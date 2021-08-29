С доходом менее 50 000 рублей не беспокоить: запросы современных женщин

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Для героинь данного поста самое важное в отношениях - это деньги. Они совершенно не стесняются заявлять об этом в своих анкетах и при первых встречах. Стоит отметить, что таких женщин становится все больше. Как считаете, это норма?
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Новости партнёров
Она: Нет, знаешь, у тебя не получается меня возбудить настолько сильно, чтобы я туда захотела...
Вот был у меня любовник, который смог меня так сильно возбудить, что я отдалась!
Что же он сделал???
Он мне такой браслетик купил...
Дамы чётко обозначают Свои требования.
Незаоблачные.
Не соответствуете ?
Не беситесь.
Вам нравится красивая, ухоженная, подтянутая и упругая женщина в красивой дорого одежде ?
Считаете, это просто так даётся?
Господа, идите нахер.
Любите кататься - любите и саночки возить.
Или ищите что- то попроще......
Как месье Шаляпин......
Как отец двух взрослых дочерей.
Одна из которых уже привела в дом лентяя в одних трусах.
Круглосуточный танкист.
А у неё - любовь.
Накуй таких [мат]