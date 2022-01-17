Ищут обманутые, ищет полиция: новые приключения неуловимого афериста

Недавно в полицию Санкт-Петербурга обратилась женщина, которая после нескольких дней ухаживаний отдала «кавалеру» деньги от проданного авто премиум-класса. Тот очень быстро исчез из ее поля зрения. По описанию пострадавшей стало ясно: мошенник — тот самый Дмитрий Фролов, который уже 8 лет в федеральном розыске. И продолжает свой «бизнес», вытягивая денежки из одиноких жаждущих любви женщин.



Это фирменный стиль Фролова. Очаровывает женщин очень быстро, буквально за несколько дней. Они, как кролики перед удавом, покоряются его обаянию. Еще бы, профессиональный психолог и в сфере обольщения тоже уже давно профи. «Работает» обольстителем еще с начала нулевых.