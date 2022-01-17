Ищут обманутые, ищет полиция: новые приключения неуловимого афериста

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8 лет в федеральном розыске. Сотни дам и несколько мужчин попали под его криминальное обаяние. И он все еще на свободе…
Молниеносные атаки
Недавно в полицию Санкт-Петербурга обратилась женщина, которая после нескольких дней ухаживаний отдала «кавалеру» деньги от проданного авто премиум-класса. Тот очень быстро исчез из ее поля зрения. По описанию пострадавшей стало ясно: мошенник — тот самый Дмитрий Фролов, который уже 8 лет в федеральном розыске. И продолжает свой «бизнес», вытягивая денежки из одиноких жаждущих любви женщин.
Это фирменный стиль Фролова. Очаровывает женщин очень быстро, буквально за несколько дней. Они, как кролики перед удавом, покоряются его обаянию. Еще бы, профессиональный психолог и в сфере обольщения тоже уже давно профи. «Работает» обольстителем еще с начала нулевых.
Это фирменный стиль Фролова. Очаровывает женщин очень быстро, буквально за несколько дней. Они, как кролики перед удавом, покоряются его обаянию. Еще бы, профессиональный психолог и в сфере обольщения тоже уже давно профи. «Работает» обольстителем еще с начала нулевых.
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Первый срок и новый «бизнес»
Первую операцию он провернул в 2004 году, а спланировал ее из тюремной камеры. Срок получил за подделку документов. Вышел на свободу досрочно, через год. Буквально накануне освобождения убедил сокамерника, что у него есть «волосатая рука» в УФСИН. Мол, и его выпустят скоро, надо лишь «позолотить ручку».
А у товарища по несчастью супруга аккурат тогда собиралась продавать машину. Сосед по камере расчувствовался, дал адрес, жену оповестил о грядущей «манне небесной». Женщина отдала «благодетелю» 10 000 долларов. При этом снимала переговоры на видео, но Фролов, как мы уже знаем, мастер молниеносных операций. Взял денежки и был таков.
А у товарища по несчастью супруга аккурат тогда собиралась продавать машину. Сосед по камере расчувствовался, дал адрес, жену оповестил о грядущей «манне небесной». Женщина отдала «благодетелю» 10 000 долларов. При этом снимала переговоры на видео, но Фролов, как мы уже знаем, мастер молниеносных операций. Взял денежки и был таков.
Аферист-рецидивист
Считается, что в его «послужном списке» уже несколько сотен женщин. В 2008-м он все же где-то прокололся или просто расслабился, потерял оперативную хватку. Попался, получил 4,5 года колонии, но они быстро пробежали, и он снова в деле. И стал еще наглее и увертливее.
На что клюют дамы, а ведь выбирает небедных и не самых глупых? На роскошный особняк, который Дмитрий выдает за личный, хотя арендует На хорошее авто он уже не раз заработал, даже личного водителя завел. Хотя и его потом оставил без оплаты. За компанию.
У него документы на разные имена. В запасе «джентльменский набор» из милых безделушек, заученных комплиментов, «влюбленных» взглядов. Вы удивлены, что никто не засомневался, зачем такому «богачу» занимать деньги? Были и слегка осторожные. Но тех он убеждал, что деньги через пару-тройку дней придут, переведут, привезут друзья/коллеги/родня, просто край как нужны именно сейчас. И сердца «невест» таяли. Он ведь успевал за несколько дней и предложение сделать.
На что клюют дамы, а ведь выбирает небедных и не самых глупых? На роскошный особняк, который Дмитрий выдает за личный, хотя арендует На хорошее авто он уже не раз заработал, даже личного водителя завел. Хотя и его потом оставил без оплаты. За компанию.
У него документы на разные имена. В запасе «джентльменский набор» из милых безделушек, заученных комплиментов, «влюбленных» взглядов. Вы удивлены, что никто не засомневался, зачем такому «богачу» занимать деньги? Были и слегка осторожные. Но тех он убеждал, что деньги через пару-тройку дней придут, переведут, привезут друзья/коллеги/родня, просто край как нужны именно сейчас. И сердца «невест» таяли. Он ведь успевал за несколько дней и предложение сделать.
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Ну да.ну да...знакомые ведь не обманывают никогда.
Надеюсь, наукой будет