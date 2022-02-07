Бастрыкин обратился к Путину из-за преступлений мигрантов

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Глава СКР Бастрыкин доложил Путину об избиении мигрантами двух майоров полиции в Выборге
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением ужесточить миграционное законодательство.
По данным издания, в конце декабря Бастрыкин отправил письмо Путину с рассказом о преступлениях приезжих, которые, по его мнению, накалили ситуацию и привели к формированию народных дружин. Глава СКР доложил, что за 11 месяцев 2021 года иностранцы совершили 33,5 тысячи преступлений в России. Среди них он выделил инцидент в Выборге Ленинградской области, когда шесть граждан Узбекистана избили двух майоров полиции.
Кроме того, Бастрыкин указал на серьезную обеспокоенность россиян из-за действий мигрантов и заинтересованность бизнесменов в «фактически рабском» положении приезжих.
В связи с этим он предложил ужесточить миграционное законодательство, в том числе обязать работодателей предоставлять приезжим жилье и оплачивать транспорт, ввести геномную регистрацию мигрантов и принять меры по «сохранению этнокультурного баланса населения» в крупных городах, а также менять рабочих-гастарбайтеров на граждан России, чтобы снизить социальную напряженность.
Ранее в феврале председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и СМИ Александр Хинштейн объяснил проблему мигрантов в России. По его словам, в страну приезжают «отнюдь не лучшие представители своих народов». «Это зачастую не врачи, музыканты или доктора наук, а малограмотные, не имеющие специальности люди, готовые работать буквально за тарелку похлебки», — высказался депутат.
По данным издания, в конце декабря Бастрыкин отправил письмо Путину с рассказом о преступлениях приезжих, которые, по его мнению, накалили ситуацию и привели к формированию народных дружин. Глава СКР доложил, что за 11 месяцев 2021 года иностранцы совершили 33,5 тысячи преступлений в России. Среди них он выделил инцидент в Выборге Ленинградской области, когда шесть граждан Узбекистана избили двух майоров полиции.
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Кроме того, Бастрыкин указал на серьезную обеспокоенность россиян из-за действий мигрантов и заинтересованность бизнесменов в «фактически рабском» положении приезжих.
В связи с этим он предложил ужесточить миграционное законодательство, в том числе обязать работодателей предоставлять приезжим жилье и оплачивать транспорт, ввести геномную регистрацию мигрантов и принять меры по «сохранению этнокультурного баланса населения» в крупных городах, а также менять рабочих-гастарбайтеров на граждан России, чтобы снизить социальную напряженность.
Ранее в феврале председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и СМИ Александр Хинштейн объяснил проблему мигрантов в России. По его словам, в страну приезжают «отнюдь не лучшие представители своих народов». «Это зачастую не врачи, музыканты или доктора наук, а малограмотные, не имеющие специальности люди, готовые работать буквально за тарелку похлебки», — высказался депутат.
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Метки: законодательство криминал мигранты
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