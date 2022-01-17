FISHKINET
Сообщество Криминал 1145 постов • 294 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Ищут обманутые, ищет полиция: новые приключения неуловимого афериста

Ищут обманутые, ищет полиция: новые приключения неуловимого афериста (3 фото)

Автор:
17 января 2022 18:28
Сообщество : Криминал
Метки: аферист   дамы   деньги   колония   машина   обманутые   особняк   фролов   
2100
3
8 лет в федеральном розыске. Сотни дам и несколько мужчин попали под его криминальное обаяние. И он все еще на свободе…

Молниеносные атаки

Недавно в полицию Санкт-Петербурга обратилась женщина, которая после нескольких дней ухаживаний отдала «кавалеру» деньги от проданного авто премиум-класса. Тот очень быстро исчез из ее поля зрения. По описанию пострадавшей стало ясно: мошенник — тот самый Дмитрий Фролов, который уже 8 лет в федеральном розыске. И продолжает свой «бизнес», вытягивая денежки из одиноких жаждущих любви женщин.

Это фирменный стиль Фролова. Очаровывает женщин очень быстро, буквально за несколько дней. Они, как кролики перед удавом, покоряются его обаянию. Еще бы, профессиональный психолог и в сфере обольщения тоже уже давно профи. «Работает» обольстителем еще с начала нулевых.
×
×

Первый срок и новый «бизнес»

Первую операцию он провернул в 2004 году, а спланировал ее из тюремной камеры. Срок получил за подделку документов. Вышел на свободу досрочно, через год. Буквально накануне освобождения убедил сокамерника, что у него есть «волосатая рука» в УФСИН. Мол, и его выпустят скоро, надо лишь «позолотить ручку».

А у товарища по несчастью супруга аккурат тогда собиралась продавать машину. Сосед по камере расчувствовался, дал адрес, жену оповестил о грядущей «манне небесной». Женщина отдала «благодетелю» 10 000 долларов. При этом снимала переговоры на видео, но Фролов, как мы уже знаем, мастер молниеносных операций. Взял денежки и был таков.

Аферист-рецидивист

Считается, что в его «послужном списке» уже несколько сотен женщин. В 2008-м он все же где-то прокололся или просто расслабился, потерял оперативную хватку. Попался, получил 4,5 года колонии, но они быстро пробежали, и он снова в деле. И стал еще наглее и увертливее.

На что клюют дамы, а ведь выбирает небедных и не самых глупых? На роскошный особняк, который Дмитрий выдает за личный, хотя арендует На хорошее авто он уже не раз заработал, даже личного водителя завел. Хотя и его потом оставил без оплаты. За компанию.

У него документы на разные имена. В запасе «джентльменский набор» из милых безделушек, заученных комплиментов, «влюбленных» взглядов. Вы удивлены, что никто не засомневался, зачем такому «богачу» занимать деньги? Были и слегка осторожные. Но тех он убеждал, что деньги через пару-тройку дней придут, переведут, привезут друзья/коллеги/родня, просто край как нужны именно сейчас. И сердца «невест» таяли. Он ведь успевал за несколько дней и предложение сделать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: аферист   дамы   деньги   колония   машина   обманутые   особняк   фролов   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
770
SHAGREEN Час назад
При таком-то хлебале? Страшно представить жертв.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
65k
Варакин Алексей 10 минут назад
Я его знаю! Он на клавишах в "Дискотеке Авария" стучит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Элек Мек Полчаса назад
Хреново ищут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20
Егор Терентьев 45 минут назад
Да ладно, столько времени взять его не могут? Не верится. Наверняк где надо тоже "позолотил ручку"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Juli 45 минут назад
Среди обманутых есть те, кто просто хотел любить и быть любимым. И помочь тому, кому начала доверять. Можно бесконечно говорить: "дура, как можно малознакомому поверить и отдать деньги"....

Ну да.ну да...знакомые ведь не обманывают никогда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Shekhar Kapur 46 минут назад
Страшненький. Я бы на такого никогда не повелась .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
48k
Albert GER 54 минуты назад
ну хоть один мстит за всех лоханувшихся мужиков)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Maikie 55 минут назад
За него просто в плотную ещё не взялась полицейская система , когда возьмётся будет бедный...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
503
Bendix Час назад
Кстати, выискивают такие жуки не только тупых и озабоченных, но просто добрых. Добрый и наивный человек иногда настолько беззащитен перед жуликом, что не может сказать ему нет. Приходилось таким помогать и объяснять, что их хотят обмануть. Они искренне удивлялись и с трудом верили, что этот "милый человек" - жулик. И люди были отнюдь не дураки, просто наивные и неопытные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83k
Броненосец Потелкам Час назад
НУ И ДУРЫ
Надеюсь, наукой будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вакцинные туры: наша новая реальность Вакцинные туры: наша новая реальность Мошенник украл у пожилого мужчины шесть миллионов рублей Мошенник украл у пожилого мужчины шесть миллионов рублей Молодая вдова Хью Хефнера с годами похорошела и нашла новую любовь Молодая вдова Хью Хефнера с годами похорошела и нашла новую любовь Чем хвастаются в интернете жители Дубая? Чем хвастаются в интернете жители Дубая? Минус 900 тысяч: бабушка поверила мошеннику, а не сотруднику полиции Минус 900 тысяч: бабушка поверила мошеннику, а не сотруднику полиции Мужик на «Тесле» попал в пробку и решил посмотреть порно Мужик на «Тесле» попал в пробку и решил посмотреть порно
Вера Вербная
Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16299



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
32
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
В Госдуму поступило предложение сделать выходные "днями трезвости"
0
255
В Госдуму поступило предложение сделать выходные "днями трезвости"
Набирающие популярность в сообществах
Пасхалки и отсылки в фильме "Человек-паук: Нет пути домой"
0
7
Пасхалки и отсылки в фильме "Человек-паук: Нет пути домой"
Из-за ошибки врачей погиб 9-летний ребенок. Но им за это ничего не будет
0
66
Из-за ошибки врачей погиб 9-летний ребенок. Но им за это ничего не будет
Вакцинные туры: наша новая реальность
Вакцинные туры: наша новая реальность
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Олдскулы свело
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
1
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#картинки#ватермарк#аварии#авто аварии#природа#Ynews#еда
#Юмор#история#животные#Россия#в мире#дтп#алкоголь#Украина#страна#знаменитости
#интересно#прикол#СССР#интересное#Приколы#фотографии#подборка#позитив#автомобили#мошенники

На что жалуетесь?

Вернуться