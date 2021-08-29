С доходом менее 50 000 рублей не беспокоить: запросы современных женщин

Для героинь данного поста самое важное в отношениях - это деньги. Они совершенно не стесняются заявлять об этом в своих анкетах и при первых встречах. Стоит отметить, что таких женщин становится все больше. Как считаете, это норма?

0

1. Женщины с детьми - частые гостьи различных групп для знакомств в социальных сетях 0 Источник:

×

2. Согласитесь, не каждый мужчина подпишется под такими требованиями 0 Источник:

3. Деньги, деньги, деньги 0 Источник:

4. Возраст требованиям не помеха 0 Источник:

5. А вот и женщины, которые называют четкие суммы 0

6. 0 Источник:

7. 0 Источник:

8. 0 Источник:

9. Когда ты еще не разведена, но уже готова принимать ухаживания 0 Источник:

10. 0 Источник:

11. Таких историй тоже огромное количество 0 Источник:

12. Встречайте, исключение из правил 0 Источник:

13. А мы продолжаем знакомить вас с женщинами, у которых есть самый настоящий райдер 0 Источник:

14. 0 Источник:

15. 0 Источник:

16. 0 Источник:

17. 0 Источник:

18. 0 Источник:

19. 0 Источник: