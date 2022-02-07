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Бастрыкин обратился к Путину из-за преступлений мигрантов

Бастрыкин обратился к Путину из-за преступлений мигрантов (1 фото)

Автор:
07 февраля 2022 15:14
Метки: законодательство   криминал   мигранты   
1265
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Глава СКР Бастрыкин доложил Путину об избиении мигрантами двух майоров полиции в Выборге
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин обратился к президенту страны Владимиру Путину с предложением ужесточить миграционное законодательство.

По данным издания, в конце декабря Бастрыкин отправил письмо Путину с рассказом о преступлениях приезжих, которые, по его мнению, накалили ситуацию и привели к формированию народных дружин. Глава СКР доложил, что за 11 месяцев 2021 года иностранцы совершили 33,5 тысячи преступлений в России. Среди них он выделил инцидент в Выборге Ленинградской области, когда шесть граждан Узбекистана избили двух майоров полиции.
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Кроме того, Бастрыкин указал на серьезную обеспокоенность россиян из-за действий мигрантов и заинтересованность бизнесменов в «фактически рабском» положении приезжих.

В связи с этим он предложил ужесточить миграционное законодательство, в том числе обязать работодателей предоставлять приезжим жилье и оплачивать транспорт, ввести геномную регистрацию мигрантов и принять меры по «сохранению этнокультурного баланса населения» в крупных городах, а также менять рабочих-гастарбайтеров на граждан России, чтобы снизить социальную напряженность.

Ранее в феврале председатель комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и СМИ Александр Хинштейн объяснил проблему мигрантов в России. По его словам, в страну приезжают «отнюдь не лучшие представители своих народов». «Это зачастую не врачи, музыканты или доктора наук, а малограмотные, не имеющие специальности люди, готовые работать буквально за тарелку похлебки», — высказался депутат.

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Метки: законодательство   криминал   мигранты   
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17  комментариев
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1k
Bar 4 часа назад
И пошла движуха только после избиения майоров...а когда рядовых граждан еб*ашили - дак хер кто что делал!
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
Ну что же - одна надежда осталась на Бастрыкина
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3k
Палыч 3 часа назад
особо выделил избиение двух полицаев, а пока обычных граждан чурки кошмарили ему, видимо, пох... было??
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15k
ВОВЧЕГ 3 часа назад
А чо он молчит о тех которые головы резать собрались или тем можно?
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4k
Том Джоуд 3 часа назад
О как! Я спервначалу подумал что опять "Панорама"...
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6k
Bartello 4 часа назад
А полицейские случайно с сугробах у подъезда не пропадали?
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67
eutace 4 часа назад
как только полицаев отмудохали сразу что-то стали решать. Вывод напрашивается сам собой
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5k
tamin 4 часа назад
Быстрыми, поддерживаю. И кстати я знаю где эти работают. Таксюги, недостооители и охранники уроды.
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49k
zloykoyot 5 часов назад
Как по мне, надо учиться у наших заклятых друзей - американцев. Чтобы получить право на въезд у них надо примерно охренеллиард проверок пройти. Почему у нас русский из бывших братских республик всё это проходит, а какой-нибудь не очень знающий русский язык человек неуказываемой национальности въезжает без особых проблем? Может просто потому, что русский собирается у нас обосноваться и относится ко всему с полной ответственностью, а второй кадр рассчитывает просто деньжат подзаработать?
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2k
Broscan 5 часов назад
заинтересованность бизнесменов в «фактически рабском» положении приезжих.

А разве барыгам не всё ровно,приезжий не приезжий!?

Приезжего просто легче кинуть!
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8k
Rus77 5 часов назад
Давно пора!!!
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454
Шурман 5 часов назад
Ну хоть кто то . Давай дед , иди до конца !
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