не беспокоить: запросы современных женщин (21 фото)

Автор:
29 августа 2021 11:47
Метки: Девушка   РСП   деньги   женщина   знакомства   разведенка   содержанка   
1469
21
Для героинь данного поста самое важное в отношениях - это деньги. Они совершенно не стесняются заявлять об этом в своих анкетах и при первых встречах. Стоит отметить, что таких женщин становится все больше. Как считаете, это норма?
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Девушка   РСП   деньги   женщина   знакомства   разведенка   содержанка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
18
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
233
阿鋒 58 минут назад
Опять вылез Стэнка с новым ником, аватаркой и очередной подборкой говна, в котором так любит копаться :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
321
Мурчелло 阿鋒 51 минуту назад
Собирает деньги на разведенку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
752
сеньор Леонсио 7 минут назад
Про научить Батырханчика брить подмышки и яички сильно! Хорошая стартап идея таджикских барбершопов!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 17 минут назад
Жизнь в рыночной системе - это существование коммерческих субъектов, где только деньги и прибыль являются объективной целью. В 90-х годах это вдалбливали из каждого утюга отечественные либералы. Что посеешь - то и пожнёшь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Hе шути с Пушкиным. 24 минуты назад
Все как то стараются устроится в этом мире..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
743
Hard.NET Полчаса назад
И да, в этом мире что-то сгнило... Точнее - загнивает... Система человеческих ценностей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Агент Безопасной Национальности Полчаса назад
Сайты знакомств - это очень полезные ресурсы. Потому, что только там можно не напрягаясь, не ходя на свидания и не тратя время на узнавание человека убедиться, кто дол.б.о.е.б, а кто нет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
743
Hard.NET Полчаса назад
Это просто подборка дегенераток. Есть и нормальные девушки, с нормальными запросами, готовые ВМЕСТЕ преодолевать сложности и помогать в достижении улучшения качества жизни. А это - просто содержанки, которые ничего не могут предложить, кроме щели между ног.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Мистер Фикс 36 минут назад
Да и йух с ними. Хорошо, что идиоты обозначают себя сразу. Вокруг полно нормальных и адекватных женщин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Михаил 42 минуты назад
Уговаривает парень свою подружку на aн@льный ceкc.
Она: Нет, знаешь, у тебя не получается меня возбудить настолько сильно, чтобы я туда захотела...
Вот был у меня любовник, который смог меня так сильно возбудить, что я отдалась!
Что же он сделал???
Он мне такой браслетик купил...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
164
svarog19692007 55 минут назад
Эээ... Это ведь они в шутку , да ? Или что то сгнило в этом мире ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
321
Мурчелло svarog19692007 47 минут назад
Мир всегда был таким.У моей мамы в 70-х такая же знакомая с работы была.Сколько йухов перевидала,не счесть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото) Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото) Девушки без комплексов из Tinder, или когда "и хочется, и колется" Девушки без комплексов из Tinder, или когда "и хочется, и колется" "Жду мужчину из тюрьмы": реальные истории, которыми женщины поделились в соцсетях "Жду мужчину из тюрьмы": реальные истории, которыми женщины поделились в соцсетях "Разведена, трое детей, ищу богатого": классические анкеты одиноких матерей "Разведена, трое детей, ищу богатого": классические анкеты одиноких матерей Разведена, нужен богач: анкеты одиноких женщин с детьми с сайтов знакомств Разведена, нужен богач: анкеты одиноких женщин с детьми с сайтов знакомств Беременна от любовника: что обсуждают женщины на своих форумах Беременна от любовника: что обсуждают женщины на своих форумах
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

19368



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
20+ мужчин, за поступки которых хочется пожать им руку
0
136
20+ мужчин, за поступки которых хочется пожать им руку
Кавказская овчарка: Прекрасный пёс, которого я себе никогда не возьму и не посоветую другим
1
162
Кавказская овчарка: Прекрасный пёс, которого я себе никогда не возьму и не посоветую...
Набирающие популярность
Автовсячина
0
1
Автовсячина
С Добрым воскресным утром и душевного дня на позитиве
0
0
С Добрым воскресным утром и душевного дня на позитиве
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото)
Оптическая иллюзия с «несуществующим самым красивым цветом» (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
7
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#животные#сша#картинки#город#позитив#жизнь#gif#утро
#интересно#история#Россия#фотографии#кино#искусство#приколы#природа#Китай#прикольные
#факты#люди#СССР#подборка#смешно#новости#сарказм#страна#прошлое#ynews

На что жалуетесь?

Вернуться